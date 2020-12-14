هل يتم تغيير المناهج الدراسية بعد عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية؟

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تغيير مناهج دراسية لتشمل التراث والتاريخ اليهودي، مؤكدة أن الإعلام تم تداوله من خلال إصدار بيان رسمي.
في المقابل نفى مصدر من وزارة التربية الوطنية إصدار أي بيان بهذا الشأن، و”لا يوجد أي إعلان رسمي عن تغيير في المناهج الدراسية التي تتناول بالفعل التراث والثقافة اليهودية التي تعد جزءا من التاريخ المغربي”.
وبحسب وثيقة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الثقافة اليهودية مذكورة ضمن مقاطع تعليمية تناولت المكون اليهودي في تاريخ المغرب.
وتناول كتاب “المسار الاجتماعيات” المستوى السادس ابتدائي، المكون اليهودي في تاريخ وحضارة المغرب الموسومة بالغنى والتعدد وانصهار روافدها الثقافية عبر مختلف الحقب والعصور.
وكتبت صفحة إسرائيل بالعربية والتي تعد لسان إسرائيل العربي: “التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر، في سابقة هي الأولى في العالم العربي سيصبح التاريخ اليهودي وتراث اليهود جزءًا من المناهج الدراسية في المغرب ليتم تدريسه بالمدارس”.
في المقابل كتبت صحيفة “إسرائيل هايوم”: “تغيير رائد، أعلن المغرب يوم الأحد أن مدارسه ستبدأ قريباً تدريس التاريخ والثقافة اليهودية كجزء من المناهج الرسمية، وهو الأول من نوعه في المنطقة وفي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث الإسلام هو دين الدولة”.
وتابعت الصحيفة: “يأتي القرار بعد قرار الملك محمد السادس تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية في اتفاق سلام تاريخي آخر توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن عنه الأسبوع الماضي”.
وبحسب ما ورد تم اتخاذ القرار بشأن المنهج بسرية حتى قبل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
يذكر أنه تم اعتماد بداية السنة مقرّر “الجديد في الاجتماعيّات” الموجّه إلى السّنة السادسة من التعليم الابتدائيّ، في درس خاص بـ”المغرب في عهد العَلويّين” تناول عهد السلطان محمّد بن عبد الله، مؤسِّس مدينة الصّويرة.
الكتاب المدرسيّ الذي اطلعت عليه هسبريس، يستشهد بالدّستور المغربيّ الذي ينص على أنّ المكوِّنَ العِبريّ يُعتَبَر أحد روافد الهويّة الوطنيّة، ويعرّف بعد ذلك بـ”بيت الذّاكرة”، الذي دشّنه الملك محمد السادس في شهر يناير من السنة الجارية 2020، قائلا إنّه: “فضاءٌ تاريخيّ، وثقافيّ، وروحيّ لحفظ الذّاكرة اليهوديّة المغربيّة وتثمينِها”.
وتوالت التّشجيعات على هذه الخطوة المغربيّة، حيث قالت جمعية ميمونة المهتمّة بالتراث اليهودي المغربي إنّ “تدريس تاريخ اليهود في المغرب كان حلم الراحل شمعون ليفي، وأندري أزولاي، والمتحف اليهودي المغربي بالدار البيضاء، وجميع أعضاء جمعية ميمونة… وتحقّق هذا الحلم”.
وأشادت “اللجنة اليهوديّة الأمريكيّة” بالمغربِ لكونه “الدولة الأولى في العالَم العربيّ التي جعلت ماضيها اليهوديّ جزءا من المناهج الدّراسيّة”.
قريبا ستسمعون بلسان عربي رسمي استنكار رد فلسطيني طبيعي على جرائم إسرائيل في غزة او غيرها ان هذا عمل ارهابي مشين في حق الأبرياء يهود
خطوة جيدة. نتمنى إدراج تدريس العبرية و لو كمادة اختيارية. هذا سيمكن من انتشار اللغات السامية.
و الله يوفقنا لما فيه الخير للجميع
راكم ديجا درتوها وجاني خبار على هادشي شي 3يام هادي
وصلات فيكم الحقارة تكولو (كنخاطب من يدعي الوطنية ويتزايد علينا) لضد التطبيع ضد الوطن؟ واش حنا في اسرائيل ولا في المغرب؟ واش اسرائيل كتعتارف بالصحراء بعدا ولا غير بلا بلا بلا؟؟؟ واش نتوما لي كتوزعو في الوطنية؟؟؟؟ وهادوك لي كيقولو سير حرر فلسطين سير نتا نيت تسجل في التجنيد وحرر صحرا لي بقات سير حرر تيفاريتي او بير لحلو او سبتة ومليلية؟؟؟ ولي كيقول اش قدمات فلسطين…شنو قدمات لينا بعدا اسرائيل ولا قدمات ليك بوحدك نتا؟ واش نسيتو لفلسطينين لاصلهم مغاربة وكانو ساكنين في باب مغاربة وقتلوهم فلسطينين؟؟؟؟ واش نسيتو ثرات ديالكم لي تدمر؟؟؟؟ لي بغا تطبيع شغلو هداك ولكن كاين لي مختالف معاك ولي خاطبنا بخطاب انتهازي او بتخوين يجي يتفضل نتناقشو ونطو الة حاسبة انا ضد التطبيع وتعيش فلسطين حرة انا كنعبد الله مكنعبدش الوطن دين ديالي هو الاسلام ماشي هي الوطنية سيرو حيدو كلمة الله في شعار المغرب واجيو دويو معايا واصلا اش جاب اسرائيل لهضرة ياك امريكا لي عتارفات؟؟ اطن المغرب دار صفقة………غير نفاق وتخراج العينين……….خلاصة القول #لا_للتطبيع
سوف تعود المناهج الدراسية مثل الأرصاد الجوية تتغير بتغير العلاقات الخارجية.
مسكين هذا الأستاذ و المتلقي الذي عليه التأقلم مع المستجدات و الأعاصير السياسية
عيقتو و عطيتو لهذ شي اكثر من قياسو عنداكم تنساو راه فلسطين
محتلة و الاقصى تيتهود
الرابح و المستفيد الاكبر من سياسة التطبيع هاته هو الكيان الصهيوني و ذلك لبسط سيطرته على كل الدول العربية بدون اية معارضة..الآن إسراءيل ستضم باقي الاراضي الفلسطينية و ستتحول كل أراضي فلسطين إلى أقاليم و جهات تابعة لدولة إسراءيل بغطاء عربي ١٠٠/١٠٠
هنيئا لكم…انشري يا هسبريس الرأي و الرأي الآخر
لا نحتاج إلى للغة للتي لا تنفع ولا تظر ك تمازيغة او العبرية لا قيمة لهم
كي نتقدم بالغة النكليزية او الفرنسية التي تسمى بالغة اللحية ………
اليهود جاؤوا إلى المغرب قبل مجيئه المسلمين وانسهروا مع الأمازيغ .
باش تحل هاد لحريرة يجب إجراء استفتاء
والا سيكون لفرض راي اقلية على أغلبية عواقب وخيمة قد تصل الى اهلية مثلما وقع للجارة الشمالية بداية القرن العشرين
يقول الشاعر:
ورأي الاغلبية يسود…
ان لم يسد يكن بالعاقبات
نعم ينبغي شكر الولايات المتحدة على اعترافها بمغربية الصحراء، باعتماد اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى بدل الفرنسية لتأهيل الموارد البشرية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الأمريكية الموعودة، بدل اللغة الفرنسية التي تترنح دولتها لقهر مواطنيها وإبقاء شعوب مستعمراتها السابقة تحت الفقر ومن ثم تحت سلطتها.
أما التطبيع مع إسرائيل إذا زاد على الاعتراف فهو سرقة دولة، إذ لا فضل لإسرائيل علينا، أعطيناها ولم تعط، فماذا بعد؟
تريد ملتنا؟ فلن نسلم بتهويد أطفالنا في المدارس ولو اقتضى الأمر الانعزالية الفرنسية في المغرب.
تغيير في المناهج الدراسية لتتناول التراث والثقافة اليهودية التي تعد جزءا من التاريخ المغربي شيئ مستحب. من هذا المنبر، أقدم تحياتي الخالصة إلى إخواننا اليهود المغاربة في كل بقاع العالم
داكشي لي بقى حتا ولادنا ردوهم يهود و حيدو التربية الإسلامية حس بي الله و نعم الوكيل
هنيئا ل السياسة الخارجية بهذا الإنجاز فتح بعض القنصليات في العيون و الداخلة إنجاز كبير .
لكن التطبيع مع اليهود المغتصبين وليس اليهود المسالمين
أخشى و نتمنى ألا تعود بالمتاعب على المستقبل البعيد وتخلق مشاكل لولي العهد الأمير مولاي الحسن لأن الأمر خطير
لأن فتح الأبواب أكثر من اللازم ربما يكلف المغرب الشيء الكثير
كمغربي فل تعش فلسطين حرة ابية و لا لخونة التطبيع لا لخونة التطبيع لا لخونة التطبيع
قريبا سنرى المغرب يقوم بحذف القرآن الكريم نهائيا ويجمع كل المصاحف في البلاد ويقوم بإصدار قانون يجرم اقتناءها، لأنه وببساطة ((يسيء)) لحبيبتهم المدللة إسرائيل في الكثير من الآيات والسور!!
ولكن كونوا مطمئنين فكل من يتحالف مع الصهاينة سيكون مصيره الخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة
كل ما يتعلمه الانسان طفل شاب مسن …. مهم حتى ولو كانت اللغة العبرية …
ولم لا .. خاطبهم بلغتهم وتعمق في ثقافتهم سلاح الجيل الخامس … على سبيل المثال .. انضر الى الصين واليابان وووو
اليهود عاشوا في مغربنا الحبيب عشرات القرون ، وتركوا بصمات كثيرة في الثقافة المغربية وخاصة الأمازيغية ، كما تركوا بصمات في الصناعة الحرفية والبناء و النحت و صناعة الأواني والجلود والبناء،.. مغربنا لم يشهد عنصرية عرقية أبدا … نرحب بإخواننا اليهود فهم أيضا مغاربة لا يمكن أن يعلو عليهم أحد في المواطنة ..
من اراد ان يقرأ عن التقافة والهوية اليهودية وحتى التاريخ . فليفتح القرآن الكريم
بالتأكيد سيتم إضافة مادة تاريخ الدولة العبرية وهى مادة أساسية ستدرس ابتداء من كى جى ون حتى الجامعة ومش بعيد تكون مكان مادة التربية الدينية وتكون الصلاة والحج لحاءط المبكى وعاصمة المغرب أورشليم
ندعوا الله سبحانه…أن تكون تجربة فيها الخير للبلاد والعباد