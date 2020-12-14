نتائج تلاميذ المغرب في اختبارات دولية تسائل جودة منظومة التعليم

على وقع التذبذب تسير نتائج تلاميذ المغرب في اختبارات برنامج التقويم “TIMSS” الدولي في الرياضيات والعلوم؛ فبعد التحسّن المسجّل في سنة 2015 مقارنة مع سنة 2011، لمْ تسجل النتائج المحققة في اختبارات 2019 تقدما ملحوظا.
وبالعودة إلى نتائج الاختبارات التي تشرف عليها الجمعية الدولية لتقويم الأداء التربوي، فقد احتل المغرب الرتبة 55 من أصل 58 دولة في اختبار العلوم، بمجموع 374 نقطة، بالنسبة للسنة الرابعة ابتدائي، مسجّلا تقدما بـ22 نقطة مقارنة مع سنة 2015.
وبالنسبة للسنة الثانية إعدادي، لم يتقدم المغرب في التصنيف سوى بنقطة واحدة فقط مقارنة مع سنة 2015، حيث حصل على 394 نقطة، ليحتل بذلك الرتبة 36 من ضمن 39 دولة.
وفي اختبار الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي، احتل المغرب الرتبة 55 من 58 دولة، بمجموع 374 نقطة، مسجلا تقدما بستّ نقاط مقارنة مع سنة 2015، بينما احتل الرتبة الأخيرة في قائمة 39 دولة في اختبارات الرياضيات للسنة الثانية إعدادي.
وتعليقا على النتائج التي حققها المغرب في اختبارات “Timss”، قال عبد الناصر ناجي، خبير تربوي رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم “أماكن”، إن النتائج سارت في مسار تصاعدي بين 2011 و2015، لكن التقدم المُحرز في 2019 كان طفيفا، حيث لم يتجاوز عدد نقط التقدم في أقصى الحالات 22 نقطة.
وتوقف ناجي، في تحليله لنتائج تلاميذ المغرب في “Timss” بالمقارنة بين 2015 و2019، عند نقط المستوى الثاني إعدادي، معتبرا في تصريح لهسبريس أن “فيها مشكلا”، ذلك أن تلاميذ السنة الثانية إعدادي الذين اجتازوا اختبارات 2019، هم الذين كانوا يدرسون في السنة الرابعة ابتدائي في سنة 2015، ومع ذلك لم يُحرزوا تقدما كبيرا.
وأوضح الخبير التربوي أن الإشكال الكبير يكمن في نسبة التلاميذ الذين يتمكنون من الكفايات الدنيا؛ إذ لا تتجاوز هذه النسبة 43 في المئة، مبرزا أن هذا العائق سيحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال، التي حددت النسبة في 80 في المئة كحد أدنى.
وبخصوص الأسباب التي أدت إلى إبطاء تقدم المغرب في ترتيب “Timss” بعد مرحلة الصعود ما بين 2011 و2015، قال ناجي إن من بينها تأخُّر تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث تبلورت في 2015 لكن القانون الإطار لم يصدر إلا في سنة 2019، ولم تتم أجرأته بعد.
وأضاف أن المنهاج الدراسي أيضا يعدّ عائقا، لأن طريقة الاختبارات المعتمدة في تقويم “Timss” مختلفة عن طريقة التقويم المعتمد في المدرسة المغربية، حيث لا يتم اعتماد الإجابة عن طريق الاختيارات المتعددة، لافتا إلى أن القائمين على الشأن التربوي انتبهوا إلى هذا الأمر، لكن مراجعة المنهاج اقتصرت على السنتين الأولى والثانية ابتدائي.
ويبدو أن أكبر عائق أمام تقدم المغرب في “Timss” خلال الدورات المقبلة، هو مشكل ضعف تكوين الأساتذة، بعد لجوء وزارة التربية الوطنية إلى الاعتماد الكلي على الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين لا يحصلون على تكوين كافٍ.
وتوقع عبد الناصر ناجي أن يؤثر توظيف “الأساتذة المتعاقدين” على النتائج التي سيحصل عليها المغرب في “Timss 2023″، قائلا: “التكوين الذي يتلقاها هؤلاء الأساتذة لا يتعدى سبعة أشهر، وهي غير كافية لإعداد مدرّس متمكّن، وهذا عامل سلبي سيؤثر على نتائج المغرب وسنُخلف الموعد مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الجانب المتعلق بتملك التلاميذ للكفايات”.
لماذا تم تقليص تكوين الأساتذة من سنتين إلى 7 أشهر ؟! أعتقد أن المتتبع لتخبط وزارة التربية سيخرج بنتيجة أن الوزارة لا تملك إرادة حققية للإصلاح ، التعليم لن يتطور بالحبر على الورق ، عندما يجتمع مسؤولو التعليم في فضاءات مرفهة وتكون لهم مكاتب مكيفة بينما لا تتوفر المدارس على أدنى شروط التدريس خاصة في البوادي ، فهذه دلالة كافية
هناك أربعة عناصر في المعادلة : المعلم، الطفل، الأسرة، الشارع.
كل هته العناصر يجب درسها، من أجل الخروج بتفسير عقلاني للخلل. أنا لست ضذ التعاقد، و لكن طريقة الإستدلآل في المقال بها خلل.
فمثلا يمكن أن يكون الغباء وراثيا ( المادة الرمادية) و بالتالي فالطفل يجد مشكلا في الإستيعاب.
يمكن لجو الأسرة أن يمحي ما تلقنه التلميذ في الدرس،أي ليس هنالك دعم و توجيه من الأسرة
يمكن أن يفتقد المعلم للبيداغوجيا في تلقين الكفايات، دون تمييز بين متعاقد أو مرسم،
يمكن للشارع أن يرسخ عقلية اللعب و اللهو و بالتالي فالمعارف التي اكتسبها ذهبت إن لم يتم تثبيتها.
نتمناو من الله السنوات القادمة تكون احسن
هذه الاختبارات لا تسمن ولا تغني من جوع. من خلال تجربتي بالتدريس في المغرب ثم بأمريكا أستطيع القول بأن مستوى التلاميذ المغاربه( بالمقارنة مع نظرائهم الأمريكيين) ليس بالسوء الذي نتخيله. المشكلة هو أن التلاميذ المغاربة الذين يشاركون في هذه الاختبارات لا يعيرونها أدنى اهتمام لكونها لا تؤثر على المعدل العام. وبالتالي فالتلاميذ يختارون الإجابات بدون قراءة الأسئلة!! لو توفرت ظروف لوجستية أفضل في المدارس المغربية اعتقد بأننا سنرقى بالمستوى التعليمي لابنائنا. صراحة توظيف متعاقدين بدون تكوين أو تكوين مستمر هو كارثة حقيقية. 18 سنة في التدريس منها 8 سنوات بأمريكا و مازلت اخضع ل 3 أو 4 دورات تدريبية سنويا. على الوزارة ان تعالج هذا المشكل إذا كانت بالفعل تنوي إصلاح التعليم
الاعتماد على اساتذة التعاقد أصاب المنظومة المنهوكة في مقتل حقيقي… لا مستوى معرفي ولا تواصلي ولا آخر…
سيدفع المغرب ثمن هذا الإجراء الأرعن لعقود وعقود…
اذا فسد التعليم فسد كل شيء…
تهيأوا للقادم والسيء جدا…
شخصيا سأفر بأبنائي لاتمام تعلمهم في دولة أخرى
sans commentaire !!!!!!
j’étais le premier dans toutes les classes jusqu’au baccalauréat (premier classement à l’échelle nationale en baccalauréat dans mon domaine) et jamais on m’a invité à participer à un truc pareil. Que des 19 et des 20 en mathématique et en physique sachant que j’avais un énorme amour à ces deux matières et que j’attaquais aussi les programmes des autres spécialités pour me perfectionner. Mais la pauvre fils d’un pauvre maçon n’a jamais trouver sa place dans de telles compétitions et que les fils des enseignants là-bas était toujours choisis malgré que j’étais toujours le premier. Le message est clair : mettez les bons aux bonnes places et que chaque personnes aurait la chance qu’elle mérite et vous verrez les résultats. Faut penser au capital humain et à sa reconstruction pour avancer
لا يمكن للمنظومة أن تترقى أو المستوى أن يتحسن … ببساطة لأن الدولة لا تريد ذلك.
من حطم المدرسة العمومية وخربها؟ من استهدف الأطر التربوية والتعليمية حتى مسح بها الأرض؟
التعليم ليس سلعة أو بضاعة بل رسالة وقيم نبيلة تربوية وأخلاقية ومعرفية…والأستاذ ليس عاملا مياوما في ضيعة أحد…
كفى ضحكا على الذقون
المنظومة التربوية فاشلة بكل المقاييس، والنتائد التي يتم تحقيقخا كل سنة هي نتائج لا صلة لها بالواقع، كيف يعقل ان يجصل التلاميذ على معدلات مرتفعة وهم لايحسنون القراءة. العديد من علامات الاستفهام تطرح. وجب تغيير هذا النظام التربوية باشراك الاساتذة في بناء نظام جديد ان ذنا نطمح الى تطوير هذا الوزن.
بالفعل.هذا التراجع والنكوص مرده إلى التراجع الرهيب في مستوى الأساتذة الثقافي والمعرفي وضعف وسائلهم وآلياتهم في التلقين .طبعا أقصد الأساتذة المتعاقدينط أطر الأكاديميات. لم يتم انتقاءهم بالعناية الفائقة اللازمة فكان طبيعيا أن نصل إلى هذه النتيجة الحتمية.وإن صادف ووجدت تلميذا نابغة تتلمذ على أيديهم فذلك لكونه مجتهد ومتفوق بالفطرة وليس لمجهود مدرسيه
شيء عادي فلايمكنهم التفوق في كل شيء فيكفي أنهم يحتلون المراكز الأولى في الغناء والشطيح والرديح والأجمل في الكون، والتوندونس والتيك توك، المنظومة التربوية والمجتمعية لايمكنها الا أن تنجب هؤلاء النوابغ
المشكل عندنا متغلغل المنظومة كلها مبنية على الخاوي خاص كلشي يتعاود من الصفر وخا نحاولو نقلدو الانظمة الناجخة و نديرو كوبي كولي