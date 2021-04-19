مجهولان يسطوان على أموال من وكالة بنكية

مجهولان يسطوان على أموال من وكالة بنكية
صورة: أرشيف
الإثنين 19 أبريل 2021 - 14:25

تمكن مجهولان، صباح اليوم الاثنين بطنجة، من السطو على مبلغ مالي قارب 6 ملايين سنتيم من إحدى الوكالات البنكية بمنطقة مالاباطا.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الفاعلين، اللذين كانا يحجبان ملامحهما بالكمامات، استغلا بقاء باب الوكالة مفتوحا ليقوما بعمليتهما تحت تهديد السلاح الأبيض حيث استطاعا الفرار حاملين معهما مبلغا قدر بـ6 ملايين سنتيم.

وتجري المالح الأمنية حاليا الأبحاث والتحريات من أجل تحديد هوية الفاعلين.

الأمن سطو طنجة وكالة بنكية

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