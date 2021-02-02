عامل ينقل مستعمرة للنحل على ذراعه اليسرى

تُظهر صور بعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، عاملا وذراعه اليسرى مغطاة بالآلاف من حشرات النحل في جمهورية دومينيكان، وهو يسير على مهل في الشارع وعلى ما يبدو غير منزعج.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن النحال صرح بأنه كان ينقل المستعمرة ليضعها في الصندوق، وعندما سُئل عن السبب الذي جعل النحل لم يلدغه، أجاب بأنه كان يتبع الملكة التي وضعها داخل قبضة يده.

كما أوضح أحد السكان، له تجربة في تربية النحل حسب موقع يونيلاد البريطاني، أن “سرب” النحل عندما تكون هناك ملكة جديدة وتتفكك المستعمرة السابقة لبدء خلية جديدة، يصبح أكثر طواعية على الإطلاق، لأنه يبحث فقط عن منزل جديد مع حماية للملكة.