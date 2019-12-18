درك قصبة تادلة يحبط عملية تهريب مواد غابوية

حميد رزقي

تمكنت عناصر الدرك بالمركز الترابي قصبة تادلة، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، من ضبط كمية مهمة من المواد الغابوية المهربة على متن سيارة من الحجم الكبير نواحي منطقة الكامون بجماعة كطاية، دائرة قصبة تادلة.

وأفاد مصدر هسبريس بأن العملية التي أشرف عليها رئيس المركز، أسفرت عن حجز طن و390 كيلوغراما من نبتة إكليل الجبل (الأزير)، وتوقيف السائق ومرافقه بعدما حاولا إرشاء الدورية بمبلغ مالي وصل إلى 3900 درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن الدورية حجزت سيارة المشتبه فيهما وأحالت المواد المهربة على إدارة المياه والغابات ببني ملال، فيما جرى وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة للنظر في المنسوب إليهما.

وكانت عناصر الدرك الملكي بمركز قصبة تادلة أحالت، الإثنين، أربعة أشخاص في حالة اعتقال على العدالة بشبهة الاتجار بالمخدرات الصلبة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العناصر الدركية ذاتها أوقفت شخصين بشبهة الاتجار بالمخدرات. وبعد التحقيق معهما، أدلّاها عن مزودين آخرين، تبين من خلال البحث أنهم ينحدرون جميعا من مركز أولاد يوسف بجماعة أولاد يوسف، دائرة قصبة تادلة بإقليم بني ملال.