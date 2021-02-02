صياد شاب يبتلع سمكة حية 

لم يكن لدى الصياد الكولومبي، البالغ من العمر 24 عاما، مكان لوضع سمكة، ليضطر إلى وضعها في فمه عندما حاول التقاط سمكة ثانية، ثم علقت الأولى في حلقه.

ووفق ما نشرته صحيفة ديلي ستار، فقد كان الشخص المعني يصطاد طعاما لعائلته في بحيرة بلدية بيفيجاي، ماجدالينا، قبل أن يحصل على صيد أول ناجح، وألقى بخيط الصيد مرة أخرى في الماء، لتتكلل العملية بالنجاح في وقت لازالت فيه السمكة الأولى بيده، ولما أراد أن يستخدم كلتا يديه، احتفظ بالسمكة الأولى في فمه، لكنها تحركت لمحاولة تحرير نفسها، وانتهى بها الأمر في حلق الشاب.

وبعدما أجرى الطاقم الطبي فحصا بالأشعة السينية، نجح في إخراج السمكة التي يبلغ طولها 18 سنتمترا.