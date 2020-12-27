شكايات وتظلمات مغاربة العالم تتصدر ملفات مؤسسة "الوسيط"

بلغ مجموع ما توصلت به مؤسسة “الوسيط” من طلبات وشكايات وتظلمات خلال سنة 2019، والتي فُتحت لها ملفات، ما مجموعه 5843 شكاية. وتصدرت فئة مغاربة العالم الترتيب بمجموع 461 ملفا، بنسبة 31.32 بالمائة من مجموع الفئات المعنية بالدراسة، تليها في الترتيب فئة الأشخاص في وضعية هشة بمجموع 425 ملفا، بنسبة 28.87 بالمائة من مجموع الملفات.

وجاءت فئة نزلاء المؤسسات السجنية في المرتبة الثالثة بمجموع 235 ملفا، بنسبة 15.96 بالمائة، حسَب مضامين تقرير مؤسسة “الوسيط” المرفوع إلى الملك محمد السادس، تليها فئة الأرامل بمجموع 198 ملفا، بنسبة 13.45 بالمائة، متبوعة بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة بمجموع 153 ملفا، بنسبة 10.39 بالمائة.

كما توصلت المؤسسة ذاتها بـ 53 طلبا للاستفادة من خدماتها، تقدم بها متظلمون يحملون 18 جنسية. واحتل الفرنسيون صدارة الترتيب بـ11 تظلما وشكاية، يليهم المصريون بثمانية تظلمات، ثم السوريون والجزائريون والفلسطينيون بخمسة تظلمات، إضافة إلى آخرين من جنسيات مختلفة.

ويفرز تحليل مجموع الملفات التي سجلتها “الوسيط” خلال هذه السنة، حسب مقاربة النوع، نسبة تمثيلية للنساء بلغت 22.43 بالمائة من مجموع الأشخاص الذاتيين، أي ما مجموعه 1038 ملفا، مقابل 3589 ملفا تقدم بها نظراؤهن من الرجال، بنسبة بلغت 77.57 بالمائة.

واستأثر نصف جهات المملكة بنسبة 71.89 بالمائة من مجموع الملفات المسجلة حسب الجهات، فيما همَّ الباقي جهات المملكة الأخرى بنسبة 28.11 بالمائة. كما أن الجهات الأكثر كثافة على المستوى السكاني، والأكثر تمركزا على مستوى الأنشطة الإدارية والاقتصادية والمالية والسياحية، احتلت المراتب المتقدمة.

وهكذا تصدرت جهة الدار البيضاء- سطات الترتيب بـ809 ملفات، تلتها جهة فاس- مكناس بما مجموعه 799 ملفا، ثم جهة الرباط- سلا- القنيطرة بـ721 ملفا، وبعدها جهة الشرق بـ533 ملفا، فجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بـ514 ملفا، وبعدها جهة مراكش- آسفي بـ471 ملفا.

الملفات المسجلة، حسب المجال القطاعي المعني بها، تتوزع بين مجال العدالة بـ1451 ملفا، وقطاع الداخلية بـ1381 ملفا، والجماعات والمجالس المنتخبة بـ465 ملفا، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ404 ملفات، وقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ363 ملفا، وقطاع الشغل والإدماج المهني بـ304 ملفات.

وفيما يتعلق بأهم الاختلالات المرصودة في أداء الإدارة خلال سنة 2019، يجملها التقرير في إشكالية الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارات، وإشكاليات مرتبطة بنزع الملكية، وأخرى مرتبطة بالعقار ووثائق التعمير، إضافة إلى إشكاليات تتعلق بالمعاشات والتغطية الصحية، وأخرى ترتبط بتعثر التدبير المعلوماتي ببعض الإدارات، وكذا ما يتصل بتدبير الاستقبال ببعض الإدارات.

كما رصد التقرير أيضا إشكاليات إضافية تتعلق بالإقرار بالمديونية والعجز عن الأداء، وتعثر تنفيذ القرارات القضائية على صندوق ضمان حوادث السير، وعدم الإعلان عن نتائج المباريات، والحق في الولوج إلى المعلومة الإدارية، وتقاذف المسؤولية عن التعويض بين الإدارات، وحق المعاقين في التمدرس، والمشاكل الناجمة عن إعادة هيكلة الحكومة.