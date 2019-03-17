24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:4117:0119:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. فريق بحثي مغربي يكتشف وثائق وخرائط نادرة حول تاريخ الصحراء (5.00)

  2. تساؤلات تغلف "مذبحة المسجدين" وتكسر الهدوء المعتاد في نيوزيلندا (5.00)

  3. كرايست تشيرش تبكي ضحايا المذبحة بنيوزيلندا (5.00)

  4. باحثون مغاربة يبتكرون أصنافا جديدة من قطاني ونباتات زيتية منتجة (5.00)

  5. انقلاب سيارة يخلّف قتيلا وجريحين نواحي سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | نازلون | الميلودي مخاريق

الميلودي مخاريق

الميلودي مخاريق
هسبريس
الأحد 17 مارس 2019 - 17:19

كسلفه الراحل المحجوب بن الصديق، عمل الميلودي مخاريق على الحصول على ولاية ثالثة على رأس الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة عمالية في المغرب، على الرغم من أن قوانين النقابة تتحدث عن ولايتين فقط.

لم يكتف مخاريق، الذي وضع حُراساً غلاظاً شداداً على بوابة مقر النقابة في الدار البيضاء، بحشد الدعم لولايته الثالثة، بل طرد عدداً من معارضيه، وأصدر قرارات بمنع آخرين من المشاركة في المؤتمر، منهم المناضل الحقوقي والنقابي المعروف عبد الحميد أمين.

أمام هذا المشهد السوريالي، لنا أن نتساءل: ألم تنجب "UMT" غير الراحل المحجوب ومخاريق؟ ولمَ يُصر مخاريق على ترؤس نقابة تمثل العمال وليس المتقاعدين ما دام أنه تجاوز سن التقاعد وهو مشرف على عقده السبعين؟ وهل يستقيم الحديث عن نقابة عُمالية يفترض فيها النضال أن تُقدس شخصاً وتجعله زعيما لها لمدة طويلة؟ لكن ذلك ليس بجديد، فالزعيم الراحل المحجوب بن الصديق تشبث بقيادة النقابة منذ تأسيسها سنة 1956 إلى أن وافته المنية سنة 2010، ومخاريق يسير على نهج من "رباه" نقابياً.

وضعُ النقابة اليوم يُسائل مناضليها، فشعارات مثل "مخاريق ارتاح ارتاح" و"مخاريق زعيمنا" لا تليق بهيئة نقابية يفترض فيها أن تكون مناضلة وتتصدى لكل أشكال الريع وتطبق الديمقراطية في مؤتمراتها وتُعطي المثل للهيئات التأطيرية الأخرى بتشجيع تداول النخب والدفع بالشباب إلى المسؤوليات.

لم تكن الولايتان السابقتان لمخاريق ذهبيتين، بل عرفتا تراجعاً للتأطير النقابي وهواناً في التفاوض الاجتماعي مع الحكومة، فلم تعد الإضرابات والمسيرات التي تقودها النقابة تخيف الدولة، ولم تعد الاستنكارات والمطالب تلقى صدىً، وذهبت مطالب الطبقة العاملة أدراج الرياح.

مسار مخاريق، الذي رأى النور بمدينة الدار البيضاء سنة 1950، انطلق من التكوين المهني حيث خطرت له فكرة تأسيس نقابة قطاعية، بفضلها وجد مأمناً داخل "UMT"، وشيئاً فشيئاً اقترب من دائرة بن الصديق إلى أصبح يده اليمنى وحل محله بعد رحيله.

مخاريق وعلى نهج "الدكتاتوريين"، وقبل أن يقترب موعد المؤتمر، طرد ثلة من معارضيه، منهم من شكك في شرعيته واتهمه بالتدبير الاستبدادي، وعدد منهم كانوا أعضاء في الأمانة العامة وكشفوا اختلالات مالية كبيرة في النقابة.

كل هذا، وأمام الرغبة الجامحة لـ"الزعيم" مخاريق وتفضيله الصمود على كرسي قيادة النقابة عوض الصمود من أجل تحقيق مطالب الشغيلة التي اكتوت بالإجراءات الحكومية وضُعف القدرة الشرائية، يستحق منا أن نهوي به إلى الدرك الأسفل من بورصة هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شقيف الحي المحمدي .... الأحد 17 مارس 2019 - 17:26
أحد الديناصورات التي يزخر بها المشهد السياسي في بلادنا الحبيبة.
ولكن.....
كيفما كان إذا أصدر الملك أمره بالتنحي فسيختفي في ثوان.
كلشي ديال الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - حسن الأحد 17 مارس 2019 - 17:32
بوتخريقة نسبة الى بوتفليقة العهدة الثلاثة لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - %%%% الأحد 17 مارس 2019 - 17:38
le contraire de son nom.le seigneur des syndiques au maroc .indétrônable cloué a la chaise .rien en vue aucune perspective. et pas d avenir.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - sawabtaha الأحد 17 مارس 2019 - 17:47
هادا ماشي مخاربيق .هادا راه بوتفليقة...ارحل.ارحل.ارحل......ارحل.شباب موجود.ونزهاء موجودين..العامل لما يصل لسن تقاعد.ولو يكن نقابي لابد ان يرحل من المركزيات نقابية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - حتى هو الأحد 17 مارس 2019 - 17:49
الرجل في سبعينياته يرفض الترجل من نقابته. لا يريد ان يفهم بان زمانه اصبح من التاريخ و ان اوان رحيله قد حان. موقفه عزز لدي و الكثيرين عدم جدوى العمل النقابي على الاقل بوجوهه الحالية المتنفعة من مظالم الاخرين. كيف لهذا الرجل ان يستمر في ركوب جواد النقابة و نحن في 2019. استحي رجاء و لا تكن توت عنخ امون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.