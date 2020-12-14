هل يتم تغيير المناهج الدراسية بعد عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية؟

هل يتم تغيير المناهج الدراسية بعد عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية؟
أ.ف.ب
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 11:10

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تغيير مناهج دراسية لتشمل التراث والتاريخ اليهودي، مؤكدة أن الإعلام تم تداوله من خلال إصدار بيان رسمي.

في المقابل نفى مصدر من وزارة التربية الوطنية إصدار أي بيان بهذا الشأن، و”لا يوجد أي إعلان رسمي عن تغيير في المناهج الدراسية التي تتناول بالفعل التراث والثقافة اليهودية التي تعد جزءا من التاريخ المغربي”.

وبحسب وثيقة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الثقافة اليهودية مذكورة ضمن مقاطع تعليمية تناولت المكون اليهودي في تاريخ المغرب.

وتناول كتاب “المسار الاجتماعيات” المستوى السادس ابتدائي، المكون اليهودي في تاريخ وحضارة المغرب الموسومة بالغنى والتعدد وانصهار روافدها الثقافية عبر مختلف الحقب والعصور.

وكتبت صفحة إسرائيل بالعربية والتي تعد لسان إسرائيل العربي: “التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر، في سابقة هي الأولى في العالم العربي سيصبح التاريخ اليهودي وتراث اليهود جزءًا من المناهج الدراسية في المغرب ليتم تدريسه بالمدارس”.

في المقابل كتبت صحيفة “إسرائيل هايوم”: “تغيير رائد، أعلن المغرب يوم الأحد أن مدارسه ستبدأ قريباً تدريس التاريخ والثقافة اليهودية كجزء من المناهج الرسمية، وهو الأول من نوعه في المنطقة وفي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث الإسلام هو دين الدولة”.

وتابعت الصحيفة: “يأتي القرار بعد قرار الملك محمد السادس تطبيع العلاقات مع الدولة اليهودية في اتفاق سلام تاريخي آخر توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن عنه الأسبوع الماضي”.

وبحسب ما ورد تم اتخاذ القرار بشأن المنهج بسرية حتى قبل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

يذكر أنه تم اعتماد بداية السنة مقرّر “الجديد في الاجتماعيّات” الموجّه إلى السّنة السادسة من التعليم الابتدائيّ، في درس خاص بـ”المغرب في عهد العَلويّين” تناول عهد السلطان محمّد بن عبد الله، مؤسِّس مدينة الصّويرة.

الكتاب المدرسيّ الذي اطلعت عليه هسبريس، يستشهد بالدّستور المغربيّ الذي ينص على أنّ المكوِّنَ العِبريّ يُعتَبَر أحد روافد الهويّة الوطنيّة، ويعرّف بعد ذلك بـ”بيت الذّاكرة”، الذي دشّنه الملك محمد السادس في شهر يناير من السنة الجارية 2020، قائلا إنّه: “فضاءٌ تاريخيّ، وثقافيّ، وروحيّ لحفظ الذّاكرة اليهوديّة المغربيّة وتثمينِها”.

وتوالت التّشجيعات على هذه الخطوة المغربيّة، حيث قالت جمعية ميمونة المهتمّة بالتراث اليهودي المغربي إنّ “تدريس تاريخ اليهود في المغرب كان حلم الراحل شمعون ليفي، وأندري أزولاي، والمتحف اليهودي المغربي بالدار البيضاء، وجميع أعضاء جمعية ميمونة… وتحقّق هذا الحلم”.

وأشادت “اللجنة اليهوديّة الأمريكيّة” بالمغربِ لكونه “الدولة الأولى في العالَم العربيّ التي جعلت ماضيها اليهوديّ جزءا من المناهج الدّراسيّة”.

إسرائيل التاريخ اليهودي الدستور العبري العبرية المغرب المناهج التعليمية وزارة التربية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

20
  • ابو سعد الراشيدي
    14 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    قريبا ستسمعون بلسان عربي رسمي استنكار رد فلسطيني طبيعي على جرائم إسرائيل في غزة او غيرها ان هذا عمل ارهابي مشين في حق الأبرياء يهود

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • سليم علي
    14 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    خطوة جيدة. نتمنى إدراج تدريس العبرية و لو كمادة اختيارية. هذا سيمكن من انتشار اللغات السامية.
    و الله يوفقنا لما فيه الخير للجميع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مواطن مقهور ضد التطبيع
    14 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    راكم ديجا درتوها وجاني خبار على هادشي شي 3يام هادي
    وصلات فيكم الحقارة تكولو (كنخاطب من يدعي الوطنية ويتزايد علينا) لضد التطبيع ضد الوطن؟ واش حنا في اسرائيل ولا في المغرب؟ واش اسرائيل كتعتارف بالصحراء بعدا ولا غير بلا بلا بلا؟؟؟ واش نتوما لي كتوزعو في الوطنية؟؟؟؟ وهادوك لي كيقولو سير حرر فلسطين سير نتا نيت تسجل في التجنيد وحرر صحرا لي بقات سير حرر تيفاريتي او بير لحلو او سبتة ومليلية؟؟؟ ولي كيقول اش قدمات فلسطين…شنو قدمات لينا بعدا اسرائيل ولا قدمات ليك بوحدك نتا؟ واش نسيتو لفلسطينين لاصلهم مغاربة وكانو ساكنين في باب مغاربة وقتلوهم فلسطينين؟؟؟؟ واش نسيتو ثرات ديالكم لي تدمر؟؟؟؟ لي بغا تطبيع شغلو هداك ولكن كاين لي مختالف معاك ولي خاطبنا بخطاب انتهازي او بتخوين يجي يتفضل نتناقشو ونطو الة حاسبة انا ضد التطبيع وتعيش فلسطين حرة انا كنعبد الله مكنعبدش الوطن دين ديالي هو الاسلام ماشي هي الوطنية سيرو حيدو كلمة الله في شعار المغرب واجيو دويو معايا واصلا اش جاب اسرائيل لهضرة ياك امريكا لي عتارفات؟؟ اطن المغرب دار صفقة………غير نفاق وتخراج العينين……….خلاصة القول #لا_للتطبيع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مغربي
    14 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    سوف تعود المناهج الدراسية مثل الأرصاد الجوية تتغير بتغير العلاقات الخارجية.
    مسكين هذا الأستاذ و المتلقي الذي عليه التأقلم مع المستجدات و الأعاصير السياسية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • بندق
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    عيقتو و عطيتو لهذ شي اكثر من قياسو عنداكم تنساو راه فلسطين
    محتلة و الاقصى تيتهود

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • Mohageeer
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    الرابح و المستفيد الاكبر من سياسة التطبيع هاته هو الكيان الصهيوني و ذلك لبسط سيطرته على كل الدول العربية بدون اية معارضة..الآن إسراءيل ستضم باقي الاراضي الفلسطينية و ستتحول كل أراضي فلسطين إلى أقاليم و جهات تابعة لدولة إسراءيل بغطاء عربي ١٠٠/١٠٠
    هنيئا لكم…انشري يا هسبريس الرأي و الرأي الآخر

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • Mohammed
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    لا نحتاج إلى للغة للتي لا تنفع ولا تظر ك تمازيغة او العبرية لا قيمة لهم
    كي نتقدم بالغة النكليزية او الفرنسية التي تسمى بالغة اللحية ………

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • سين
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    اليهود جاؤوا إلى المغرب قبل مجيئه المسلمين وانسهروا مع الأمازيغ .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • امير الشعراء
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    باش تحل هاد لحريرة يجب إجراء استفتاء
    والا سيكون لفرض راي اقلية على أغلبية عواقب وخيمة قد تصل الى اهلية مثلما وقع للجارة الشمالية بداية القرن العشرين

    يقول الشاعر:
    ورأي الاغلبية يسود…
    ان لم يسد يكن بالعاقبات

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • رشيد البقالي
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    نعم ينبغي شكر الولايات المتحدة على اعترافها بمغربية الصحراء، باعتماد اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى بدل الفرنسية لتأهيل الموارد البشرية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الأمريكية الموعودة، بدل اللغة الفرنسية التي تترنح دولتها لقهر مواطنيها وإبقاء شعوب مستعمراتها السابقة تحت الفقر ومن ثم تحت سلطتها.
    أما التطبيع مع إسرائيل إذا زاد على الاعتراف فهو سرقة دولة، إذ لا فضل لإسرائيل علينا، أعطيناها ولم تعط، فماذا بعد؟
    تريد ملتنا؟ فلن نسلم بتهويد أطفالنا في المدارس ولو اقتضى الأمر الانعزالية الفرنسية في المغرب.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • Observateur
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    تغيير في المناهج الدراسية لتتناول التراث والثقافة اليهودية التي تعد جزءا من التاريخ المغربي شيئ مستحب. من هذا المنبر، أقدم تحياتي الخالصة إلى إخواننا اليهود المغاربة في كل بقاع العالم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مسلم
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    داكشي لي بقى حتا ولادنا ردوهم يهود و حيدو التربية الإسلامية حس بي الله و نعم الوكيل

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • راعي الغنم
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    هنيئا ل السياسة الخارجية بهذا الإنجاز فتح بعض القنصليات في العيون و الداخلة إنجاز كبير .

    لكن التطبيع مع اليهود المغتصبين وليس اليهود المسالمين
    أخشى و نتمنى ألا تعود بالمتاعب على المستقبل البعيد وتخلق مشاكل لولي العهد الأمير مولاي الحسن لأن الأمر خطير
    لأن فتح الأبواب أكثر من اللازم ربما يكلف المغرب الشيء الكثير

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • zak
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    كمغربي فل تعش فلسطين حرة ابية و لا لخونة التطبيع لا لخونة التطبيع لا لخونة التطبيع

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • خليل
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    قريبا سنرى المغرب يقوم بحذف القرآن الكريم نهائيا ويجمع كل المصاحف في البلاد ويقوم بإصدار قانون يجرم اقتناءها، لأنه وببساطة ((يسيء)) لحبيبتهم المدللة إسرائيل في الكثير من الآيات والسور!!
    ولكن كونوا مطمئنين فكل من يتحالف مع الصهاينة سيكون مصيره الخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مغربي من البيضاء
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    كل ما يتعلمه الانسان طفل شاب مسن …. مهم حتى ولو كانت اللغة العبرية …
    ولم لا .. خاطبهم بلغتهم وتعمق في ثقافتهم سلاح الجيل الخامس … على سبيل المثال .. انضر الى الصين واليابان وووو

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • كمال إسبانيا
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    اليهود عاشوا في مغربنا الحبيب عشرات القرون ، وتركوا بصمات كثيرة في الثقافة المغربية وخاصة الأمازيغية ، كما تركوا بصمات في الصناعة الحرفية والبناء و النحت و صناعة الأواني والجلود والبناء،.. مغربنا لم يشهد عنصرية عرقية أبدا … نرحب بإخواننا اليهود فهم أيضا مغاربة لا يمكن أن يعلو عليهم أحد في المواطنة ..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • مغربي وافتخر
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    من اراد ان يقرأ عن التقافة والهوية اليهودية وحتى التاريخ . فليفتح القرآن الكريم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • السندباد
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    بالتأكيد سيتم إضافة مادة تاريخ الدولة العبرية وهى مادة أساسية ستدرس ابتداء من كى جى ون حتى الجامعة ومش بعيد تكون مكان مادة التربية الدينية وتكون الصلاة والحج لحاءط المبكى وعاصمة المغرب أورشليم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.
  • عبد العزيز
    14 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    ندعوا الله سبحانه…أن تكون تجربة فيها الخير للبلاد والعباد

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
    تعليقك في انتظار المراجعة.

مواضيع ذات صلة

رياضة
الخسارة الأولى للوداد في البطولة تسائل اختيارات المدرب البنزرتي
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 10:00

الخسارة الأولى للوداد في البطولة تسائل اختيارات المدرب البنزرتي

اقتصاد
"البنك الإسلامي" يضع المغرب في صدارة أسواق المالية التشاركية
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 09:00

"البنك الإسلامي" يضع المغرب في صدارة أسواق المالية التشاركية

خارج الحدود
عملية ضخمة تنقل الدفعات الأولى من "لقاح كورونا" إلى أنحاء أمريكا
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 08:04

عملية ضخمة تنقل الدفعات الأولى من "لقاح كورونا" إلى أنحاء أمريكا

مجتمع
باحث مغربي: غالبية الإسلاميين يستحضرون الإيديولوجيا قبل الوطن
الإثنين 14 دجنبر 2020 - 06:25

باحث مغربي: غالبية الإسلاميين يستحضرون الإيديولوجيا قبل الوطن

24 ساعة