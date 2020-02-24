24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات (5.00)

  2. المغرب يتصدر مؤشر الشفافية المالية في إفريقيا .. والجزائر الأسوأ (5.00)

  3. "أم الربيع" يسجل أكبر تراجع في خزن مياه السدود (5.00)

  4. "الائتلاف من أجل مليلية" يدعو إسبانيا إلى "حسن الجوار مع المغرب" (5.00)

  5. عدم اختصاص البرلمان في حل "الإيركام" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف والد دنيا باطما للسياقة في حالة سكر

الأمن يوقف والد دنيا باطما للسياقة في حالة سكر

الأمن يوقف والد دنيا باطما للسياقة في حالة سكر
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 فبراير 2020 - 17:25

تمكنت مصالح الأمن بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من إيقاف والد المطربة دنيا باطما، وهو يقود سيارة في حالة سكر.

وقد تم إيقاف المعني، حميد باطما، المزداد سنة 1960، على مستوى شارع محمد الخامس، بين مدارة باب النقب ومدارة الحرية، على متن سيارة بيجو 207 مرقمة بالمغرب، حيث أسفرت نتيجة إخضاعه للفحص بجهاز الكشف عن نسبة كحول "إيجابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.