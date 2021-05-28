عصابة التنقيب عن الكنوز تثير الاستياء بالصويرة

عصابة التنقيب عن الكنوز تثير الاستياء بالصويرة
صورة: أرشيف
السبت 29 ماي 2021 - 00:13

أفادت مصادر محلية مطلعة بأن عصابة متخصصة في التنقيب عن الكنوز تقوم بأنشطة ليلاً منذ أسابيع في مدينة الصويرة، وهو ما أثار استياء الساكنة التي طالبت بتدخل السلطات الأمنية لوضع حد للأمر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بعصابة متخصصة ومجهزة بمعدات تقوم منذ أيام بالتنقيب عن الكنوز في إقليم الصويرة، وتحديدا بجماعة إمنتليت في موقع يقع بين دواري بوزرو وتمسوريين، وبالضبط بالقرب من مسجد اموزكاون القديم.

كما قالت المصادر نفسها إن العصابة تأتي بسيارات ليلاً إلى المنطقة الأثرية للبحث عن كنز في ظل انتشار إشاعة وجود “كنز كبير” يعود إلى عهد المرابطين.

وتناشد ساكنة المنطقة السلطات المحلية وضع حد لنشاط هذه العصابة التي تخرب الموقع؛ في حين أوردت مصادرنا المحلية أن العصابة تهدد الساكنة في حالة الاحتجاج عليها، وتدعي أنها محمية من جهات.

وكانت السلطات الأمنية في مدينة الصويرة فككت قبل أشهر عصابة متخصصة في التنقيب عن الكنوز في حالة تلبس، حيث كانت تستغل حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار وباء كورونا لمباشرة عملية الحفر.

التنقيب عن الكنوز السلطات الأمنية جماعة إمنتليت مدينة الصويرة

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‫تعليقات الزوار

3
  • عصابة
    السبت 29 ماي 2021 - 00:19

    و لماذا عصابة إحرامية هل سرقت أحدا هل اعترضت سبيل المارة و سلبتهم أرزاقهم، هم فقط ينقبون في باطن الأرض عن كنوز قديمة و أن اقتصى الحال تجعل الدولة فيها نسبة و هكذا يستفيد الجميع، هذه العصابة المخزنية القبيحة تريد أن تسيطر على الأرض و باطنها و السماء و البحر و الحجر و الشجر و الحيوان، حالفة لا تخلي شي حاجة لبنادم يتمعش شوية، ايوا بزاف

    37
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  • امحمد
    السبت 29 ماي 2021 - 00:35

    ماذا سيخسرون هؤلاء المطلبون السلطات بالتدخل لمنعهم من التنقيب علما أنه و في جميع أنحاء العالم يتم التنقيب عن الكنوز أو ان كل ما تحت الارض فهو (لمخزن)

    16
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  • محمد
    السبت 29 ماي 2021 - 00:58

    الى مول ( العصابة) والله مكذبتي، تعليقك طريف جدا، كنقرا فيه او كنظحك بوحدي .

    7
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