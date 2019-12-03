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الرئيسية | حوادث | ابتدائية الدار البيضاء تدين "سمسار المحاكم" بالسجن النافذ 5 سنوات

ابتدائية الدار البيضاء تدين "سمسار المحاكم" بالسجن النافذ 5 سنوات

ابتدائية الدار البيضاء تدين "سمسار المحاكم" بالسجن النافذ 5 سنوات
هسبريس ـ عبد الإله شبل
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:30

طوت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الملف المعروف لدى الرأي العام بـ"سمسار المحاكم"، والذي ظهر فيه أحد الأشخاص يساوم امرأة من أجل الحصول على حكم مخفف لفائدة والدتها مقابل مبلغ مالي.

وقضت الهيئة، برئاسة القاضي ميلود ضومير، بإدانة المتهم الرئيسي "عادل، ر"، الذي ظهر في شريط فيديو، بـ5 سنوات سجنا نافذة؛ فيما قضت في حق الشرطي، الذي يشتغل بالمحكمة، وأمني آخر بـ4 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما. كما قضت الهيئة ذاتها بـ3 سنوات حبسا في حق صديق المتهم الرئيسي.

وبخصوص الغرامات المالية، قضت المحكمة في حق "سمسار المحاكم" بخمسة آلاف درهم، فيما نطقت ضد صديقه بغرامة قيمتها تسعة آلاف درهم.

وتعالى صراخ أفراد عائلات المتهمين في هذه القضية داخل القاعة رقم ثمانية بمحكمة عين السبع، معبرين عن رفضهم لهذه الأحكام الصادرة في حق المعنيين.

وكان المتهم الرئيسي "عادل، ر" قد حاول، خلال الجلسة الأخيرة التي عقدت الخميس الماضي بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء واستمرت إلى ما بعد التاسعة والنصف ليلا، نفي التهمة الموجهة إليه وتبرئة المتهمين الآخرين ونفي علمهم بعلاقته بصاحبة الشريط وبوالدتها التي كان يتفاوض للحصول لها على حكم مخفف.

وقال المتهم الرئيسي في هذا الملف، الذي يحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي وبمتابعة دقيقة من رئاسة النيابة العامة، إن حديثه في شريط الفيديو مع المرأة، التي كانت تقبع بالسجن وكان يتوسط لها للحصول على حكم مخفف، "لم يكن يقصد منه التوسط لها وإنما مساعدتها عبر توكيل محام لها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - سجنيات الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:35
يستاهل اكثر لانه قد يقطع حق مظلوم
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2 - brahim الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:36
وشكون لي كان غادي اخفف الحكم على المتهمة لم يذكر في القضية ليس سمسار او شرطي من سيخفف الحكم أين هو كبيرهم
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3 - المتتبع الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:37
هل هذا الحكم لان المعني بالامر النصاب المتابع نصب باسم القضاة ام هو لمحاربة النصب عامة
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4 - Rachid الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:37
ما أروع التكنولوجيا .. ما أروع الهاتف النقال !!
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5 - badr.Madrid الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:38
سبحان الله السرعة في النطق بالحكم.لغرض في نفس يعقوب وأين هم المتورطين الحقيقيين.
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6 - ليلى الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:39
اوااااااه زربوا عليه
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7 - حسن الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:41
حكم قاسي صراحة
المغتصبين والي كايهجمو على الناس بالسيوف كياخدو احكام اخف من هادي
كما ان المتهم وصديقه والشرطيين مجرد حلقات ضعيفة في النضام التسلسلي للرشوة والتي يتزعمها القضاة والمواطنون
اعتقد ان الحكم قاسي
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8 - حسن من وجدة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:43
على السلطات المغربية لإرجاع الهيبة والمصداقية للقضاء التصدي للظواهر المشينة التي تمس بسمعة القضاء.
يجب معاقبة بشدة كل من يحاول استغلال القضاء دون موجب حق لمصلحته .
الله الوطن الملك
حسن من وجدة
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9 - marwan الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:45
هذا كبش فداء. ...يجب محاسبة ثروة القاضي من أين لك هذا لتحقيق العدالة الحقيقة
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10 - عابر سبيل الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:45
كبش الفداء...!!!! اين هي محاكمة الرؤوس الكبيرة المتورطة في هذا الملف؟؟؟؟
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11 - Hassan Sima الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:46
الجملة الأخيرة في المقال تؤگد إستحقاقه لخمس سنوات سجنا نافدة أما الشرطيان فهـو بمتابة إنذار لأنهـم من الممگن إعادة مزاولة مهـامهـم بعد العقوبة مادامت لم تتجاوز 4 شهـور
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12 - حميد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:46
كنت أعتقد أن القضاء فاسد ...الحمد لله دائما توجد أكباش فداء ....
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13 - مغربي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:48
السؤال الذي يطرح نفسه منهم اصحاب القرار الذين كانوا يقومون بتخفيف الأحكام و بالتنسيق مع الذين تمت محاكمتهم ، بدون ذلك فلا يمكن أن نتكلم على إصلاح العدالة .
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