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كُتّاب وآراء
ماكرون يتعهد بحماية حرية الصحافة في فرنسا
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحماية حرية الصحافة وحرية التظاهر، اليوم الجمعة، بعد احتجاجات ضد تشريع مقترح، يقيد حق المواطنين في تسجيل لقطات مصورة لضباط شرطة.
وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "بروت" الإلكترونية متسائلا: "هل الحريات مقيدة في فرنسا؟". وقال إن هذا هو الوضع حيث إن البلاد تجتاحها الجائحة، وليست في مناطق أخرى.
وقال ماكرون: "نحن لسنا المجر أو تركيا".
ولأسابيع، كانت هناك انتقادات قوية للمادة رقم 24 من قانون الأمن العالمي المزمع، والذي تقول الحكومة إنه يحمي رجال الشرطة.
ويقول منتقدون إن القانون سيقيد حرية الصحافة.
وقال ماكرون: "أتفق الرأي مع هدف المادة رقم 24 لتحقيق حماية أفضل لرجال الشرطة"، مضيفا أنه لا يريد تحقيق هذا الهدف بتقييد الحريات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
والقرع ف مشيط الراس
فرنسا فقدت عقلها بكون هذا المعتوه على قمة هرمها الحكامي
للحرية حدود يا بوقانون اهبل