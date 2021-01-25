وزراء وبرلمانيون في "العدالة والتنمية" يرفضون أداء المساهمة الشهرية

وزراء وبرلمانيون في "العدالة والتنمية" يرفضون أداء المساهمة الشهرية
صورة : أرشيف
الإثنين 25 يناير 2021 - 17:20

برلمانيون ووزراء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية يرفضون أداء المساهمة الشهرية التي يفرضها “المصباح” على كل من يتحمل المسؤولية باسمه في مؤسسات الدولة، من وزراء وبرلمانيين ومنتخبين.

وكشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية، لهسبريس، أن دورة المجلس الوطني المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي كادت أن تتحول إلى فضيحة لعدد من قادة الحزب الذين رفضوا تقديم المساهمات الشهرية، حتى بلغ الأمر بالمسؤول المالي الوطني أن أعلن في اللائحة وزيرة في حكومة سعد الدين العثماني، قبل أن تتعالى الأصوات المطالبة بعدم ذكر الأسماء.

المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن ديون الحزب لدى هؤلاء المسؤولين تصل إلى الملايين، ومن بينهم برلماني لأكثر من ولايتين لم يؤد قرابة ستين مليونا في ذمته للتنظيم الذي يقود الحكومة.

المساهمة الشهرية برلمانيون ووزراء حزب العدالة والتنمية رفض

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‫تعليقات الزوار

8
  • عمرو حوتي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 17:29

    لا نتيجة تأتي من البرلمان ما عدا ضياع الجلسات وقد إنتظرنا عمرنا بأكمله على الوعود التي يواعدو بها الشعب والتي فقط رموز للوصول إلى الكراسي . وأنا محارب سابق أجرتي 1500 درهم في الشهر بعد خدمة البلد والدفاع عن حوزة الوطن مدتها 28 عام بينما البرلماني المترشح على يدي المواطنين لا يكتمل 5 سنوات يفوز ب فيلا وملايين وقيمة وسيارات وإعفاء من الضرائب وو وو

    89
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  • مواطن حر
    الإثنين 25 يناير 2021 - 17:35

    هوما ما عطاو تا لوطن ديالهم وما داروش لي عليهم عاد يعطيو للحزب أصلا طالعين غير باش يحسنو الوضعية المالية ويساهمو !!

    63
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  • البخاري
    الإثنين 25 يناير 2021 - 17:36

    ولماذا يرفضون أداء المساهمة غير حبهم للمال العام فوجودهم في البرلمان لغرض المال المحرم.

    56
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  • mokrini
    الإثنين 25 يناير 2021 - 17:36

    الى ساهموا مع الحزب، غادي اصدقوا خدامين بيليكي، وهذه الزمرة، ضد الخدمة ب البيليكي.
    الله يكون في العون، مزالين محتاجين بزاف. الرئيس ديالهم الكبير، يالله صاوب الكوزينة والصالون.
    خاصهم ولاية أخرى، عاد يقدرو اخلصو شوية للحزب.
    للتذكير فقط : حب الماديات من الموبقات.

    47
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  • أحمد
    الإثنين 25 يناير 2021 - 17:40

    يقول المثال المغربي لو كان الخوخ يداوي، إِ يداوي غير راسو. المشتاق إذا فاق حالو صعيب. لا حولة ولا قوة إلا بالله.

    44
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  • Hassanim
    الإثنين 25 يناير 2021 - 17:41

    انه حزب فاشل ، لا دين له الا المال السائب ،

    31
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  • حسن المغربي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 17:42

    لاحولا.حسبي الله في منافقين لي واكلين الشعب بالدين وبالكدوب

    27
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  • القاسمي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 17:52

    هدا ما ظهر اما ماخفيا اعظم واكتر. والباقية تاتي العيوب كتيرا والفرق كبير ما بين الناخبين …..والشخصات. البرلمنيين والرؤساء والوزراء يتحاسبون في مابينهم من اغتنا اكتر ومن زادة تروته عن الاخر ومن دفع مستحقات الحزب ومن لم يدفع اما الدراوش الدين صوتو على المصباح لقد حرقهم واشتعل فيهم النار.وانا واحد ممن انتخبت عليهم في التستعنات………………………………….كل نفط بالف كلامة

    18
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