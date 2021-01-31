نمو "الكتلة النقدية" يعادل 8,5 بالمائة في المغرب

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 8.5 في المائة في شهر دجنبر الماضي، مقابل 7.7 في المائة شهرا قبل ذلك.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2020، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10.6 في المائة وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 12.9 في المئة الى 9.6 في المئة وتباطؤ وتيرة التداول النقدي من 20.6 بالمائة إلى 20.1 بالمائة.

وأضاف أنه في المقابل، عرفت وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية تقدما بنسبة 26.6 في المائة بعد 18.2 في المائة، في حين إن الديون الصافية على الإدارة المركزية شهدت انخفاضا بنسبة 18.7 في المائة بعد 25.7 في المائة.

كما سجلت الكتلة النقدية (م3)، وفق المصدر ذاته، انخفاضا على أساس شهري، بنسبة 2.7 في المائة، لتصل إلى 1.486,7 مليار درهم، مما يعكس بالأساس ارتفاعا في الودائع النقدية لدى البنوك بنسبة 4 في المائة، في حين سجلت العملة الائتمانية والحسابات لأجل ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، في حين يعزى نمو المجمع النقدي أساسا إلى ارتفاع القروض البنكية بنسبة 2.1 في المائة والديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 2.1 في المائة.