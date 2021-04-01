مجلس الأمن الدولي يناقش قضية الصحراء المغربية في أبريل الجاري

كشف مجلس الأمن الدولي عن برنامجه الرسمي لشهر أبريل 2021، ويتضمن عقد جلسة خاصة حول تطورات قضية الصحراء المغربية.
وتتولى دولة فيتنام الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل الجاري، خلفاً للولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لتقرير المجلس، ستعقد جميع الاجتماعات افتراضيا، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، بسبب استمرار تداعيات جائحة “كورونا”.
ويتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة من منظمة الأمم المتحدة حول عمل بعثة “المينورسو” التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطورات الملف في ظل استمرار شغور منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
وكانت آخر جلسة لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية في 21 دجنبر 2020، عندما دعت ألمانيا إلى عقد اجتماع بعد التوترات التي شهدها معبر الكركرات واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.
ويعتبر الاجتماع القادم لمجلس الأمن حول الصحراء أول لقاء في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، وقد يكون مناسبة لتوضيح موقف واشنطن بشكل رسمي من اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء.
وكانت إدارة ترامب قبل رحيلها أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، عبر السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت أرسميا، بفحوى الإعلان الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على صحرائها.
وتم تسجيل الرسالة الأمريكية في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وجاء فيها أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية”.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن حول نزاع الصحراء عقب مباحثات أجراها أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وشدد بلينكن، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات السياسية حول نزاع الصحراء، وحث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة على الإسراع بتعيين مبعوث شخصي خلفا للرئيس الألماني الأسبق هورست كولر.
وهذا أول نقاش رسمي لوزير الخارجية الأمريكي مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول ملف الصحراء. ولم يشر بلينكن إلى المطالب الانفصالية المتعلقة بـ”تقرير المصير” أو “تنظيم الاستفتاء”، أو المطلب القديم المتعلق بمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، وهو ما يُعتبر موقفا إيجابيا من إدارة بايدن خلف ارتياحا في الرباط.
وبات من المستبعد أن تقدم إدارة الرئيس بايدن على التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، بالنظر إلى مؤشرات إيجابية عدة صدرت عنها قبل أيام، منها صدور تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان دون أن يفصل بين المغرب وصحرائه، وحديث عن إجراء “مناورات الأسد الإفريقي 21” في الأقاليم الجنوبية، وبالضبط في مدينة المحبس قرب تندوف، ثم زيارة يقوم بها حاليا وفد من الحزب الديمقراطي الأمريكي، حزب الرئيس جون بايدن، إلى مدينة الداخلة يضم رئيس شبيبة الحزب.
لن تفلح عصابة جاء زاءر رفقة ابنتها المصابة بسعار الكلب في الوصول الى مرادهما القاضي بجعل الصحراء المغربية مستقلة لقد قضي الأمر مند زمان المغرب في صحراءه والصحراءفي مغربها المغرب رقم صعب على اعداء وحدة المغرب الترابية
الصحراء مغربية و ستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض و من عليها
نقول لمجلس الأمن قضية الصحراء انتهت برجوع ااصحراء إلى مغربها .
حشومة على هسبريس تضع دخان في خلفية الصورة وكأن هناك حرب أو ما شابه ذلك.
عاشت المملكة المغربية وحفظها الله من كل الكائدين والحاقدين.
مجلس الأمن وكل الدول الوازنة واعون اليوم كونه ان لا حل لقضية الصحراء سوى بالحكم الداتي تحت السيادة المغربية، مع العلم ان الامم المتحدة والدول الوازنة مع الطرح المغربي،،
و من بعد؟
فليبرمجوا ما شآءوا من الجلسات
المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها.
من وجهة نظري يبدوا ان الحل والوحيد الذي يجيب تطبيقه هو الاستفاء الشعبي الذي يعتبر حقا دستوريا .كريفي اولا ومغربي هذا هو الحل فقط الذي يبدو ا ويستحل تطبقه لتجاوز هذا النزاع بين الشعب المغربي والصحراوي.
المغرب يسير في الطريق الصحيح عبر تنمية أقاليم الصحراء المغربية وفتح الاستثمارات الضخمة بفضل التحفيزات التي تمنحها بلادنا للمستثمرين الأجانب حيث أن عدة شركات خاصة من أوروبا أطلقت مشاريع بالاضافة الى الاستثمارات الوطنية في البنية التحتية وكل هذا سيفرض الرؤية المغربية لحل النزاع و”لي ما عجبو الحال يشرب من بحر الداخلة”
هده مشاكل المغرب ان هناك من لايحثرم القانون ولايؤمن به. ويضن ان الوطن اليه فقط وهدا سبب تاخر للمغرب عن التقدم لابد من قوانين زجرية لان مايجري ليس دولة لان دالك سوف يضر بسمعة المملكة لان هناك من لايسمع ولايحثرم اي قوانين وقرارات وحتى املاك الغير فهي. تنهب يمينا و شمالا بدون عقاب وهدا غير صحي للوطن
الله الوطن الملك يارب في هاذا الشهر المبارك مقبل على شهر رمضان فاللهم أنصرنا على الأعداء البلاد و جعل لنا من أمرنا مخرجا و من كاد لنا كيدى فجعل كيده في نحره
مجلس الامن يناقش
اجتماعا افتراضيا بسبب الجائحة ولا يناقش من تسبب في الجائحة الاولى والثانية والثالثة وهلم جرا في العالم باسره ومسؤولة عن تعذيب المسلمين اليست الصين العضو الدائم في مجلس الامن ومن يحمي الجزار وصاحب البراميل الكيماوية بشار الاسد اليست روسيا العضو الدائم بمجلس الامن
الصحراء مغربية وما اجتماعاتكم ومناقشتكم سوى بيع وشرار
إلى ابن الجنرال رقم 6 .. لاسقين فينا بحال البق .. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن تقوم الساعة
صورة في غير محلها مع ظهور الدخان الاسود نرجوا من الاشراف حدفها لان الصحراء المغربية او بالأحرى الجنوب ينعم بالسكينة و الامن و الامان و لا عزاء الحاقدين
انها سنة الحسم و ساعة نهاية صندلستان مع عرابتها الشيوعية التي ما فتءت تبدل كل الجهود سواء المادية أو الديبلوماسية لانتزاع و لو بصيص امل من بعد الدويلات الكارتونية و لكن هيهات و هيهات لا يصح الا الصحيح مع تجربة رابح رابح و افريقيا اولا و الحياد الديبلوماسي المغربي البناء في جميع بؤر التوتر سواء في ليبيا او في الأزمة الخليجية مما أثر ايجابا على السياسة الحكيمة لملكنا المفدى محمد السادس اطال الله في عمره.