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كُتّاب وآراء
"الاستئناف" يؤخر ملف رئيس جماعة ناحية مراكش
أخرت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، جلسة محاكمة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، الذي تتابعه النيابة العامة بتهمة "الارتشاء"، إلى الخامس من شهر فبراير المقبل.
وجاء هذا التأخير بعدما استجاب قاضي الجلسة لطلب دفاع رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الذي التمس مهلة لإعداد الملف.
وقرر قاضي التحقيق متابعة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم في حالة اعتقال بصك اتهام يتعلق بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، حين داهمت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فيلا الرئيس المذكور وضبطت مبلغ الرشوة الذي أخفاه بمكانين متفرقين، وتم حجزه وحجز هاتفه الخاص لإخضاعه للخبرة التقنية.