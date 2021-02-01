‪حقوقيون يدعون إلى العناية بالمرضى النفسيين

‪حقوقيون يدعون إلى العناية بالمرضى النفسيين
صورة: أرشيف
الإثنين 1 فبراير 2021 - 01:18

دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش إلى تعميق البحث والتقصي في نازلة الفتاة التي احتجزت بسطح أحد المنازل بدوار سيدي امبارك بمقاطعة المنارة بمراكش، وتمكينها من حقها في العلاج والحماية الاجتماعية.

وطالب بلاغ توصلت به هسبريس من هذه الهيئة الحقوقية بـ”ضرورة الانتباه إلى المواطنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية والتكفل بهم”، مناشدا المسؤولين “تبسيط المساطر لولوج المرضى إلى الحق في الصحة والعلاج المجاني”.

كما طالبت الجمعية ذاتها الدولة بـ”تحمل مسؤوليتها في إخضاع المرضى الذين يعانون من صعوبات نفسية واضطرابات عقلية للمراقبة الطبية، ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية”.

24 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المرضى العقليين المرضى النفسيين مراكش

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