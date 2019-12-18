24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شركة أمريكية تُقدم حلولاً تكنولوجية لتطوير النظام التعليمي بالمغرب
- جثة طبيب على قارعة الطريق تستنفر درك خريبكة
- حادثة سير تنهي حياة طفل ضواحي بومالن دادس
- الجواهري: توقيت "العفو الجديد" مناسب .. والانخراط يدعم الشفافية
- رصيف الصحافة: "أنتربول" الرباط يسلم أخطر المجرمين لإسبانيا
"قضاة المغرب" يرفضون الضغط ويطالبون بالتحقيق في "التشهير" (5.00)
بوشطارت: الأمازيغية قضية سياسية تحتاج إلى مرافعات أحزاب قوية (5.00)
المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء (5.00)
- جبهة البوليساريو تواصل ترديد أسطوانة "الكفاح المسلّح" ضد المغرب - (93)
- فرنسا تشترط الوصفة الطبية لشراء أدوية تُباع بصيدليات المملكة - (64)
- وزارة النقل تعزو مسؤولية ارتفاع حوادث السير إلى العامل البشري - (63)
- نجاب .. طيار عسكري يستعيد تفاصيل ربع قرن في سجون تندوف - (57)
- المغرب يبسطُ سيادة تشريعية كاملة على البحر وأراضي الصحراء - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درك قصبة تادلة يحبط عملية تهريب مواد غابوية
تمكنت عناصر الدرك بالمركز الترابي قصبة تادلة، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، من ضبط كمية مهمة من المواد الغابوية المهربة على متن سيارة من الحجم الكبير نواحي منطقة الكامون بجماعة كطاية، دائرة قصبة تادلة.
وأفاد مصدر هسبريس بأن العملية التي أشرف عليها رئيس المركز، أسفرت عن حجز طن و390 كيلوغراما من نبتة إكليل الجبل (الأزير)، وتوقيف السائق ومرافقه بعدما حاولا إرشاء الدورية بمبلغ مالي وصل إلى 3900 درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الدورية حجزت سيارة المشتبه فيهما وأحالت المواد المهربة على إدارة المياه والغابات ببني ملال، فيما جرى وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليهما.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمركز قصبة تادلة أحالت، الإثنين، أربعة أشخاص في حالة اعتقال على العدالة بشبهة الاتجار بالمخدرات الصلبة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن العناصر الدركية ذاتها أوقفت شخصين بشبهة الاتجار بالمخدرات. وبعد التحقيق معهما، أدلّاها عن مزودين آخرين، تبين من خلال البحث أنهم ينحدرون جميعا من مركز أولاد يوسف بجماعة أولاد يوسف، دائرة قصبة تادلة بإقليم بني ملال.