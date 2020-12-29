مرميد: التلفزيون الرسمي الجزائري يختلق حروبا وهمية بسيناريو بليد

يرى الإعلامي بلال مرميد أن ما يقدم بالقنوات الوطنية، رغم كل مساوئها، يتجاوز بسنوات ضوئية ما يقدم بالتلفزيون الجزائري.
ويلفت الصحافي بقناة ميدي1 الانتباه إلى أن مشاهدة بضع دقائق من تلفزيون الجيران، “تكفي كي تكتشف بأنهم أناس متجاوزون ولا يعلمون أي شيء عن أحوال بلدهم”.
ويضيف بلال أنه في مجال الصورة “التائه يبحث دوما عن اختلاق الكذبة والترويج لها”، مضيفا بالقول “ساعة من مشاهدة جعلتني أتساءل مثل كل جزائري عن السبب الذي يجعلهم يفترون ويكذبون ويقترفون جرما كبيرا في حق عيون المشاهد الجزائري، ويتناسون كل حديث عن وضع رئيسهم ومصيره”.
وهذا نص المقال:
لك الله أيها المواطن الجزائري..
هناك التلفزيون المتخلف وهناك التلفزيون الغبي والمتخلف، والتلفزيون الرسمي الجزائري يجمع الصفتين ويتقنهما. يختلق حربا وهمية، بسيناريو بليد وممثلون يمثلون ومخرج مغيب.. تلفزيون رسمي جزائري يستعرض وهنه، ويفضح وهن من جعلوه أضحوكة أمام الجزائريين الذين أرهقتهم حماقات المسؤولين على وسائل إعلامهم.
يوم السبت المنصرم، اتصال من زميل جزائري ودعوة لمشاهدة التلفزيون الرسمي لبلاده. هي بحسبه فرصة لا تعوض لكي أضحك على تمثيلية تعرض، وفعلا شاهدت أعمالا إخبارية درامية بنفس فكاهي تبث على شاشة الجيران.
لن أتحدث عن الحلة التي يبيعون بها أعمالهم الدرامية الفكاهية في قالب شبه إخباري، ولا عن إلباس القناة الغريب، ولا عن التوضيب البدائي. لن أتطرق لكيفية اشتغالهم على الخبر الزائف، ولا الجنيريك المستعمل في النشرات الإخبارية أو ما يقترب من تسمية البرامج. لن تكفيني أركان الموسم بأكملها لأعبر عن استغرابي من العصر الذي يعيشه الجيران تلفزيا، ومرارا تفاديت أن أسلط الضوء على ظلام يلف إعلامهم. بهدف مهاجمة المغرب، اختلق تلفزيون الجيران قصفا مزعوما على مدنيين صحراويين. رغم كل مساوئ قنواتنا، يمكن أن أجزم وبدون تردد بأن ما يقدم عندنا يتجاوز الأشقاء بسنوات ضوئية.
تشاهد بعضا من دقائق تلفزيونهم، وتكتشف بأنهم أناس متجاوزون ولا يعلمون أي شيء عن أحوال بلدهم. في مجال الصورة، التائه يبحث دوما عن اختلاق الكذبة، والترويج لها. تشاهد تركيزهم على المغرب في تلفزيونهم الرسمي، وتتابع أفلاما إخبارية تلفزية كوميدية، وهو صنف يستحق عليه جيراننا جائزة وقبلة وكثيرا من سخرية.
تفنن في إنتاج الأخبار الزائفة، وحديث عن عدو وهمي بمشاركة محللين لا يتقنون أي لغة، وكل هذا في مقابل تغييب لكل الأخبار التي تهم أشقاءنا في الجزائر. ساعة من مشاهدة جعلتني أتساءل مثل كل جزائري عن السبب الذي يجعلهم يفترون ويكذبون ويقترفون جرما كبيرا في حق عيون المشاهد الجزائري، ويتناسون كل حديث عن وضع رئيسهم ومصيره.
حين تتجاوزك الأحداث ويزعجك التأييد الدولي المتواصل لجارك، تنسى مشاكلك الداخلية المتناسلة وتحاول تصديرها بأغبى الطرق الممكنة. تحت وقع الصدمة، تسعى لاختلاق كومة كذب، وتسرع الخطى لبثها بطرق بالية. يكلفون التلفزيون الرسمي الجزائري بنشر الإشاعة، ليجد المشاهد نفسه أمام سكيتشات هزلية.
تلفزيون الجيران الرسمي يحاول منذ مدة أن يتألق في مجال الترفيه، ونهاية الأسبوع المنقضي عبر لمرحلة متقدمة من التيه. منذ أن أمن المغرب بشكل كامل المعبر الحدودي في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، وما رافقه من ترحيب دولي، صرنا نتابع بشكل هستيري عبور كثير من كتاب السيناريو الفاشلين في التلفزيون الرسمي الجزائري نحو الكتابة المتسرعة عن حروب وهمية.
تم الشروع في تقديم مراسلين متلعثمين، يتعثرون وسط نيران تطلق على اللغة العربية، ويقصفون بعضهم البعض بالأخطاء التي تزاحم بعضها في جمل مرتبكة. أحداث بلا دلالة بحسب تعبير مخرجنا مصطفى الدرقاوي، والنتيجة أعمال إخبارية درامية تدل على أن التلفزيون هناك لديه مخرج ضعيف، وسيناريست أضعف، وممثلون يحرجون أمام المشاهد. يدفعون لسرد الأكاذيب التي لا يمكن أن يقبلها لا الأبله ولا العاقل. يضربون دروس فلليني وأداء أنطوني كوين عرض الحائط، ولا يخصصون ولو وقتا قليلا للتدرب على إتقان تصوير حرب وهمية تصنعها مخيلات نتنة.
المواطن الجزائري البسيط الذي يبحث عن أخبار بلده، يستحق تلفزيونا رسميا يتكلف على الأقل بنقل الأخبار الرسمية لبلده. يستحق تلفزيونا رسميا لا يتفنن فقط في إنتاج الأفلام التلفزية الزائفة ذات الطابع الكوميدي، ويحتاج برامج يعبر منها أناس يكونون جملا سليمة، ولا يختلقون معارك وهمية مع عدو وهمي. طرق السبعينات دفنت في السبعينات، وإنتاج الأعمال الدرامية يحتاج حدا أدنى من ذكاء لا يتوفر للقائمين على تلفزيونهم الرسمي.
شاهدت التلفزيون الرسمي للجيران لساعة واحدة مساء السبت، وأصبت بنوبات ضحك لا تنتهي. مثل كل مهرج بليد، يضطرك لأن تضحك على بلادته معتقدا بأنه يضحكك بوضعيات كوميدية مخزية. أول مهرج يعود ذكره إلى حوالي ألفين وخمسمائة سنة قبل الميلاد في حفل تهريج أقيم في البلاط الفرعوني، وبدون ارتياب هذا المهرج كان أذكى من جماعة المهرجين الذين يتم حشدهم في التلفزيون الرسمي الجزائري لمهاجمة المغرب.
تلفزيون رسمي يجعلك كمشاهد تعجز عن تحليل ما يعرض من أخبار مفبركة، لأن كل إنسان عاقل لا يمكن أن تنطلي عليه حيل بالية، يؤديها جماعة من بهلوانات يخفي الماكياج الفاقع إحباطاتهم التي لا تنتهي. لك الله يا جزائر، إعلامك الكاذب صار يبكي حتى المهرجين المشتغلين في تلفزيونه الرسمي.
سامحك الله زميلي الجزائري، لأنك جعلتني ألوث عيني بما تفنن تلفزيونكم الرسمي بارتكابه في حق نفسه وفي حق الخلق. شاهدت مقدمة تعلن الحرب على اللغة العربية، ومراسلا وهميا يحكي عن حرب وهمية ويعتدي على كل قواعد اللغة، ويقول الشيء ونقيضه في نفس العبارة.
التلفزيون الرسمي الجزائري مدعو لتعليم موظفيه اللغة العربية، ووقتها سيكون لكل حادث حديث.
آخر الكلام.. لك الله أيها المواطن الجزائري، فأنت تستحق فعلا التضامن.
غريب أمر بعض المغاربة الدين ينددون بالتطبيع ومن قرارات الدولة الهادفة الى حماية استقرارنا وأمننا.
يتحدتون عن العروبة والاسلام، هل نسيتم أن الجزائر العربية المسلمة أرادت وتريد أن تفصل المغرب ليس فقط عن صحرائه، بل عن القارة الافريقية بأكملها عن طريق حصارها بحدودهم شرقا والبوليزاريو جنوبا؟ هل نسيتم كيف طبلت الجزائر وتطبل للبوليزاريو وتدعمهم بالسلاح بل وتعطيهم الأوامر والخطط لزعزعة استقرار المغرب؟
أنسيتم أنهم ينعتون المغرب بالمحتل ويعملون جاهدا لتفقير
المغرب والمغاربة؟
أغاب من داكرتكم كيف قامو باستعراضات لصواريخ الاسكندر وهددو المغرب بالحرب بعد تحرير الكركرات شريان المغرب الحبيب الذي يربطه بافريقيا
ألم ترو كيف أن آلة الحرب الجزائرية وأبواقها انكمشت بعد أن أعلنت أقوى دولة في العالم اعترافها الرسمي في سجلات
أمريكا وفي مجلس الأمن بمغربية الصحراء؟
ألم تدفعكم ايديولوجيتم الى انتخاب بنكيران الذي رفع الدعم عن المحروقات ورفع فواتير الماء والكهرباء ورفع من سن التقاعد والتفت للمفسدين الذين وعد بمحاربتهم فقال عفى الله عما سلف؟
لنفترض بأن الحرب واقعية هل الجزائر تنحاز إلى السلام بين المسلمين ام تنحاز إلى البوليزاريو
للاسف .. في المجال الاعلامي والقنوات التلفزية .. اخر دولة ممكن نقارنو راسنا معها هي الجزائر .. متخلفة الى حد بعيد. ولكن هذا لا يدل على تقدمنا او تطورنا في هذا المجال .. لنا نصيبنا من التخلف .. برامج وقنوات بطعم غير مقبول .. يعني كلنا في التخلف شرق .. فقط هما زايدة عندهم شوية النغزة ديال الكذوب ..الله يعفو عليهم
انا مبلي فالافلام والمسلسلات الامريكية اعطاني بعض الفهم البدائي و البسيط كيف تصنع الافلام
اول ملاحض لي على تلك الفبركة السخيفة انهم بكثرة غبائهم لم ينتبهوا لعدة امور
اولا بعد عملية قصف للبيوت تكون هناك حفرة ورماد و ربما دخان متصاعد كما نشاهد في الاحداث السورية وبقايا وشضايا القدائف
ثانيا بعد القصف يكون هناك ركام متناثر على شكل دائري
ثالثا بقايا الاثاث ولو حتى صنادل
اشياء اغفلها صاحب المونتاج وضعو ركام سطح على الارض وكأنهم يستعدون لعملية بناء
لاوجود لدخان او احتراق في مكان المزعوم للقصف
لاوجود حتى لميكا او صندالة او ابريق
عندما أقرأ لهاد السيد أشعر بارتياح لا يوصف. قلم مقنع و تشريح ممتع و قصف ذكي و فعلا معه حق حين دعا بسرخية و جدية المسؤولين عن التلفزيون الرسمي في الجزائري لكي يعلموا صحفييهم اللغة العربية أولا قبل التطاول على المغرب و الكذب و البهتان. شكرا مرميد و تؤكد فعلا بأن للمغرب رجالاته في كل الميادين و في ميدانك أنت أسد.
العجب العجاب هو كيف لدولة بدون رئيس أن تدعم رئيس بدون دولة فهم تسطا.
الإعلام الوهمي يروج لجبهة الوهم في تندوف ،فلا غرابة في ذالك.
نعم اعلم انالاعلام العربي متخلف والمغربي كذل يطغى عليه السنسور لكن الاعلام الحزاءري كله عبث واستهزاء بذكاء الشعب الجزائري كنت انضر البارحة الى فيلم وثائقي بروباغندي لاطفال الصحراء اواسط السبعينات والله ما رايت اغبى مسرحية الهواة ابدا
عندما نسلك العبث نمدد المستحيل…..
عندما نتقن الغباء نحيك الظلام نورا…
كل هذا مفتعل ومقصود بغرض إنتاج مواطن جزائري بليد ومسطول.. لأن الجزائريين أذكى وأرقى من الصورة التي يعطيها عنهم اعلامهم..ولهذا يجب أن تكون الثورة ليس فقط على العسكر بل على ابواقه أيضا، لانها تهين المواطن الجزاءري وتتعمد استحماره ..
ياعجباه من هنا تعرف بان عسكر ااجزاءر لحقهم مرض ازهيمر ليس لهم اي شغل الا الكدوب الخاوية التي لاتسمن ولا تغني من جوع ……..يقدمون مقاطع فالتلفزة لاا فلام وصوار ويعلقون عليها بانها حرب داءرة فالصحراء ……..ليكن في علم الجنرالات شباب الجزاءر وشعب الجزاءر واعي وليس امي جميع الاكاديب والالعاب البهلونية متعكم تعرف عليها …..ويقول لكم كفى من شطيح الديك المدبوع…اين الحليب. اين. اللحوم.اين المواد الغداءية …اين تروات النفط…ضيعتو الشعب الجزاءري……المغرب ا تقدم عليكم في جميع المجالات وطنيا ودوليا اين رءس الدولة تبون ابحتو عنه بدل ……الدخول فيشؤن العرب.