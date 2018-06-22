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الرئيسية | حوادث | توقيف مغربي هدد المطربة ماجدة الرومي بالقتل

توقيف مغربي هدد المطربة ماجدة الرومي بالقتل

توقيف مغربي هدد المطربة ماجدة الرومي بالقتل
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:00

علمت هسبريس أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في توجيه رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات بالقتل والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بشأن رسالة تهديد بالقتل العمد، توصلت بها المطربة المعروفة ماجدة الرومي في حال مشاركتها في مهرجان موازين الذي تحتضنه الرباط، وهو ما استدعى إجراء أبحاث وتحريات دقيقة مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بدوار "الخلايف" حد السوالم بضواحي مدينة برشيد.

وتبعا للمصدر، تم حجز الهاتف المحمول الذي استعمله المشتبه فيه من أجل توجيه رسالة التهديد بالقتل، كما تم إجراء خبرة تقنية على الحساب الشخصي للمعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية" يورد المصدر عينه.

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