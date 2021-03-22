تقرير يرصد حجم زيادة الأسعار عند الاستهلاك

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر فبراير 2021 ارتفاعا بـ0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق.

ووفق المذكرة ذاتها فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1%، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.1%؛ في حين همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 1.5% و”السمك وفواكه البحر”، و”اللحوم” بـ1.3% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ0.2%.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 2.4% و”الفواكه” بـ 1.6% و”الحليب والجبن والبيض” بـ0.3%، بينما ارتفعت أثمان المحروقات بـ2.5% في ما يخص المواد غير الغذائية.

كما أوردت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في أكادير وطنجة والرشيدية بـ 0.3%، وفي وجدة وسطات بـ 0.2%، وفي مراكش وتطوان والحسيمة بـ 0.1%؛ بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من أسفي بـ0.6% والداخلة بـ 0.2% .

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.3% خلال شهر فبراير 2021، وهو ما نتج عنه ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ 0.9% وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ0.8% .

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.1% بالنسبة لكل من “الترفيه والثقافة” و”الصحة” و”المواصلات”، وارتفاع قدره 2.5% بالنسبة للنقل.

وخلصت المذكرة إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، “عرف خلال شهر فبراير 2021 ارتفاعا بـ 0.2% بالمقارنة مع شهر يناير 2021 وبـ 0.6% بالمقارنة مع شهر فبراير2020”.