24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "تنسيقية ممرضين" تعزز المشهد النقابي للصحة
- وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"
- الوداد البيضاوي يتحرك من أجل استقدام أيوب لكحل
- تقليصُ المشاركة وتغيير القيادة يشعلان النقاش داخل "البيجيدي"
- إحباط تهريب شحنة من الكوكايين في ميناء طنجة
عائلة الطفلة القتيلة نعيمة: "الشعوذة والكنوز" وراء الجريمة النكراء (5.00)
صادرات الأسمدة تدعم رقم معاملات الفوسفاط أمام تداعيات "كورونا" (5.00)
التسريح بسبب "كورونا" يَطال قرابة 5 آلاف عامل بالدار البيضاء (5.00)
المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة (5.00)
قضية "طفلة زاكورة" تطرح وهن الحركة الحقوقية بمناطق الهامش (5.00)
- عودة ظاهرة "روتيني اليومي" تسائل المنظومة الاجتماعية بالمغرب - (105)
- توقيف أب افتض بكارة ابنته القاصر بأولاد تايمة - (90)
- المغاربة يرمون 30 مليون خبزة كل يوم في القمامات أو الأعلاف - (76)
- مدريد تُرسل طلبات "عاجلة" إلى الرّباط لترحيل 400 قاصر مغربي - (63)
- المغرب يسجل 1422 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عائلة الطفلة القتيلة نعيمة: "الشعوذة والكنوز" وراء الجريمة النكراء
ما زالت الأبحاث جارية في قضية الطفلة نعيمة الروحي، التي عُثر عليها جثة هامدة فوق أحد الجبال القريبة من مسقط رأسها بدوار تفركالت ضواحي مدينة أكدز، بعد 41 يوما عن اختفائها في ظروف غامضة.
وفي انتظار التوصل بالخبرة الطبية المنجزة على العظام البشرية التي تعود إلى الطفلة نعيمة، فتحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ومركز الدرك الملكي للتشخيص، وبمؤازرة من بعض المراكز الترابية الأخرى، تحقيقات موسعة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اختفاء الطفلة ووفاتها.
وحسب المعطيات التي وفرها مصدر أمني مسؤول لهسبريس، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر بإجراء أبحاث معمقة في القضية والاستماع إلى الشهود من أجل الوصول إلى مقترف هذه الجريمة التي هزّت الرأي العام الوطني، مشيرا إلى أن الخبرة الطبية التي أنجزت على العظام البشرية سيتم التوصل بها في غضون الساعات المقبلة.
وأوضح المصدر نفسه أن قضية الطفلة نعيمة تتابعها جهات عليا في المغرب، مضيفا: "هناك تعليمات من الجهات نفسها من أجل الإسراع في كشف أسباب اختفاء الطفلة ووفاتها"، لافتا إلى "أن القضية أصبحت قضية رأي عام وطني، وهناك مجهود يبذل للوصول إلى الحقيقة"، وفق تعبيره.
وحسب تصريحات عائلة الطفلة، فإن الضحية كانت تعاني من الإعاقة على مستوى أحد رجليها، مستبعدة أن تكون وصلت إلى مكان العثور على جثتها بمفردها، مرجحة أن تكون قد تعرّضت للاختطاف والقتل من أجل أعمال الشعوذة أو الكنوز؛ لأنها "زوهرية".
ولم تستبعد العائلة المكلومة أن يكون الفاعل الواقع وراء هذه القضية أحد من أبناء المنطقة، خاصة أن الجميع كان يعرفها أنها "زوهرية"، مستبعدة في الوقت نفسه أن تكون ضحية الاغتصاب لصغر سنها وإعاقتها الجسدية.
عائلة الطفلة نعيمة الروحي تطالب الجهات المسؤولة والأمنية بالوقوف بجانبها من أجل الوصول إلى الحقيقة في وفاة الضحية البريئة، وتقديم المتورط أو المتورطين فيها إلى العدالة، معبرة في الوقت نفسه عن شكرها لكل المواطنين المتضامنين معها والدرك الملكي والسلطة المحلية والمسؤولين والإعلام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
حسبي الله ونعم الوكيل