عشرات القتلى والجرحى في احتفال يهودي بإسرائيل

قالت سلطات الإنقاذ في إسرائيل أمس الجمعة إن 28 شخصا على الأقل قتلوا خلال تجمع في احتفال ديني لليهود شمالي إسرائيل.

ووصف متحدث باسم منظمة نجمة داوود الحمراء للإنقاذ الأمر بأنه “كارثة لا يمكن تصورها”.

وقال عمال الإنقاذ إن حوالي 50 آخرين أصيبوا وأن بعضهم حالته خطرة.

ونقل بعض الجرحى إلى المستشفى بمروحية وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي لمكان الحادث.

وكان آلاف الأشخاص يحتفلون بعيد “لاك بعومر” اليهودي في بلدة ميرون، وأظهرت مقاطع فيديو سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يغنون ويرقصون ويقفزون.