عشرات القتلى والجرحى في احتفال يهودي بإسرائيل

عشرات القتلى والجرحى في احتفال يهودي بإسرائيل
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 30 أبريل 2021 - 01:44

قالت سلطات الإنقاذ في إسرائيل أمس الجمعة إن 28 شخصا على الأقل قتلوا خلال تجمع في احتفال ديني لليهود شمالي إسرائيل.

ووصف متحدث باسم منظمة نجمة داوود الحمراء للإنقاذ الأمر بأنه “كارثة لا يمكن تصورها”.

وقال عمال الإنقاذ إن حوالي 50 آخرين أصيبوا وأن بعضهم حالته خطرة.

ونقل بعض الجرحى إلى المستشفى بمروحية وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي لمكان الحادث.

وكان آلاف الأشخاص يحتفلون بعيد “لاك بعومر” اليهودي في بلدة ميرون، وأظهرت مقاطع فيديو سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يغنون ويرقصون ويقفزون.

إسرائيل احتفال ديني لليهود بلدة ميرون حادث انهيار

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‫تعليقات الزوار

2
  • Abdellatif
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:09

    Est ce que c’est la faute des pauvres palestiniens encore???

    6
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  • Abdellatif
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 02:13

    Sûrement un appelle de grand dieu par une mère palestinien contre les attaques israéliens chaque jour,

    8
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