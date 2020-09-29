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الرئيسية | حوادث | عائلة الطفلة القتيلة نعيمة: "الشعوذة والكنوز" وراء الجريمة النكراء

عائلة الطفلة القتيلة نعيمة: "الشعوذة والكنوز" وراء الجريمة النكراء

عائلة الطفلة القتيلة نعيمة: "الشعوذة والكنوز" وراء الجريمة النكراء
هسبريس من زاكورة
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:35

ما زالت الأبحاث جارية في قضية الطفلة نعيمة الروحي، التي عُثر عليها جثة هامدة فوق أحد الجبال القريبة من مسقط رأسها بدوار تفركالت ضواحي مدينة أكدز، بعد 41 يوما عن اختفائها في ظروف غامضة.

وفي انتظار التوصل بالخبرة الطبية المنجزة على العظام البشرية التي تعود إلى الطفلة نعيمة، فتحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ومركز الدرك الملكي للتشخيص، وبمؤازرة من بعض المراكز الترابية الأخرى، تحقيقات موسعة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اختفاء الطفلة ووفاتها.

وحسب المعطيات التي وفرها مصدر أمني مسؤول لهسبريس، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر بإجراء أبحاث معمقة في القضية والاستماع إلى الشهود من أجل الوصول إلى مقترف هذه الجريمة التي هزّت الرأي العام الوطني، مشيرا إلى أن الخبرة الطبية التي أنجزت على العظام البشرية سيتم التوصل بها في غضون الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر نفسه أن قضية الطفلة نعيمة تتابعها جهات عليا في المغرب، مضيفا: "هناك تعليمات من الجهات نفسها من أجل الإسراع في كشف أسباب اختفاء الطفلة ووفاتها"، لافتا إلى "أن القضية أصبحت قضية رأي عام وطني، وهناك مجهود يبذل للوصول إلى الحقيقة"، وفق تعبيره.

وحسب تصريحات عائلة الطفلة، فإن الضحية كانت تعاني من الإعاقة على مستوى أحد رجليها، مستبعدة أن تكون وصلت إلى مكان العثور على جثتها بمفردها، مرجحة أن تكون قد تعرّضت للاختطاف والقتل من أجل أعمال الشعوذة أو الكنوز؛ لأنها "زوهرية".

ولم تستبعد العائلة المكلومة أن يكون الفاعل الواقع وراء هذه القضية أحد من أبناء المنطقة، خاصة أن الجميع كان يعرفها أنها "زوهرية"، مستبعدة في الوقت نفسه أن تكون ضحية الاغتصاب لصغر سنها وإعاقتها الجسدية.

عائلة الطفلة نعيمة الروحي تطالب الجهات المسؤولة والأمنية بالوقوف بجانبها من أجل الوصول إلى الحقيقة في وفاة الضحية البريئة، وتقديم المتورط أو المتورطين فيها إلى العدالة، معبرة في الوقت نفسه عن شكرها لكل المواطنين المتضامنين معها والدرك الملكي والسلطة المحلية والمسؤولين والإعلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - abdo x الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:50
يا من يبررون الإعدام بانه ليس حلا وينعتونه بالهمجية والوحشية هد هي النتيجة كل يوم ضحية
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80
2 - فتيحة الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:51
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل
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40
3 - العملاق الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:51
من هذا المنطلق يجب ان يرتكز البحث في اطار الباحثين عن الكنوز
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28
4 - زكرياء المغربي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:52
واجب على الدولة المغربية إعتماد عقوبة الإعدام ؟؟؟
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53
5 - اسماعيل مول التعليق الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:54
أعتقد والله أعلم أن مسألة استخراج الكنوز بقتل الأطفال مبالغ فيها وأن المغاربة شحال هادي ملي كانو كيلقاو طفل مقتول مكانوش كيفهمو علاش إنسان غيبغي يقتل طفل فمشاو مع هاد التفسير بينما هم فالغالب ضحايا اغتصاب وقتل.
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12
6 - Yassin الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:56
يجب تطبيق أقصى أقصى العقوبات وهي الاعدام في حق هاد المجرمين الأشرار.
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18
7 - Amin الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:56
Qu'elle société malade et manque de fermeté et le laxisme de ce gouvernement indigne de ce nom on espérant que ça sera la dernière mandat électorale de ce gouvernement incompétent
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2
8 - محمد الزموري الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 12:59
الجهل و ما أدرك ما الجهل عندما يصبح الإنسان أرخص ووسيلة إلى تحقيق المستحيل الخرافات والمعتقدات البائدة لاتزال مترسخة في مجتمع القرن الواحد والعشرين إنها كارثة حقيقية يجب اجتثاث هذه هذه الخزعبلات من الجذور أكبر مصيبة هم هؤلاء السحرة والدجالين ومن يدعون الرقية وكل من يأخذ لنفسه مهنة على حسب هواه .اللهم ارحم نعيمة واجعلها من طيور الجنة وارزق أهلها الصبر والسلوان وتعازينا الحارة والخزي والعار للقتلة ونطلب من الله أن يكشف أمرهم في القريب العاجل.
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15
9 - Issam الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:00
ما دامت احكام الاعدام الصادرة عن القضاء لا تنفذ في خرق سافر للدستور واستقلال السلطة القضاءية فلن يرتدع المجرمون القتلة وسيظل الحال على ما هو عليه منذ 30 سنة خلت . ماذا ستخسر لو نهجنا سياسة جنائية لمدة عام او عامين فقط يتم في اطارها تنفيذ الاعدام ونستطيع نتائجها عندئذ نرى الفرق من خلال الارقام
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10
10 - مواطن الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:01
الجهل و الامية و التقاليد البدائية مازالت تنخر هدا المجتمع . اطفال يدبحون لا لشيئ سوى بسبب اعينهم ..للبحت و استخراج الكنوز و كان اعينهم مرسومة بخريطة الكنز ..قمة الجهل
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