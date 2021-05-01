تورط الممثل سعيد التغماوي، مؤخرا، في خرق تدابير الحجر الصحي، لذلك كان من الطبيعي أن يؤدي ذعيرة عن ذلك. كما كان من الطبيعي أن تنشر الصحافة الوطنية هذا الخبر.

وحتى عندما حاول التغماوي طي صفحة ضبطه في حالة خرق للحجر الصحي، رفقة 22 زبونا، في أحد مطاعم مراكش، فقد روج لصورته مع المسؤولين الأمنيين، وقال إنهم استقبلوه وشرحوا له ما حصل، بينما الواقعة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى استقبال، فقد كان على هذا “التغماوي” القيام بما يتم القيام به في مختلف أنحاء العالم، وهو أداء ذعيرة خرق الحجر الصحي والانصراف.

وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها هذا الممثل في تصرف مسيء لصورته، فقد سبق له أن تورط في ترويج صورة غير مشرفة عن المرأة المغربية، من خلال حديثه عن تفشي ظاهرة الدعارة، بينما يفترض في الفنان أن يزن كلامه لتفادي سوء التأويل.

يقول التغماوي إن مثله الأعلى في الحياة هو الفنان العالمي عمر الشريف، لكن هذا الأخير لم يسبق أن تورط في الإساءة إلى بلده، في أي تصريح أو تصرف. ولا شك أن ارتباط اسم التغماوي بأخبار الحوادث في الفترة الأخيرة، سواء في المغرب أو أمريكا حيث تعرض لمحاولة سرقة عنيفة، ساهم في تراجع مكانته لدى الجمهور، لأن سلوك الفنان العالمي جزء من شخصيته لدى الجمهور، والتواصل الجيد مفتاح نجاح أي فنان.