المحكمة ترسل مغني "عاش الشعب" إلى سجن العرجات

هسبريس من الرباط

رفضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية لمدينة سلا، اليوم، ملتمس السراح المؤقت للرابّور "الكناوي"، الذي اعتقل يوم الجمعة الماضي.

وقرّرت الهيئة ذاتها تأجيل جلسة محاكمة "الكناوي" إلى يوم الخميس 14 نونبر الجاري، على خلفية اتهامه بسب وقذف موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والإهانة والقذف في حق هيئة منظمة.

وأحيل "الكناوي"، صاحب أغنية "عاش الشعب"، على المؤسسة السجنية العرجات ضواحي مدينة سلا؛ من أجل متابعته في حالة اعتقال، بسبب ما تضمنه شريط نشره في وقت سابق من عبارات السب والشتم.