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كُتّاب وآراء
درك سيدي رضوان يحجز طنا ونصف طن من الشيرا
تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي رضوان، مساء الثلاثاء، من حجز أزيد من طن ونصف طن من مخدر الشيرا على متن سيارة لنقل البضائع بدوار القيطون، ضواحي مدينة وزان.
وقالت مصادر هسبريس إن العملية جاءت خلال دورية روتينية كانت تقوم بها عناصر الدرك بالدوار المذكور بجماعة سيدي رضوان، قبل أن تثير انتباهها سيارة جرت مطاردتها وتوقيف شخص كان على متنها فيما تمكن السائق من الفرار نحو وجهة مجهولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الشخص الموقوف يبلغ حوالي 27 سنة من العمر وينحدر من جماعة بريكشة، مشيرة إلى أن السيارة التي جرى ضبطها كانت قادمة من جماعة لمجاعرة محملة بطن ونصف طن من المخدرات.
وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، من أجل تعميق البحث قصد تحديد هوية باقي المتورطين، ومعرفة مصدر المخدرات وأماكن شحنها وإفراغها.