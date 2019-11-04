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الرئيسية | حوادث | المحكمة ترسل مغني "عاش الشعب" إلى سجن العرجات

المحكمة ترسل مغني "عاش الشعب" إلى سجن العرجات

المحكمة ترسل مغني "عاش الشعب" إلى سجن العرجات
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:15

رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية لمدينة سلا، اليوم، ملتمس السراح المؤقت للرابّور "الكناوي"، الذي اعتقل يوم الجمعة الماضي.

وقرّرت الهيئة ذاتها تأجيل جلسة محاكمة "الكناوي" إلى يوم الخميس 14 نونبر الجاري، على خلفية اتهامه بسب وقذف موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والإهانة والقذف في حق هيئة منظمة.

وأحيل "الكناوي"، صاحب أغنية "عاش الشعب"، على المؤسسة السجنية العرجات ضواحي مدينة سلا؛ من أجل متابعته في حالة اعتقال، بسبب ما تضمنه شريط نشره في وقت سابق من عبارات السب والشتم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - abderrahim الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:35
لماذا لم يتم اعتقاله حين نشر الفديو وتركه حرا واعتقاله فور خروج أغنية عاش الشعب أليس هذا دليل على أن السبب هو الأغنية وليس شيء آخر وسيتم اعتقال ولد الكرية ولزعر والأسباب كثيرة ومتنوعة عند المخزن
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20
2 - خالد فال دواز الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:36
لا حول ولا قوة الا بالله ،
قضاء مفروش وحااااامض ، متابعة المتهم بواحد الفعل دارو معرفت فقاش ، ودارو للشرطة اصلا لي كانت ممكن وقادرة تعتقلو فداك الساع ،
حتى غنى هاد الغنية عاش الشعب عاد اعتقلتوه بسبب الفيديو
نفس الشيء مع الزفزافي عام وهو كيتظاهر ويحتج ماشدوهش ، نهار وقف الخطبة المخزنية ، اعتقلوه حيت قالك حرمة المسجد ، ايوة من بعد قالك استقرار الوطن والزعزعة و....و.... علاش ماشدوهش على دك الزعزعة فلول قبل ما يدخل للجامع ،
الحاصول هاد القضاة .. مغايكفيهمش الحطب لي كاينة فالدنيا
الله معنا ومعكم اخواننا المظلومين في كل بقاع المغرب
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13
3 - ولد شعب الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:37
عاش الشعب ولا عاش من خانو . يعيش الشعب
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17
4 - الاعتقاد الوجدي الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:41
تعتقد المخيلة الوجدية والذاكرة الحية للوجديين أن سجن هؤلاء رهين بتبيان الحقيقة حتى يطلع عليها عامة الشعب ، لأن إعتقاله في هذا الوقت بالذات يطرح علامة استفهام قوية ؟ لماذا لم يتم الزج به قبل انبعاث اغنية الشعب ؟ لقد وصلت الى اكثر من سبعة ملايين مشاهدة ، والعدد ما زال قابلا للإرتفاع ، ألا تظن أن الشعب سئم الوضع الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد ولجأ الى وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل تبيلغ صوته ...نجح الراب الشعبي ..نجحت المقاطعة...وخسر الوطن أهم ما يملك ثروته الشبابية لقد طفح الكيل.
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8
5 - تيما الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:41
حتى هاذا مغني داكشي لكتب راه كاع مغاربه عارفينو من صغير حتى لكبير ،
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5
6 - اوسامة الاثنين 04 نونبر 2019 - 22:42
ايييه مسكين قبضوه تايدير الاجهاض شحال هادي وملي غنى عاش الشعب موراها مباشرة قررت المحكمة الموقرة ان تحاكمه عن الاجهاض
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