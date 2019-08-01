مصادر أمريكية: وفاة حمزة نجل أسامة بن لادن

هسبريس - رويترز

قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والشخصية البارزة بالتنظيم، قد توفي.

ولم يقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أي تفاصيل أخرى خاصة موعد أو مكان وفاته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحجم في وقت سابق عن التعليق على تقرير لمحطة "إن. بي.سي" التلفزيونية أفاد بأن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات بوفاة حمزة.

وعلى صعيد منفصل، أحجم البيت الأبيض عن التعليق على صدور إعلان وشيك بشأن هذا الأمر.

وكان حمزة، الذي يُعتقد أن عمره 30 عاما، بجانب والده في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وأمضى وقتا معه في باكستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان والذي دفع كثيرين من كبار قيادات القاعدة للذهاب إلى هناك طبقا لما ذكره معهد بروكينجز.

وقُتل أسامة بن لادن على يد قوات أمريكية خاصة داهمت مجمعه السكني في باكستان عام 2011. ويعتقد أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران في ذلك الوقت، وأشارت المستندات التي عثر عليها في المجمع السكني إلى أن مساعدين كانوا يحاولون لم شمله مع والده.

ويقول محللون إن حمزة، الذي قدمه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في رسالة صوتية في عام 2015، يمثل صوت الشباب في التنظيم الذي يكافح قادته كبار السن لاستقطاب متشددين من أنحاء العالم وقعوا تحت تأثير تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي عام 2017 صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حمزة بأنه إرهابي عالمي بعد أن دعا إلى القيام بأعمال إرهاب في عواصم غربية وهدد بالانتقام من الولايات المتحدة لقتل والده. وقالت إنه هدد أيضا باستهداف أمريكيين في الخارج كما حث القبائل السعودية على الاتحاد مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب للقتال ضد السعودية.

وفي مارس الماضي، أعلنت السعودية أنها جردت حمزة من الجنسية قائلة أن القرار اتخذ بناء على أمر ملكي صدر في نوفمبر 2018.