مواجهات حارقة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مواجهات حارقة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 19 مارس 2021 - 13:29

أسفرت قرعة دوري ربع النهائي ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020 / 2021، والتي أجريت اليوم الجمعة عن المواجهات التالية:

دور الثمانية (ربع النهائي):

1- مانشستر سيتي الإنجليزي × بوروسيا دورتموند الألماني

2- بورتو البرتغالي × تشيلسي الإنجليزي

3- بايرن ميونخ الألماني × باريس سان جيرمان الفرنسي

4- ريال مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي

قبل النهائي :

الفائز من 3 × الفائز من 1

الفائز من 4 × الفائز من 2

وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الثمانية (ربع النهائي) يومي السادس والسابع من أبريل المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا فيما تقام جولة الإياب في 13 و14 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق المنافسة.

وتقام مباراتا جولة الذهاب في الدور قبل النهائي يومي 27 و28 أبريل المقبل فيا تقام جولة الإياب في يومي الرابع والخامس من ماي المقبل.

وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 29 ماي المقبل على استاد “أتاتورك” الأولمبي في اسطنبول بتركيا.

دوري أبطال أوروبا ربع النهائي قرعة كرة القدم

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‫تعليقات الزوار

2
  • مدريدي
    الجمعة 19 مارس 2021 - 14:16

    الرابعة عشر تطبخ على نار هادئة

    -2
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  • hassan
    الجمعة 19 مارس 2021 - 14:37

    اضن ان هذه الفرق هي التي ستتأهل الدرتموند،تشيلسي،الباييرن،لفربول

    0
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