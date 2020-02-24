24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/02/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:34
|08:00
|13:46
|16:52
|19:23
|20:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- اتهامات متبادلة تحبط "الجامعة الصيفية" للأمازيغية
- هجرة الأدمغة
- جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات
- الطبيعة الجينية للأسر لا تؤثر على إنجاب الذكور أو الإناث
- الشبيبة الاتحادية تنوّه بالبرنامج الوطني لدعم الشباب
المغرب يتصدر مؤشر الشفافية المالية في إفريقيا .. والجزائر الأسوأ (5.00)
"الائتلاف من أجل مليلية" يدعو إسبانيا إلى "حسن الجوار مع المغرب" (5.00)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تقرع "طبول الحرب" في وجه المغرب - (93)
- أخنوش يعرض "الجيل الأخضر" في مجلس الحكومة - (91)
- الحكومة الإسبانية تتبرأ من "استقبال وزاري" لوفد جبهة البوليساريو - (65)
- الموثقون يطالبون بتحديد الأتعاب ويلوّحون بإضراب وطني ليومين - (33)
- هنا كندا .. خصاص اليد العاملة يفتح أبواب الهجرة إلى مقاطعة كيبيك - (30)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الأمن يوقف والد دنيا باطما للسياقة في حالة سكر
الاثنين 24 فبراير 2020 - 17:25
تمكنت مصالح الأمن بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من إيقاف والد المطربة دنيا باطما، وهو يقود سيارة في حالة سكر.
وقد تم إيقاف المعني، حميد باطما، المزداد سنة 1960، على مستوى شارع محمد الخامس، بين مدارة باب النقب ومدارة الحرية، على متن سيارة بيجو 207 مرقمة بالمغرب، حيث أسفرت نتيجة إخضاعه للفحص بجهاز الكشف عن نسبة كحول "إيجابية".