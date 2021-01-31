فريق "كلوب بروج" يحتفي بعودة درار إلى بلجيكا

عزز نادي كلوب بروج البلجيكي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي نبيل درار، لاعب فناربخشة التركي، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن الفريق البلجيكي، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي “تويتر”، توصله إلى اتفاق نهائي مع إدارة فناربخشة، أفضى إلى الاستفادة من خدمات المدافع المغربي دون ذكر تفاصيل العقد، غير أن “walfoot” البلجيكي أوضح أنه سيكون الانتقال على مبدأ الإعارة إلى نهاية الموسم.

ورحب الفريق البلجيكي بلاعبه الجديد/القديم درار قائلا: “مرحبا نبيل درار وتاهيثتشونغ! لقد أصبحوا ضمن الدائرة الزرقاء”، موضحا أن “النادي لديه اتفاق مبدئي مع كلا اللاعبين”.

وقرر مدافع الأسود العودة إلى كلوب بروج الذي دافع عن ألوانه سابقا، بغية الظفر بدقائق لعب أكثر، إذ لم يكن لديه وقت للعب هذا الموسم في الملاعب التركية بعدما بات خارج خطط الطاقم التقني، على عكس ما ينتظره في فريقه الجديد الذي تعاقد معه لتعويض رحيل المدافع كريبين دياتا.

وسبق لدرار أن دافع عن ألوان كلوب بروج البلجيكي ما بين 2008 و2012، وخاض بقميصه 153 مباراة، قبل أن يغير الوجهة صوب فريق الإمارة الفرنسية موناكو.