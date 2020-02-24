الأمن يوقف والد دنيا باطما للسياقة في حالة سكر

هسبريس من الرباط

تمكنت مصالح الأمن بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من إيقاف والد المطربة دنيا باطما، وهو يقود سيارة في حالة سكر.

وقد تم إيقاف المعني، حميد باطما، المزداد سنة 1960، على مستوى شارع محمد الخامس، بين مدارة باب النقب ومدارة الحرية، على متن سيارة بيجو 207 مرقمة بالمغرب، حيث أسفرت نتيجة إخضاعه للفحص بجهاز الكشف عن نسبة كحول "إيجابية".