مجلس المستشارين يبدأ مناقشة قوانين الانتخاب

مجلس المستشارين يبدأ مناقشة قوانين الانتخاب
صورة: و.م.ع
الخميس 11 مارس 2021 - 14:10

يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين، غدا الجمعة، جلسة تشريعية عامة تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية.

ووفق بلاغ للمجلس فإن الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.

كما يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأضاف البلاغ أن هذه النصوص التشريعية “تروم إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية”.

الانتخابات جلسة تشريعية مجلس المستشارين مشاريع قوانين

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‫تعليقات الزوار

2
  • مغربي
    الخميس 11 مارس 2021 - 14:19

    ما مصير القانون 63 18 يتمم الظهير 277 72 1

    0
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  • رشيد
    الخميس 11 مارس 2021 - 14:29

    والله ليس لكم حس وطني ولا اجتماعي ولا إنساني لا تهمكم الا مصالحك وانانيتكم الضيقة وجهلكم المثير للغثيان
    اللهم هيء لهذا البلد بطانة صالحة
    أمين

    0
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