‪ فرنسا تنظم رحلة بحرية لنقل عالقين بالمغرب

‪ فرنسا تنظم رحلة بحرية لنقل عالقين بالمغرب
صورة: و.م.ع
الأحد 2 ماي 2021 - 22:28

أعلنت السفارة الفرنسية بالمغرب تنظيم رحلة بحرية لنقل العالقين بالمملكة، ستنطلق من طنجة المتوسط صوب مارسيليا في 8 ماي الجاري.

وقالت السفارة إنه لتحقيق ذلك يجب استيفاء شروط دخول فرنسا، شرط الحصول على موافقة السلطات المغربية.

وتذكر السفارة أن الرحلات الجوية الخاصة والمعابر تعمل فقط في الاتجاه المغربي الفرنسي؛ وفي حالة مغادرة الأراضي المغربية وحتى إشعار آخر، نظرًا لتعليق السلطات المغربية الروابط مع المغرب، لن يتمكن الأشخاص المقيمون في المغرب من العودة.

وسبق أن أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنه بناء على قرار الحكومة المغربية، في سياق الوضع الوبائي الحالي، ستبقى الرحلات الجوية معلقة إلى غاية 21 ماي 2021.

وأضافت “لارام”، على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أن الدول المعنية باستمرار تعليق الرحلات هي: فرنسا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، مصر، الجزائر، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، مالي، غانا.

السفارة الفرنسية رحلة بحرية طنجة المتوسط مارسيليا

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‫تعليقات الزوار

2
  • من امام قصر المرادية
    الأحد 2 ماي 2021 - 22:31

    وكذالك فعلت الجزائر…………..

    -7
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  • علي واحي
    الأحد 2 ماي 2021 - 22:43

    خلّي فرنسا تنقد المغاربة من الموت، حيت السلطات المغربية ما تاتهمهومْش الأرواح ديال البشر ، لّي بغا يْموتْ يموتْ لّي بغا يحيا يحيا ، البشر عندها بحال الحشرات لا حول و لا قوة الا بالله.

    -5
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