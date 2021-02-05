هل يمنح المغرب جرعات لقاح كورونا إلى المحتجزين في مخيمات تندوف؟

أعلنت مصادر إعلامية عن نية المغرب تقديم مساعدات للقاطنين بمخيمات تندوف، تتمثل في منحهم حقنا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وقالت الصحيفة الإلكترونية “الجزائر تايمز” إنها “علمت من موظف في بعثة الأمم المتحدة مينورسو، عرض المغرب على الجزائر عن طريق مينورسو تقديم 20 ألف جرعة من اللقاح إلى ساكنة مخيمات تندوف”.
وتابعت الصحيفة قائلة: “تأتي هذه المساعدات كهبة من ملك الإنسانية محمد السادس المعروف بمواقفه الإنسانية تجاه المستضعفين، وخاصة سكان مخيمات تندوف المحتجزين، ضدا عن رغبتهم، في خلاء تحت لسعات أشعة الشمس الحارقة، مجبرين لأسباب سياسية ضيقة، في وضع يتناقض كليا مع القانون الدولي، أهمها أنهم محتجزون في مخيمات عسكرية ضدا عن مبادئ القانون الدولي الذي يفرض شروطا صارمة يجب على بلد اللجوء التقيد بها عند السماح لإقامة هذه المخيمات، وهي الحرص على الطابع المدني والإنساني والسلمي لهذه المخيمات”.
وفي هذا الإطار، قال أحمد نور الدين، خبير في قضية الصحراء المغربية، إن “المبادرة تثبت أن المقاربة المغربية دائما تستحضر كون سكان تندوف هم مغاربة محتجزون”، مضيفا أن “المملكة تفكر في مواطنيها، سواء كانوا داخل البلاد أو محتجزين في مناطق أخرى”.
وأفاد نور الدين بأن “هذه المبادرة تزكي المبادرة السابقة التي قام بها المغرب بداية الحجر الصحي، حينما نبه الأمم المتحدة إلى حالة الإهمال المقصود التي يتعرض لها حوالي 45 ألفا من ساكني المخيمات”.
واعتبر أن هاتين المبادرتين تحرجان النظام العسكري الجزائري وتفضحان فكرة كونه يدافع عن شعب مزعوم”، هو الذي يتبجح بأنه يدافع عن القضية من باب المبادئ الدولية.
وأردف المتحدث بأن “النظام الجزائري الذي يصرف المليارات في الحملة الدعائية الموجهة ضد المغرب، عجز عن توفير لقاح كورونا حتى للشعب الجزائري، مقتنيا فقط مائة ألف حقنة بطريق تشبه التسول من أصدقائه، وعلى رأسهم روسيا”.
وشدد الخبير ذاته على أن النظام الجزائري “لا يقوم بما يلزم لا تجاه شعبه ولا تجاه سكان المخيمات الذين تتخذهم الجزائر كورقة ابتزاز أمام المنتظم الدولي”.
وأبرز نور الدين أن من بين الأمور التي يعرقل النظام الجزائري القيام بها في مخيمات تندوف، وصول المفوضية السامية للاجئين إلى المنطقة، “لأنه يخفي أشياء كثيرة في المخيمات، سواء عدد القاطنين بها ورغبتهم في العودة إلى الوطن، أو سيطرة المسلحين على اللاجئين”.
يجب على الدولة المغربية تحرير مواطنيها المحتجزين من هذه المنظمة الإرهابية بأي ثمن
المملكة المغربية الشريفة دولة كبيرة مقارنة بجار السوء…تقديم لقاح كورونا لاخوتنا في تندوف يدل على ان الكبير كبير و النص نص و الصغير منعرفهوش.
يوم كبيييييبر وسعيد و جميل ذلك الذي سيرحل العسكر عن حكم الجزائر.. صدقوني إنهم مجرد عصابة من متلاشيات المعسكر الشرقي تمكنت في يوم من الايام أن تقبض على كرسي السلطة. ولكن يومهم قريب بعون الله و سنرى حينها الحزائر الحرّة التي نحب، جزائر المقاومة و أجدادنا دافعوا عن استقلالها يد في يد مع إخوانهم في الجزائر. تباًّ للنظام العسكري، تباًّ و سُحقاً.
لاشك أن الجزائر العدوة ستحاول دفع القياديين في عصابة البوليساريو لرفض هذه اللقاحات لكن في كل الحالات ستسقط الجزائر في موقف محرج أمام المجتمع الدولي
عييينا ا نديروا الاخلاق معاهم و لكن ميستاهلوش، هم يعضّون اليد المدودة إليهم.
occupé deja de nous les vrais citoyens Marocain, A Zagora ya un vieux hôpital pour tout le Provence, et ya l’armée juste a l’entrée et personne ne rentré visité un patient,et jai connais des femmes elles se fon insulté et traité de Salope alors elles son Malades au son la pour accoucher, et je suis responsable de ce que je dit , Wollah niveaux santé au Maroc on es dernièr au monde, Alors arrêté vous connerie. Sinon on va aller déménagé a Tondouft la peut être vous pensé a Nous
خطوة نبيلة وضربة معلم انهم اخواننا ومواطنونا المحتجزين غصبا عنهم ولهم الحق في التلقيح . انه المغرب الكريم شكرا جلالة الملك.
حتى سبقو المواطنين المغاربة .إننا لن نضمن هل سنأخذ الكمية المطلوبة 64مليون من السوق .
من حقهم التلقيح لأنهم مغاربة محتجزين من طرف الجزائر و عصابتها من قطاع الطرق . الجزائر أهملت مصالح شعبها الدي لا يجد حتى الحليب و يلزمه طابور لإقتنائه ، و ركزت على إنكار التاريخ و التفكير فقظ في تظليل الرأي العالمي لسرقة الأراضي المغربية لمادا لا تطلب من بايدين نقل السفارة الإسرائلية من القدس بما أنها تدعي الدفاع على فلسطين
المواطنون مواطنون أينما كانوا! اللقاح، الغذاء و الدواء إذا كانوا في فاقة و حاجة! ستكون مبادرة إنسانية، وطنية وسياسية ذكية! لكن لا ننسى المشردين، المعوزين في أحزمة الفقر و التهميش! زمن أصحاب المصالح اللأخطبوطية يشرف على مداه و يطل على نهايته! هذا زمن المستقبل والديموقراطية مع الرخاء أو الأزمة و الحاجة؛ ماشي مشكل! هامش المناورة أصبح ضيقا و محاصرا في الزاوية و الباب المسدود!افتحوا الباب! الشعب يدق بهدوء! بعد حين سيرتفع الصوت عاليا صادحا بالديموقراطية و الحقوق السياسية،الاقتصادية والاجتماعية! كلشي مرة واحدة؛ كلشي ف خطرة! باك و اشتراك ديال الديموقراطية! بدون اشتباك عفاكم! فهموا راسكم دغيا!
لو افترضنا ان جميع دول العالم اعترفت بالجمهورية الصحراوية ومثلت لهم سفراء وقنصليات في بلدانها فان عدد العاءلات اللتي سيمثلها عبر العالم يفوق ساكنة تندوف والغريب ان اسم الجمهورية الديمقراطية الشعبية الصحراوية يفوق عدد المحتجزين في تندوف هؤلاء لا يملءون ملعب كرة القدم بالله عليك كيف يؤسسون دولة.
قالوا ناس ازمان ما ادير خير ما يطرا باس فلنفرض الجزائر قبلت المبادرة الملكية المغربية وقبلت ان يتم لقح المحتجزين الصحراويين بتندوف …وما ادراك ان يتم تلقيح هؤلاء بمادة سامة وتصبح الكارثة
لهذا لاتقة في النضام العسكري الجزائري
لقحوا اللي عندكم فقط ، ….اللي عندكم لم يكفيهم التلقيح اللي اشتريتوه
بالأموال الخليجية ، عاد تلقحوا اللاجئين في تندوف ، مهزلة. اللاحئون في
تندوف تم تلقيحهم ، قبل سكان العيون والداخله .
الشعب الصحراوي كل مايحتاجه هو خروج المحتل المغربي من ترابه الطاهرة وأما اما جرعات وهبات ملك انسانيتكم فادرى بها أبناء المغاربة الفقراء و المطحونين
سيقوم قادة المرتزقة بالمتاجرة فيه على غرار المساعدات الإنسانية
ماينتظره سكان مخيمات تندوف هو تقرير المصير وليس جرعات مساعدات من ايكان
نحن الصحراوة لن يستطيع الملك أن يشترينا باللقاح مقابل الحكم الذاتي نحن لا نساوم على أرضنا وهذا يعرفه الجميع إذا لا داعي من الغبار في العيون.ذلك اللقاح لتكليخ الشعب لأن الملك لا يعطي شيئا مجانا والدليل أهل الريف طلبوا مستشفى وشغل زج بهم في السجون بعشرين سنة
هذه المبادرة تؤكد أن إخواننا المغاربة المحتجزين بتندوف انهم في ذاكرة الملك والشعب وانهم غير منسيون بتاتا.لذلك على المحتجزين المغاربة بتندوف عدم تضييع الوقت والرجوع إلى بلدهم المغرب وان يكونوا على يقين انهم ليسوا الا ورقة يراهن بها النظام العسكري الجزائري الفاشل الحاقد ضدا وحقدا وكراهية في المملكة المغربية وان هذا النظام باتت سويعاته معدودة حينها ستجدون انفسكم في معزل أخطر من هذه العزلة التي وضعكم فيها هذا النظام البائس أكثر من أربعين سنة.