عصابة التنقيب عن الكنوز تثير الاستياء بالصويرة

أفادت مصادر محلية مطلعة بأن عصابة متخصصة في التنقيب عن الكنوز تقوم بأنشطة ليلاً منذ أسابيع في مدينة الصويرة، وهو ما أثار استياء الساكنة التي طالبت بتدخل السلطات الأمنية لوضع حد للأمر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بعصابة متخصصة ومجهزة بمعدات تقوم منذ أيام بالتنقيب عن الكنوز في إقليم الصويرة، وتحديدا بجماعة إمنتليت في موقع يقع بين دواري بوزرو وتمسوريين، وبالضبط بالقرب من مسجد اموزكاون القديم.

كما قالت المصادر نفسها إن العصابة تأتي بسيارات ليلاً إلى المنطقة الأثرية للبحث عن كنز في ظل انتشار إشاعة وجود “كنز كبير” يعود إلى عهد المرابطين.

وتناشد ساكنة المنطقة السلطات المحلية وضع حد لنشاط هذه العصابة التي تخرب الموقع؛ في حين أوردت مصادرنا المحلية أن العصابة تهدد الساكنة في حالة الاحتجاج عليها، وتدعي أنها محمية من جهات.

وكانت السلطات الأمنية في مدينة الصويرة فككت قبل أشهر عصابة متخصصة في التنقيب عن الكنوز في حالة تلبس، حيث كانت تستغل حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار وباء كورونا لمباشرة عملية الحفر.