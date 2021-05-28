فنانون مغاربة يختارون "التوبة" والاعتزال .. حرية شخصية وصراعات نفسية

جدل واسع أثاره إعلان الممثل المغربي هاشم البسطاوي اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، والتبرأ من أعماله الفنية، وطلبه من الجمهور حذف صوره..
القرار ذاته اتخذه الرابور المغربي “Nizzy-bee”، داعيا جمهوره من الشباب إلى عدم استغلال قرار توبته، والعودة إلى سماع أغانيه ومشاركة صوره، وقال: “أنا بريء منهم، بيني وبينهم الله”.
وفتح هذا الإعلان نقاشا جادا على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزال الفنانين في أوج عطائهم الفني والابتعاد عن أضواء الشهرة، وإعلانهم “التوبة”، سيرا على درب كل من عبد الهادي بلخياط ومحمد رزقي والمختار جدوان وآخرين.
التوبة من الفسق
وأيد عدد من المتابعين قرار اعتزال هاشم البسطاوي التمثيل، إذ كتب أحد المعلقين: “شخصيا، أؤيده على اعتزاله ما يسمى الفن الذي لا يراعي شرع الله في شيء”.
وعلق آخر: “هذا حقك، وخير لك أن سلكت هذا الطريق، وكل شخص حر في قرارته، هو حرم الفن لما يدور في الكواليس، وما يجلبه الفن من فسق ودمار للشخص والمجتمع”.
وتساءل معلق ثالث “لماذا يحز في نفس البعض أن يعتزل ممثل أو مطرب، ويقرر التوبة إلى الله”، مضيفا أن “التوبة عمل قلبي يجب أن يتحلى به المرء سواء كان فنانا أو غيره في كل حين ووقت”.
الفن رسالة إنسانية
أما الناقد الفني مصطفى الطالب، فقد اعتبر أن “قرار الاعتزال حرية شخصية لا يمكن لأي أحد التدخل فيها؛ لكن مماذا سيتوب الفنان؟ فالفن أسمى من ذلك، لأن الفنان يؤدي رسالة إنسانية”.
وأضاف الناقد ذاته في حديثه لهسبريس: “لست متفقا مع الفنانين الذين يعلنون التوبة والاعتزال، على العكس تماما الفنان يؤدي دورا مهما في المجتمع، ويمكنه إنقاذ أسرة كاملة”
واستحضر الطالب قصة زوجين كانا في الطريق إلى المحكمة من أجل إبرام الطلاق.. حينها، تناهت إلى أسماعهما أغنية للفنان عبد الهادي بلخياط ذكرتهما بأيام الخطوبة واسترجاع الذكريات الجميلة، فعدلا عن قرار الطلاق”.
“قرار الاعتزال يضر بالفن المغربي، ويفسح المجال أمام الدخلاء عن المهنة”، يشدد الطالب الذي تابع: “صحيح أحيانا نعيش لحظات نفسية وروحانية تدفعنا إلى الوقوف مع ذواتنا.. وتجاوز هذه المحنة لا يتحقق بقرار الاعتزال، بل بتحقيق التوازن على مستوى الإبداع وفي حياتنا الخاصة”.
صراعات نفسية
من جهته، فسر الأخصائي النفسي عبد المنعم التاليدي إعلان الفنانين الاعتزال بحالة الصراع الداخلي التي يعيشها الفنان.
وقال التاليدي: “الشخصية العامة دائما تسلط عليها الأضواء وتجد نفسها أمام طريقين لا ثالث لهما، مواصلة المسيرة الفنية أو اتخاذ قرار الاعتزال والتوبة والابتعاد نهائيا عن الوسط الفني”.
وعن التراجع عن قرار الاعتزال، يوضح الأخصائي أن “ثمة فنانات يخترن الإعلان عن قرارات مفاجئة لتسليط الضوء عليهن.. وبما أنهن لا يتحملن فكرة البقاء في الظل يتجهن إلى القنوات الدينية لتقديم برامج دعوية، أو يعدن إلى الأضواء؛ وهذا أمر طبيعي”.
ربط الاعتزال بالتوبة
ومن جهته علق محمد عبد الوهاب رفيقي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، على قرار الاعتزال بالقول: “أنك تعتزل المجال الفني هذا قرار شخصي وحرية فردية، ولا حق لأحد بالتدخل فيه؛ ولكن المزعج في الموضوع، كما وقع سابقا في مصر مع عدد من الفنانات، هو ربط الموضوع بالتوبة إلى الله، والبراءة من كل الأعمال السابقة”.
وأضاف الباحث في الشأن الديني أن “هذا الربط الفاسد يزرع في وعي الناس أن الفن رذيلة وخطيئة، وأن الفنان كان يرتكب عملا محرما.. وبالتالي ننقل الفن من رسالة نبيلة وشريفة ومن أداة مهمة لتأطير المجتمع وتوجيه سلوكياته وإثارة قضاياه والتحسيس بها إلى كونه ذنبا وخطيئة جريمة، نصفق لمن تركها”، لافتا إلى “أن هذا الربط نرسل به رسالة أن المشتغلين بالفن ليسوا بشرفاء، ويقومون بعمل مشين في انتظار ذهابهم إلى الحج للتكفير والاستغفار”.
وشدد رفيقي في التدوينة ذاتها على أن “الفن فضيلة وليس بخطيئة، الفن نبل وليس بعار، واعتباره رذيلة هو مما زرعه المال الوهابي الذي كان يغري الفنانين مقابل إعلان اعتزالهم” وفق تعبيره.
وختم تعليقه بالقول: “في الأخير، عندي سؤال فقهي صغير جدا لكل هؤلاء المعتزلين بداعي التوبة: ما حكم الأموال التي اكتسبوها من خلال الفن؟ وماذا سيفعلون بها بعد التوبة المزعومة؟”.
شيء جميل أن ترى فنانين يتوبون قبل فوات الأوان
افتقدنا لمثل هذه الأخبار المفرحة يا رب العالمين اللهم إني أسألك ان تفرح جميع عبادك الصالحين… ونتمناو تاحد ميركب على الموجة غي باش يدير البوز
في أي موضوع فيه لمز و غمز بل و هجوم صريح على الإسلام إلا و تجد المدعو رفيقي متصدرا للرأي و التحليل هههههه كأنه باع نفسه للشيطان بأرخص ثمن، ثم هو أذكى الناس و أفهمهم و أعقلهم و قد خرج لنا بسؤال عميق و وجودي عن الثروات المتراكمة من الفن المتخلى عنه، فأبشرك أن الدراهم المعدودة التي تقاضاها المعتزلون لم تكن تكفيهم حتى مؤونتهم اليومية حينها فهم ليسوا بنجوم هوليود مثلا.
إيييييه كيف كنت يا رفيقي وكيف وليتي
سبحان مبدل الأحوال
اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور
اصلا لا يوجد عندنا فن .
الاعتزال احسن من العفن الدي يشتمني به الصغير والكبير .
الكواليس. وماأدراك ما الكواليس ليس فن. بل عفن،
سينتقل لمجال آخر فيه ربح كبير يستغل فيه شهرته ويتاجر بالدين ،المسألة مادية فقط ،لأن مع الشهرة في المجال الديني يكسب أموال كثيرة غير معروف مصدرها ولا يؤدي الضرائب
كذلك التوبة حرية فردية. فلا داعي لنقاش الأمر. يقول تعالى :””ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”” صدق الله العظيم
ابغيت غير نعرف لاش باقي هداك السيد لسميتوا رفيقي كيهضر وياخدوا الراي ديالوا وتوبتك انت المزعومة عندما قدفت بشباب في سن الزهور الى عالم الارهاب …. الكواليس في الميدان الفني كلها فجور وفسق اسي رفيقي وحسد وحقد وكراهية وخير دليل راحنا كنشوفهم في الميديا
قرار هو عين الصواب،يقول الناقد “الفنان يؤدي دورا مهما في المجتمع، ويمكنه إنقاذ أسرة كاملة”وأنا أقول له أن إعالة الأسرة ب”رزق” مشبوه أو حرام وزر زائد،فلنتق الله وكفى من اللعب على وتر الفن والإبداع الفاسقين،تفنن في رسم الطبيعة والخط والشعر والكتابة الهادفين،وتفنن في إيجاد حلول للبطالة ويأس الشباب،أما تسمية الفجور وما يصاحبه من خمور واختلاط..و.. فنا،فليس سوى ضحكا على الذقون،وسي البسطاوي عارف أش كاين. فاختار الصواب.
هو بصفة عامة الفن هو شيئ جميل و الهدف منه هو إرسال رسالة هادفة في الحياة أو الترفيه عن المشاهدين مثلها مثل كرة القدم و غيره و كذلك الموسيقى و… ،لكن الفن في هذا الزمان لا وجود له بحيث أغلب الفنانين في جميع المجالات سعيهم الوحيد هي الأموال بدون تقديم محتوى جيد للمتلقي و أعتقد و الله أعلم هذا الفن هو الحرام ( يعني غير طالقين السلوگية و صافي) و شكرا و تحية للبسطاوي الذي إبتعد عن الشبهات
الحمد لله خرجو بعبرة زوينة من تجربة كورونا اللي دمرات العالم وللي اكدت ان البقاء لله وكلشي غادي امشي خلي اللي باقي زايغ راه رجع للعب ديالو غير مع تخفيف التدابير الاحترازية الله اسلكنا من ممر دنيا بلا مانطيحو فيه ونغرقو
يبدو أن الناقد محتاج لمن ينتقده.. أو بالأحرى لمن ينقذه ويساعده هو الآخر على التوبة..
ان يصاب هؤلاء الفنانون بين قوسين بالإكتئاب او عقد و امراض نفسية امر مفهوم ونتمنى لهم الشفاء العاجل، لكن لن يتخذوا الدين مطية و يحولوا مرضهم وعجزهم و انعدام كفائتهم وابداعهم الى توبة مزعومة ويهاجموا الفن واهله ويفسقونهم ويرمونهم بالانحلال والفساد، فهذا غير مفهوم ومرفوض! كنا منذ فجر التاريخ شعوبا مؤمنة و متخلقة ومحبة للحياة وعاشقة للفن والابداع و بمجرد دخول افعى الوهابية الى اوطاننا وبث سمومها تحولنا فجأة الى شعوب عنيفة وهمجية ومتطرفة وفاسدة وتحول الفن بقدرة قادر وهو فطرة الهية في الخلق الى معصية وحب الحياة الى جريمة و نشر البسمة والفرجة الى كبيرة، وسقط في هذا الفخ للاسف فنانون كثر من ضعاف الشخصية الذين سهل استقطابهم و غسل ادمغتهم فتبرؤوا من اعمالهم ودخلوا عالم الكآبة و الظلام و التدين السطحي الظاهري المغشوش ومنهم من تدعشن واصبح ارهابيا فسبحان الله هل الفن معصية تستوجب التوبة و التطرف والتكفير والقتل والتفجير يقرب الى الله؟! علموا ابنائكم الفن الراقي وحببوه اليهم ليهذب نفوسهم ويرقق قلوبهم ويحسن اخلاقهم وفطرتهم ويكون اكبر درع لهم ضد طيور الظلام وخفافيش الموت.
المسمى الناقد يقول ان العفن اسمى من التوبة الله اهديك وصافي
وااااا عباد الله ديرو تعريف الفن …هو عموما ايصال رسالة يا مسرح يا تمتيل يا ترفيه بمستوى عالي من الحس الادبي الجميل ….لكن اي رسالة فهاد البرامج التافهة ….”قالك سعاد حاملة منو …” اي رسالة سوى رسائل تؤدي الى خراب عقلية المجتمع …و الراب كامل ها تخسار الهدرة ……و تايجي ناقد كايبان قاري بعقلوا تايقوليك ما علاقة الاعتزال بالتوبة …زعما عادي ولادك تا هما كايتسنطو لراب بناتك المسلسلات تانتا ياك ….تلقاه مبعد من زبل و باغيك نتا تلصق فيه
توبة مناش؟ من الفن لي هو وسيلة ديال تغيير او رقي بالمجتمعات؟ بغاو مجتمع زاهد ما كاي عرف غير يسرط الافكار بلا ماي نضغهم؟ مجتمع غادي غير بعن فلان عن كوركدان؟ مجتمع عايش بالقيم ديال قبيلة عاشت هادي زمان؟ 14 القرن هادي؟ توبة من النور باش تلاحو في الظلمات؟ سمحو لي فاش داعش هرسات الأصنام ما جابتش داك شي من لخوا، القيم ديال ديك القبيلة هوما لي خلاتهم هرسو الأصنام او قتلو المخالفين، ما كاينش شي دخان بلا عافية
ياودي غير الهدرة بغيتي توب حسد فلوس باك راه حرام مشي تجي تفطح بفلوس باك ديال الثمثيل وتجي دير لينا فيها صحابي
تنهدر عليك وعلى اَي واحدكان فنان وتاب لي سمع التوبة يقول كنتو فالكاباريه … منكم عدد جدوان وبلخياط والقائمة طويلة راه فلوسكم حرام تتعيشو من الفن لي جمعتوا منو الفلًس نوضو شمروا على دراعكم
الفن يساوي ابعفن حاليا .كل من هب ودب يصبح فنان أغلب البراعم حاليا كانو يقهقهون على اليوتيوب وفجأة أصقحوا على الشاشة و في القنوات العمومية .كيف ومتى الله أعلم .ومايحدت خلف الكواليس حدت ولاحرج .قلة الحياء والكلام الساقط .والخمر وووووو .نسأل الله التوبة للجميع من داك المجال العفن .
أولا لا يوجد فن فهذا وسط عفن يجمل بكلمات رنانة لإخفاء وجهه القبيح رجال إن كانوا كذالك يرضون بمشاهدة زوجاتهم يقبلن ويرتمون في أحضان غيرهم يسكت مقابل المال أب تغني بنته للسكارى في البارات وهو يسكت مقابل المال إضافة لما يقع بشهادات ممثلات من ممارسات جنسية بين من أرادت الشهرة والمنتجين والمخرجين لتنال أدوار البطولة والفديوهات التي تسرب لهم وهم مختلطون سكارى ومعربدين بختصار هو مجال للفساد والعهر ودعارة سواء كان تمثيل او غناء
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه البداية والقادم أجمل. اللهم بارك. تحية لكل من رجع إلى طريق الحق، فهو الأساس. أما المنتقدين فأمرهم متوقع دائما.
أهل مكة أدرى بشعابها لو لم ير ى ماواسائه ما عتزل
الكل حر في ذاته واختياراته.
سبحان الله عندما يقرر شخص ما فعل تصرف غريب وبعيد كل البعد عن الفطرة الحسنة والملة الكل يؤيده ويشجعه ويصفق له الاغلبية ويناديو بالحرية الشخصية، لكن عندما يقرر شخص التوبة والابتعاد عن الأضواء تقام له المحكمة وتبدؤ الأصوات تخرج من هنا وهناك.
المسألة سهلة وبسيطة جدا الكل حر في شخصه وحياته المهم أن لايؤدي الخلق.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والله يا رفيقي اعتقد انك غافل عن دينينا واقول لك ستعرف الحقيقة حينما يقف عليك ملك الموت وبعدها ستندم حينما لا ينفع الندم
جميل ان يتوب الإنسان من كل الذنوب والمعاصي التي تغضب الله عز وجل، و طبيعي أن يعتزل الإنسان من أي عمل يقوم به، ففي كلتا الحالتين الإنسان حر في قراراته، لكن الغريب، لماذا نربط التوب بالمجال الفني مع العلم أن الفن رسالة إنسانية سامية وتقاس حضرات الشعوب بمستواها الفني وأيضا التقافي والفكري
الفنانة القدام كانو محتارمين الاسلام أكثر بكثيرررررررر من هادشي لي ولا كيخرج.
خاص البوصلة تتوجه لهادشي لي جاي فطريق لي كيسميوه الفن، ما هو الا انحلال اخلاقي بسبب ضعف شخصية الشخص كيصحاب ليه داكشي لي كايدير الغرب هو top. خاص شوية د الثقة فالثقافة ديالنا و الاعتزاز بالتقاليد ديالنا.
الغريب من يقولون الفن اسمى و اجل من يتوب.. و هو يمثل مع فنانات متبرجات فاسقات..اين السمو في هذا
الفن أنواع فيه الصالح المصلح، وفيه الطالح المفسد، وفيه القابل لأن يكون مصلحا أو مفسدا على حسب نية صاحبه ، ورغبة ممونه، التمثثيل يندرج ضمن التصنيف الثالث، لكن التمثيل حاليا اخترقته الإشهارات المعلنة والخفية وصار أداة في أيدي جهات ترمي إلى عولمة الأخلاق والمبادى وعلمنتها، وللتطبيع مع العري والعهر والشذوذ…
الحل هو أن يستثمر الناس المصلحون في هذا الفن، وأن يخدموا به قضايا الأمة والوطن والدين، وأن يجعلوه منه قطيعة وثورة على العنف ةالجنس والعواطف الرخيصة التي تتناقض مع قناعاتنا كبشر أولا وكمسلمين من باب أولى.
مايسمى الفن ضرره أكبره من نفعه في حالة وجود منفعة فيه وكم من جرائم وقعت بسببه ناهيك عن العنوسة وارتفاع معدلات الطلاق والانتحار وانتشار التبرج والزنا بكل انواعه وكثير من الطوام والمصائب اللتي يتخبط فيها المجتمع ينشرها مايسمى بالفن وهذا يكفي في تحريمه. ومن قال بغير ذلك فليقارن عفة وطهارة المرأة قبل وبعد ظهور مايسمى بالفن
أعجبني كثيرا تدخل الأستاذ رفيقي، و خاصة لما طرح في الأخير سؤالا مباشرا لهؤلاء الذين يزعمون التوبة. فعلا ماذا سيفعلون في الأموال التي اكتسبوها من الفن؟
واستحضر الطالب قصة زوجين كانا في الطريق إلى المحكمة من أجل إبرام الطلاق.. حينها، تناهت إلى أسماعهما أغنية للفنان عبد الهادي بلخياط ذكرتهما بأيام الخطوبة واسترجاع الذكريات الجميلة، فعدلا عن قرار الطلاق”.
وهل لك ان تقدر عدد الاسر التي دمرت بسبب المسلسلات الهابطة ناهيك عن الاسر التي لم يكتب لها النشوء بسبب ربط الواقع المغربي بهذه الاغاني والمسلسلات ؟
Ce genre de choix vient toujours des troubles psychologique dont on souffre tous à cause l’influence de la culture de peur et de culpabilité que les systèmes du Moyem Orient ont instauré dans nos cerveaux et notre identité commune.
اجي وكون فنان .اصعب مهنة على وجه الارض هي الفن.فلقي تخلق فكرة يجب عليك ان تبحث عنها لسنوات من اجل وضعها امام الجمهور بشكل جيد يوازيها في الابداع.لمادا بقيت تماتيل اليونان شاهدة على عظمتهم لانها فريدة من نوعها وتحاكي الجمال الدي يعبر عنه الانسان ليحاكي ما اختلج فيه من احساس .نفس الشيء ينطبق على اعمال الايطاليين في عصر النهضة ان ما قام به انجلو وغيره لدليل قاطع لما صوروه تحدوا به ظلامية الكنيسة التي كانت تقمع التجسيد.اما نحن ما زلنا في البداية ويجب على المشتغلين في الفن عندنا ان يكسروا عقولهم من اجل خلق فكرة واحدة تنطبق فيها مقومات الفن الرفيع الفن ليس الشطيح والرديح انه الخنفساء والدودة التي تتلون في تشكيلاتها لكي تصبح فراشة
للذي يقول ان الفن رسالة. رسالة فسق وفساد لقد شاهدت بعض المشاهد يندى لها الجبين. الممثلة مريم الزعيمي يحضنها الممثل مالزي. وهي امرأة متزوجة وأم وهو متزوج. هل هذه رسالة
هذا قرار شخصي….فاليعتزل فهو حر دون ربط الاعتزال بالتوبة …..إلا إذ كان يفعل ما يغضب الله فاليتدرع و يطلب التوبة و المغفرة إلى الله…. بينه و بين خالقه…..و لا يجوز له أن يربط اعتزال الفن بالتوبة ….احتراما لروح والده رحمه الله و لعائلته و للممثلين الشرفاء …..
هذه حرية شخصية لاي فرد, نحن مازلنا مجتمع متخلف ينظر بفكر الجماعة,اي يجب عليك ان تنتمي للجماعة في اي شيئ مهما كانت عاقبته والا ستنال السخط من المجتمع وهذا هو سبب تخلفنا.
السيد كان كيشوف راسوعايش فالحرام وبغا يتوب، هذي حرية شخصية و الوسط الفني معروف إلا من رحم الله، ديما كنسمعوحالات تحرش و خيانات… وذاك السيد اللي ولّى ناطق رسمي “مخضرم” باسم العلمانية نقول له لقد فشلت في أول ابتلاء وحالك كحال الغراب لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء و أن الإسلام يجب ماقبله و أن الفن لايقدم إلا المتردية و النطيحة… و أن أي رسالة نبيلة عند المسلمين يجب أن تبتغي وجه الله وإصلاح الناس و المجتمع بوسيلة ترضي الله. فلا أدري ما الرسالة النبيلة التي سيقدمها لي مسلسل أو فيلم يدفعك دفعا للتعاطف مع الخائن و تشجيع السارق و حب الدنيا إلى درجة تجعل المال هو الهدف الأسمى و الرسالة النبلى!!.
الناقد الذي تعجب و حسب الفن رسالة إنسانية ألم يتسائل عن الفن الذي فيه ميوعة ؟ و الذي فيه باك صاحبي ؟ و الذي فيه التحرش و الشانطاج بالفراش لمن أرادت المشاركة ؟ و الذي فيه اللقطات الحرام و القبلات و الأحتكاكات الجسدية الحرام … ؟ هل الله لن يسائل من يفعل هذا الحرام بدعوى أنه فن ؟ الفن رسالة إنسانية نعم لكن فقط إذا كان دون الخروج عن طاعة الله و تعاليمه و دون الاستهزاء بمنهياتيه … و أي فن يحترم هذا في وقتنا الحالي ؟ ولا أحد للأسف ..
لكل من يقول ان الفن رسالة نبيلة وان الفن يساهم في اصلاح المجتمعات، اقول له فل تتجه الى الدعوى الى الله وان تصبح داعية يقول قال الله وقال الرسول وآتنا بما جاء به القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل لما أراد اصلاح المجتمعات ارسل لهم رسلا وأنبياء وليس فنانين!! هؤلاء المعتزلين لو لم يجدوا في الفن حراما لما اعتزلوه، لا يمكن ان نقول على الفن انه رسالة نبيلة وفيه مالا يرضي الله ورسوله من اختلاط وعري وايحاءات جنسية هذا ما نشاهده وما خفي كان أعظم، إذن فالاعتزال توبة الى الله ونتمنى ان تكون توبة نصوح يثبت الله بها قلب عبده، والله يهدينا ويهدي جميع المسلمين.
وصف الفن بأنه رسالة نبيلة ما هو إلا حق أريد به باطل والله المستعان.
عادي .. حرية شخصية … لا تستدعي الإستغراب
حسب علمي، الإنسان يتوب إذا شعر بأنه يقوم بأشياء حرمها الله سبحانه وتعالى. أما وان يتوب من العمل الفني فهذا معناه ان هذا الميدان ليس رسالة كما يدعي البعض، وإنما حقل مليء بالفحشاء والمنكر. ولعل ما نسمعه من حين لآخر هو تأكيد على ذلك. و ما خفي كان أعظم والله اعلم
غير لي داز في تلفزة راه فنان و عنده جمهور و يلوح بالإعتزال. غير بعد من التمثيل ما يديها فيك حد.
الفنان هو أيقونة له جمهور و له إبداعه.
مبدئيا هو قراره و لا أحد كان سيعاتبه،لكن ربطه لهذا القرار بالتوبة له معنى آخر.
الفن كما يمارس في المغرب عموما هو نوع من الهاء الناس و سخافة لانه يتطرق لمواضيع جميلة و مفيدة لكن بطرق تفرغه من هدفه النبيل. الفن عندنا كسياسة الحكومات، لاشيء مفيد و الحكومة تتشبث بالانجازات التي لا يراها المواطن. كذلك الفن في المغرب، مستوى رديء مع انعدام الذوق الترفيهي و التثقيفي و التوعوي……..منذ شبابي و أنا اسمع من الناس في الحي و في المقاهي أن المسلسلات و الاغاني و كرة القدم هي أدوات لالهاء الناس لدواع سياسية. و الامثلة كثيرة تدعم هذا الاتجاه.
من هنا أنا مع الاعتزال لأننا أمام أدوات تستخدم في غير محلها.!!!!!
بصراحة مازال ما عرفتش اش من فن كيتكلم عليه السي عبد الله رفيقي وكل من تفاجا من كلمة ثوبة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وهل ” شوفي غيرو ” و أنت عمري”و آش جا يدير .. و ..و . تعتبر رسالىة انسانية !!؟ الرسالة الإنسانية هي القرآن لا غير نزل من عند الله الى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه الى العالمين بصفة عامة
التوبة ممّاذا ؟ الفن رسالة نبيلة يجب فقط إختيار الأنسب منه كي لا يُزعج سمع المتلقّي و يكون ذا أهداف نبيلة و راقية . أمّا المسألة الدينية ، فتبقى من إختصاص أهل العلم المتنوّرين و ليس الظلاميين الذين يحرّمون أشياء لا تتماشى مع أهوائهم و يُحِلّون ما يناسب شهواتهم . وفي الأخير ، تبقى كلمة الفصل في هذا الأمر للفنان إن أراد الإعتزال ،
حسنا فعل فالفن لاياتمن المتخادلين, لكن عليه فقط ان يجيب رفيقي عن السؤال الشرعي الذي طرحه حول مصير الاموال التي جناها من وراء ما يعتبره فسادا و انحلالا
السيد حسن رفيقي يعرف اكثر من الفنان نفسه وما. يجول داخل كواليس من طرف بالبعض من سلوكات لا تقبلها الفطرة السليمة ولا الخلق القويم وصفحات الجرائدعالمية ومنها لعربية تعج بفضائح المجال الفني واعطينثالا احدا يكفي للبناء عليه كيف يعقلل للف نان او الفنانة ان تتزوج وتتطلق لعدة مرات وفي غضون مدد قصيرة جدا جدا قد تصل مدة الى اسبوع وهو فساد مغلف ومتحايل به على الاعراف والدين وهذا ال فقط ناهيك على الليالي الحمراء والاغتصابات وهلم جرا
اتركوا عباد الله تتوب الى الله ونسأ ل لنا و لكم العافية
ايها الناقد ليس أنت الذي ستنام في قبرهم لكي تقول لاتتفق معهم خلي الناس لبغات ترجع وتوب أن الله يحب التوابين
استشارة المدعو رفيقي في أمور دينية كمن يجلب الماء من البئر بسطل مثقوب.
إدراك الإنسان لخطئه والعودة الى الصواب هو الفن الحقيقي.
الفن ليس حراما فقط بل هو فاحشة وافتراء وكذب لان فيه الاختلاط والتبرج والسفور والكللم الطائش والفاحش وتارة يكون فيه العناق وتارة التقبيل وتارة التغزل هذا فقط فيما يظهر علر أثير الشاشات اما ما قد يقع خلف الكوالس فحدث عن البحر ولا حرج ومن قال انه يؤطر المجتمع هذا الأخير لم يتأطر في الكتاتب والمدارس والاعداديات والثانويات والجامعات فأحرى ان يؤطر على يد الفنانات والفتانين ولا أدل على تحريمه من ان ما وصل اليه مجتمعنا من تدمير للأخلاق واجرام وسفور وانحلا وتبرج ووو هو بسبب هذا الفن الساقط. ولذلك لما يتب احد هؤلاء من هذا الأمر فهو قد اخذ القرار الصحيح والسليم والحمد لله باب التوبة مفتوح للجميع .
عندي سؤال لكل من يعتقد ان الفن رديلة، وأن الفنانين كلهم مخطئون ويحب عليه طلب الثوبة،
سؤالي لكم، ما هو حكمكم في فن فيلم الرسالة، و فلم عمر المختار،؟ أهل هذه اعمال الفنية رديلة؟
الفن هو جماليه و تعبير عن الذات الإنسانيه قبل كل شيء فلم يحرم ما دام الله جميل ويحب الجمال. وخير دليل على ذلك ما خلق من كائنات غايه في الجمال والابداع. كل بشكل بلون و بصوت متفرد. الله فنان قبل كل شيئ.
هههه أن غير بغيت نفهم هاذ رفيقي أو أبو حفص أو أبو دحش بالنسبة ليا أش دخلو فالنقض أو التوبة أخر واحد يتكلم فالتوبة هو هاذ رفيقي حيت باع دينو ولا منحاز للشهرة والمال بعد أن كان داعية للنصح والدين والتوبة ههه سبحان مبدل الأحوال هناك من يطلب التوبة وهناك من ينتقضه ومن من من دعاة الدين اما الأن رفيقي بدأ يحشر نفسه وينتقض كل من يدعو الإسلام ويريد التوبة أقول لك يارفيقي بالدرجة المغربية (دخل سوق راسك وخلي الناس ألي بغات تتوب بعد أن عرفات راسها غالطة وكانت تابعة واحد الطريق ممخرجش) وأبي تيقول ليك الفن رسالة نبيلة أي نبل فيها والمسلسلات والأفلام كلها عري وقبلات ومشاهد إحائية ناهيك عن الألفاظ لا أخلاقية والمشاهد في غرف النوم الممثل بجانب الممثلة وهنا أستثني بعض الممثلين المحترمين القدامى والمسلسلات القديمة الخالية من المشاهد لا أخلاقية وبعض المسرحيات الأن بكل صراحة أصبح الفن وفي هاذا الوقت (عفن)وليس فن وإنحطاط الأخلاقي لبعض الممثلين والممثلات من أجل الشهرة والمال.وشكرا هسبريس
التوبة لا بد منها والأعمال الرمضانية بالضبط في رمضان لا أفق معها لان رمضان شهر صيام وعبادة ولا بأس ان تكون في الأشهر الأخيرة. والله أعلم
الفن رسالة إنسانية هدي رها رسالة جهنمية مثل تلك سيتكومات التي تجعز أدان بكلام تافه ومخل للحياء
الفن الدي يرفع حياء بين بنت وأبيها وأم وإبنها يعتبر فسق ونسرانية
فنانون يعلنون التوبة، وكأنهم إرتكبوا أشياء قبيحة في حياتهم الفنية، المشاهد العاقل يفرق بين الأعمال الفنانين وحياتهم الشخصية.
وأخير توبة أو غير التوبة ففنهاية لايوجد لا عقاب ولا جنة مجرد خرافات علمونا اياها مند أن كونا أطفال.
لم يعجبني ما برر به الناقد الطالب واقول الله اعفو عليه عجيب امرك ايها الناقد قمة البلادة
اولا هشام البسطاوي دخل الحرفة من باب الورثة هو ابن فنان فيجب ان يكون فنانا هذه هي القاعدة في المغرب ، واغلب من يسمون فنانين اتخدوا الفن كحرفة وصنعة وطرف د الخبز ولا علاقة لهم بالفن من قريب او بعيد كفن راقي وكذوق رفيع ..وهذا ما يفسر ضحالة المشهد الفني بالمغرب سواء اعتزال ا ام لا فلا يشكلون اي تغييير ….
انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى …والذين يقولون بان التوبة خطأ غايتهم الأولى الابقاء على الامر الواقع الذي لا يمت بالفن بصلة لان ما نشاهده اليوم في مختلف القنوات اقرب للعفن منه الى الفن والقول بنبله محاولة لاظهار الواقع على خلاف حقيقته..
من جهة اخرى يجب على من يدعي ان الايمان في القلب ان يعلم ان الايمان جاء مقرونا بالعمل الصالح ..
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
الحمد لله على نعمة الإسلام
الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه
الحمد لله رب العالمين.
هؤلاء الناس من الله عليهم بالفتح وهداهم واقتنعوا بعد علمهم أن وعد الله حق وأن الله يهدي من يشاء .
نسأل الله لهم الثبات و أن يشمل هدي الله الجميع ونكون دولة متماسكة ونحب بعضنا البعض لا نكيد لبعضنا ولا نشمت في بعضنا وتجمعنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت شعارنا الخالد
الله.الوطن.الملك
لقد اصبح الكل يفقه في الدين يحلل ويحرم حسب مزاجه الا نسمع الكلام النابي والتبرج الخ في شوارعنا وامام ابواب المدارس وفي الأسواق وفي كل مكان فالله وحده هو الذي يحكم على عباده
هؤلاء ليسوا فنانين وانما اجراء يقومون بالادوار التي تسند اليهم..لان الفن ثقافة ووعي ومعرفة له رسالة…الفنان بجب ان تتوفر لديه مؤهلات ثقاغية كافية يعي رسالته من الفن …من يتبرأ من ماضيه وكانه كان مجرما خطيرا لا يستحق لقب فنان…قلنا مرارا وتكرترا ان الدين يمقت الفن والجمال وكل ما هو انساني…الدين يكرس الكراهية والحقد بين الناس…
الكل يحارب من أجل الحرية وحقوق الإنسان إذن لا يحق لأحد أن يتزايد على حقوق الآخرين عندما يعلنون التوبة عن فعل يخصهم شخصيا مادام لا يؤذون احدا.
محمد رزقي اعتزل الغناء في أوج وقمة عطائه…في الوقت الذي كان هائما في السهر والغناء بالمراقص والخمارات داخل وخارج أرض الوطن وما يرافق ذلك من شوائب…لم يكن يوما راضيا على وضعه بل كان في صراع داخلي مع نفسه وفطرته السليمة رغم الشهرة والمال والسفر ومايدور في فلكه من موبقات..كان آخرها إحياء سهرة ببرشلونة أفاضت الكأس لما عاينه من أشياء ترفضها نفسه وروحه الطيبة.فهداه الله بالإبتعاد عن ذاك المجال المحفوف بالمخاطر والمزالق والأهوال…لا يعتقد الإنسان أن تغيير المسار من عوالم الشهوات والمال والنساء…إلى طريق الجادة والإستقامة واتباع النهج الحق المستقيم سيكون مفروشا بالورود،كلا..بل الشيطان بالمرصاد لبني آدم يوسوسه ويغويه ويضله..وليمتحن الله عز وجل عباده وليعلم الصابرين ،يقول ربنا تعالى”أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون..” (العنكبوت). فطوبى للذين هداهم الله لطريق الجادة والصواب والمنهاج الحق المستقيم.
هناك فنانون تابوا توبة نصوحة مند التسعنيات ولم يعودو فنانين، ونتيجة فقراء وليس لديهم حياة مميزة فقط أمراض وفقر مضقع وهناك من مات فيهم وعليه ديون كثيرة.
التوبة بمقابل الفن هي صفقة خااااسرة في نظري، ومن يدعوك لتوبة قبل مماتك فهو يحلم بأن يصبح فنان مثلك.
يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم سؤل يوما هل المؤمن يسرق قال نعم وكذالك سؤل هل المؤمن يزني قال نعم ثم سؤل هل يكذب قال لا ونسأل الله له مغرة ما سبق
و مادا عن الاموال التي كسبوها من اعمالهم و بدون شك اشتروا بها ممتلكات
الغناء كان حتى في عهد الرسول
المهم كل واحد و رايه
أعتقد أن الفن له زوايا مختلفة.. فالتمثيل قد يكون نوعا من الكذب، و الكذب حرام حتى و لو كان مزاحا.. لكن هناك أعمال لو لم يتم تشخيصها لما وصلت إلى العموم.. أما الغناء فهو كذلك قد يعتبره الكثير محرما رغم أنهم يستهلكونه أو ينتجونه.. خلاصة القول هي أن يكون الفنان الذي وجد نفسه في هذا الميدان أن يكون متخلق و يقوم بواجباته الدينية و لا يجده خالقه فيما نهاه عنه.. أي أن يعطي مسافة بينه و بين ما يغضب الله كالزنى و شرب الخمر و المشاركة في الأعمال و الأدوار التي لا تقدم أي إضافة نوعية للمشهد الثقافي.. أو تسيئ إلى الدين أو الإختلاط المبالغ فيه كالنوم في غرفة نوم كالأزواج الحقيقين.. أو إلى ما ذلك من المشاهد التي يمكن اجتنابها سواء بالنسبة للمخرج أو للممثل..
أما فيما يخص الغناء فيمكن اتباع كل ما ذكر أعلاه.. و أن تكون الألحان و الكلمات ذات معنى و ذات دلالة و تحترم الذوق الخاص و العام..
هذا تحليل بسيط لهذا النقاش الدائر.. لذلك أعتقد أن خير الأمور اوسطها..
الحمد لله هادو اعتازلو وطلبو التوبة وشي فتحو قنوات وكيحكيو قصص من تلفيقهم لا دليل لذلك سوى انهم لاستغلال عقول الاغبياء وجلب المشاهدات ومواضيع القصص تتكلم عن الفساد والخيانة الزوجية وقصص تشجع الفساد
يختارون الإلتزام الديني.
التمثيل والغناء والطرب مهن شريفة..من عليه الثوبة هو من يمتهن السرقة والنصب و الإحثيال
الإنسان حر في اختيار الطريق الذي يريده كما قال تعالى فمن شاء فاليومن ومن شاء فاليكفر لكن العاقبة للمتقين وبما ان الممثل تاب فما دخل الآخرين في حياته ام يريدونه ان يبقى في الرديلة مثلهم كما قالت الزانية وددت لو ان كل النساء زواني لكن الأعمال بالخواتم نسأل الله الثبات
بغينا ادوار فنية تراعي خصوصيات المجتمع المغربي ،وارقى نموذج جسد هذه الادوار المرحوم محمد البسطاوي تغمده الله برحمته. وكذلك الفنانة سعاد صابر….
الرسالة الانسانية و الحياتية الوحيدة التي يجب على كل واحد منا تبليغها لنفسه و مجتمعه هي رسالة الاسلام التي هي سبب في خلقنا و سبب وجودنا اصلا ،عدا ذالك فكل نشاط لا ينفع الانسان في دينه و دنياه فهو “تخربيق” والله يهدي هاؤلاء الفلاسفة الذين يريدون اضلال الناس و اعطاء صفة حسنة لما يغضب الله.
اعتزال هشام ليس بسبب صحوة “إسلامية” أو “دينية” كما سيحاول أن يسوق البعض وإنما هي أسباب ذكرتها أمه وصرحت بها لإحدى الجرائد حيت قالت أن ابنها “طريح المستشفى ولا يقوى على الكلام وهو المصاب بمرض معروف باسم بهجت وهو مرض نادر يتسبب فالتهاب الأوعية الدموية.ولا يقدر حتى على الإجابة في الهاتف”
والله يشافيه ويعافيه يا رب أما من يحاول إلصاق كل ما يقع في الدنيا بالدين وتكييف كل الأحداث معه فعليه أن يحكي حكاياته وقصصه في حلقة سوقية
التوبة هي الابتعاد عن اعمال يحرمها الشرع و الدين و المجتمع و كل من يقول ان الاعتزال هو نوع من انواع التوبة فلربما هو على حق لانه كان يخلط ممارساته بأعمال مشينة ، فمثلا ان تاجر او جزار انعزل عن مهنته و صرح انه تاب الى الله ، هذا يبين انه كان يقوم بالغش او لا يقسط في الميزان ، ختى الفن فربما من اعلن الاعتزال بصيغة انه تاب منه فهو اعلم بافعاله الحرام التي تخللتها مسيرته الفنية
هههههههه…عن أي توبة تتحدثون؟ من يربط اعتزال الفن بالتوبة فهو إما أنه مارس الرذيلة في عمله و هناك صيغ متعددة،وأما أنه غير مستقر نفسيا أو أنه وجد ظالته في التوبة ليحصل على المال الكثير.
مبروك ولتعلم حفظك الله أنه لن تكتمل توبتك الا اذا تبرات وتصدقت بكل ما جنيت من مال من عملك الذي اعتزلته وتوبة مكتملة ان شاء الله
العرب دائيما يخلطون اعمالهم بالدين والشعوذة .ابتداء من رجال السياسة الاطباء والفنانون الى اخره وهذا نوع من النفاق لتلميع صورتهم وخصوصا استغلال الاخرين.ياخدون الدين كسلم او طريقة للكسب يؤدون به المومنين الصادقين الصامتين وهذه الظاهرة جد منتشرة في العالم العربي سببها الامية والجهل .
هاشم البسطاوي اعتزل فقط لانه يعاني من مرض نادر يضعف المناعة ويفتك بالاوعية الدموية .
فالكثير من هوءلاء الفنانين والفنانات نسمع عنهم انهم سيثوبون بذهابهم الي الديار المقدسة لكن سرعان ما يلعب الشيطان بعقولهم فيرجعوا الي الفسق والعري والمجون والعياد بالله..لاحول ولاقوة بالله.
التوبة يقوم بها الناس لي مزبلينها مع الله
اما الناس لي عارفة اش تدير راها مرتاحة نفسيا
الميدان الفني والثقافي يزدهر في المجتمعات المتقدمة والتي نسب الوعي والتمدرس فيها عالية جدا
اما المجتمعات العربية الاسلامية فمفهوم الفرجة يرتكز على الانصات لخطب الدعات وخصوصا الاكثر تطرفا ….هناك تذكرت خطبة ايام الحرب البوصنية
حيث استمتعت بفيلم رعب خيالي …. الفقيه نسج سيناريو هيتشكوكي حيت جنود الصرب يخرجون الاجنة من احشاء المسلمات ويضعون القطط مكانها ويعيدون خياطتها …..
وكل فرجة وانتم…
امة ضحكت من جهلها الامم
قرار الاعتزال قرار شخصي لا جدال حوله…لكن أغراء المجال الديني بالبترودولار يمارس جادبيته ايضا، خاصة انه لا يحتاج الى إبداع وعناء المجال الفني. لذلك راينا الكثير ممن ليس لهم مستوى دراسي أو ثقافي اصبحوا نجوما في الدعوة.
زد على ذلك ان حملة الثوبة الفنية التي ينهجها سماسرة الدين تضمن حقائب نقدية تحت الطاولة منذ توقيع عقد التوبة وليس بعد أداء العمل كما هو الشأن في العمل الفني وشوف تشوف واش تخلص ولا يجرجروك.
يمكن أن ان يثوب فنان ولم يحصل على شيء فقط سيرا على نهج فنان آخر تدرع بالتوبة ظاهريا لكن في الحقيقة استبدل اضواء متعبة بأضواء اقل عناء وذات مردودية اكبر وبرائحة المسك.
من حقه، هو يرى أن اعتزال التمثيل ثوبة، أن أراه قرار، آخر يراه قرار غير صائب، شخص آخر يرى انه لا يجب ربطه بالدين، عقل آخر يقول انه يجب ربطه بالدين والثوبة،….. خلق ربي الرؤوس باش كل واحد يفكر كيف بغا…
الحمدلله على نعمة الإسلام اللهم تبتنا على دينك وطاعتك