وزراء وبرلمانيون في "العدالة والتنمية" يرفضون أداء المساهمة الشهرية

برلمانيون ووزراء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية يرفضون أداء المساهمة الشهرية التي يفرضها “المصباح” على كل من يتحمل المسؤولية باسمه في مؤسسات الدولة، من وزراء وبرلمانيين ومنتخبين.

وكشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية، لهسبريس، أن دورة المجلس الوطني المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي كادت أن تتحول إلى فضيحة لعدد من قادة الحزب الذين رفضوا تقديم المساهمات الشهرية، حتى بلغ الأمر بالمسؤول المالي الوطني أن أعلن في اللائحة وزيرة في حكومة سعد الدين العثماني، قبل أن تتعالى الأصوات المطالبة بعدم ذكر الأسماء.

المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن ديون الحزب لدى هؤلاء المسؤولين تصل إلى الملايين، ومن بينهم برلماني لأكثر من ولايتين لم يؤد قرابة ستين مليونا في ذمته للتنظيم الذي يقود الحكومة.