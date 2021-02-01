مواطنون يعثرون على شاب جثة هامدة وسط مراكش

مواطنون يعثرون على شاب جثة هامدة وسط مراكش
صورة: أرشيف
الإثنين 1 فبراير 2021 - 03:13

عثر على جثة شاب، يوم الأحد، معلقة بجذع شجرة وراء مقر ولاية جهة مراكش، التي توجد بالمجال الترابي لمقاطعة جليز مراكش.

وعرف مكان الحادث توافد مختلف مصالح الأمن بالدائرة السابعة، وعناصر الشرطة العلمية، والسلطة المحلية، التي توصلت بخبر هذا الشاب من طرف مواطنين عثروا عليه جثة هامدة.

وبتعليمات من النيابة، فتحت مصالح الأمن بالدائرة نفسها أبحاثها الأولية حول أسباب وفاة الهالك الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات.

انتحار جثة مجهول الهوية مراكش

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