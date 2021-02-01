مواطنون يعثرون على شاب جثة هامدة وسط مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الإثنين 1 فبراير 2021 - 03:13
عثر على جثة شاب، يوم الأحد، معلقة بجذع شجرة وراء مقر ولاية جهة مراكش، التي توجد بالمجال الترابي لمقاطعة جليز مراكش.
وعرف مكان الحادث توافد مختلف مصالح الأمن بالدائرة السابعة، وعناصر الشرطة العلمية، والسلطة المحلية، التي توصلت بخبر هذا الشاب من طرف مواطنين عثروا عليه جثة هامدة.
وبتعليمات من النيابة، فتحت مصالح الأمن بالدائرة نفسها أبحاثها الأولية حول أسباب وفاة الهالك الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.