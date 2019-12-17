24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. منية رزق الله .. موهبة مغربية تشنّف أسماع الألمان بألحان الكمان (5.00)

  2. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تلتئم بفاس‎ (5.00)

  3. مؤشر التنمية (5.00)

  4. المغربي يوسف العربي يتصدر الهدافين في اليونان (5.00)

  5. تفعيل رسمية الأمازيغية، هل دقت ساعة الحسم؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تباطؤ معدل النمو الاقتصادي يخيم على إسبانيا

تباطؤ معدل النمو الاقتصادي يخيم على إسبانيا

تباطؤ معدل النمو الاقتصادي يخيم على إسبانيا
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 03:35

قال البنك المركزي الإسباني الاثنين إن نمو الاقتصاد سوف يبقى بطيئا خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مع استمرار التوترات العالمية في تهديد التوقعات.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن البنك المركزي يتوقع زيادة تباطؤ النمو ليصل إلى 1.5% في عام 2022، مقابل 2% عام 2019 . وسوف يكون المعدل في عام 2022 هو الأضعف منذ عام 2014 .

وأفاد البنك المركزي بأن المخاطر الخارجية على التوقعات لا تزال ذات أثر سلبي، وأشار إلى حزمة البنك المركزي الأوروبي التحفيزية في سبتمبر كأحد العوامل التي تعزز النمو الإسباني.

يشار إلى أن التوقعات لم تتغير عن تلك التي أعلنها البنك المركزي الإسباني قبل ثلاثة شهور، عندما خفض توقعاته للاقتصاد بسبب نمو سوق العمل بمعدل أضعف من المتوقع وتزايد الغموض العالمي.

ولا تزال البطالة تشكل نقطة ضعف في الاقتصاد الإسباني: وتفيد التوقعات بأن نسبة البطالة في إسبانيا، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول المتقدمة، سوف تبقى أعلى من 13% في عام 2021 .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.