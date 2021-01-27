مالك منزل مسكون يكتشف قبوا سريا 

قال روبرت إليس، مالك منزل في مدينة كامبورن الإنجليزية، إن سلسلة من الأحداث الغريبة أثارت شكوكه عندما بدأت الأضواء تضيء وتنطفئ، وكان يستيقظ في منتصف الليل ليصدم باكتشاف باب قبو سري مخبأ داخل الجدران.

واشترى إليس المنزل قبل عامين ولم تكن لديه أي فكرة عن التاريخ السري داخل جدرانه، إذ بنته عائلة باسيت الشهيرة منذ عام 1832، وكان المكتب الرئيسي السابق لشركة “تهيدي مينيرالز”، حسب صحيفة ميرور.

وأضاف روبرت قائلا: “منذ حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر، شاهدت أنوارا مجهولة لم أعرف مصدرها، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها أشياء غريبة في المنزل، بل هناك أشياء تحدث لا أستطيع شرحها”.

وأردف مالك المنزل أنه بعد قراءة “التارو” في الغرفة مع صديق له، ظهر باب القبو مع شارة مكتوب عليها “تي ويذرز وابنه، من بيلستون في ميدلاندز”.

وكانت الغرفة التي ينام فيها روبرت، في يوم من الأيام، عبارة عن غرفة اجتماعات، إذ كان يجلس 20 موظفا حول طاولة كبيرة من خشب البلوط، لكن البلاط الأصلي للقاعة دفن تحت الأرض الخشبية الحديثة.