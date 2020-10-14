خبراء يناقشون دور التعليم المغربي في عالم معقد

هسبريس من الرباط

نظم معهد صندوق الإيداع والتدبير، أمس الثلاثاء، ندوته الرابعة عن بُعد تحت عنوان "نحو رؤية أكثر دينامية لدور التعليم، مهارات جديدة لعالم معقد"، وذلك في إطار سلسلة الندوات الرقمية التي أطلقها مؤخراً تحت شعار "التطلع إلى المستقبل".

واستضاف المعهد خمسة خبراء مشهودا لهم بالخبرة لتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية كبيرة في المجتمع المغربي، على رأسهم رشيد اليزمي، مخترع وباحث حائز على جائزة "تشارلز ستارك درابر".

كما شارك ضمن الندوة محمد صوال، كبير الاقتصاديين في مجموعة "OCP" رئيس جمعية التعليم المتميز، وجميل سالمي، مستشار خبير دولي في إصلاح التعليم العالي، وإلهام لعزيز، مديرة برنامج "جيني" في وزارة التربية الوطنية، ونور الدين مؤدب، رئيس الجامعة الدولية بالرباط.

وأجمع المتدخلون على أن المغرب "وضع إصلاح نظامه التعليمي ضمن أولوياته الوطنية بهدف جعله أداة قوية في تحقيق تطلعاته المتعلقة بالتنمية"، لكن أشاروا إلى أنه "على الرغم من الإصلاحات المختلفة والتقدم الإيجابي، إلا أن الاهتمام بالشأن التربوي وجودة التعليم ما يزال يشكل موطن ضعف".

وذكر الباحثون أنه "في الوقت الذي من المتوقع أن تشهد فيه أساليب التدريس ومحتوياته وأوضاعه تطوراً بشكل ملحوظ خلال المستقبل، يواجه المغرب مطلباً مزدوجاً يتمثل في تحضير الشباب للحياة في القرن الحادي والعشرين من أجل ممارسة المواطنة الفعالة، وتنمية الفرد، وكذلك إنتاج المهارات وتحضير أشخاص ذوي مواصفات مؤهلة لتلبية احتياجات سوق الشغل، والقدرة التنافسية، وتحويل الاقتصاد".

وأكد جميع المشاركين في النقاش بالإجماع على أن العملية التربوية لا يمكن تلخيصها في ما جاء على لسان المُعلم، بل يجب في المقابل، التفكير في العديد من المجالات الأخرى التي يمكن من خلالها تطوير مهارات وقدرات الطلاب، والتي تمتد إلى ما هو أبعد من المهارات الأكاديمية (التعلم والرياضيات والعلوم).

واعتبرت خلاصات الباحثين أن "حل المشاكل، والتحليل النقدي، والقدرة على قبول التحديات بشكل إيجابي، والإبداع، بالإضافة إلى خوض المخاطر، والاقتصاد التعاوني، وروح المبادرة، والمهارات الاجتماعية، والوعي البيئي، كلها أمور من شأنها تعليم المهارات الأساسية لحياة البالغين في مجتمع القرن الحادي والعشرين".

جدير بالذكر أن معهد صندوق الإيداع والتدبير هو عبارة عن منظومة إيصال يتم الاعتماد عليها في تحويل المعلومات إلى معارف جديدة مشتركة، الغاية منها إثراء ودعم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في كل ما يخص معرفة بيئتها الاجتماعية والاقتصادية وممارساتها.