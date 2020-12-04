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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يتعهد بحماية حرية الصحافة في فرنسا

ماكرون يتعهد بحماية حرية الصحافة في فرنسا

ماكرون يتعهد بحماية حرية الصحافة في فرنسا
هسبريس- د.ب.أ
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:30

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحماية حرية الصحافة وحرية التظاهر، اليوم الجمعة، بعد احتجاجات ضد تشريع مقترح، يقيد حق المواطنين في تسجيل لقطات مصورة لضباط شرطة.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "بروت" الإلكترونية متسائلا: "هل الحريات مقيدة في فرنسا؟". وقال إن هذا هو الوضع حيث إن البلاد تجتاحها الجائحة، وليست في مناطق أخرى.

وقال ماكرون: "نحن لسنا المجر أو تركيا".

ولأسابيع، كانت هناك انتقادات قوية للمادة رقم 24 من قانون الأمن العالمي المزمع، والذي تقول الحكومة إنه يحمي رجال الشرطة.

ويقول منتقدون إن القانون سيقيد حرية الصحافة.

وقال ماكرون: "أتفق الرأي مع هدف المادة رقم 24 لتحقيق حماية أفضل لرجال الشرطة"، مضيفا أنه لا يريد تحقيق هذا الهدف بتقييد الحريات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - %%%% الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:43
égalité liberté et fraternité . mrs macron a oublié dans quel pays il est elu président '. soit vous changé l ame de la france soit vous changez de président .
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2 - غير داوي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:46
الناس ف الناس
والقرع ف مشيط الراس
فرنسا فقدت عقلها بكون هذا المعتوه على قمة هرمها الحكامي
للحرية حدود يا بوقانون اهبل
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19
3 - اسعد البغدادي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:50
"النفاق الفرنسي"..حرية الصحافة؟ اية حرية صحافة و الكل يشتكي من انعدام حرية التعبير و الراي و التعددية و الاختلاف و من سيادة الفكر الاوحد كما قال جاك شيراك بحيث ان الصحف و القنوات الاعلامية مملوكة لنفس الاشخاص؟ الفرنسيون يشتكون من غياب الديموقراطية لديهم بحيث ان نظامهم السياسي يشبه الى حد كثير الانظمة الديكتاتورية (مصر، ايران، ساحل العاج، السينغال، مالي، التشاد، الخ) حيث يفعل الرئيس ما يريد داخل قصره الرئاسي البعيد عم الانظار و يقرر في الخفاء و في الكواليس و بعدها يخرج للناس على شكل خطابات احادية تلفزية او دردشات مخدومة سلفا و منتقاة بعيدا عن اي شكل من المشاركة الشعبية الديموقراطية و بيعيدا عن البرلمان الذي يشبه برلمانات افريقيا بحيث لا يعدو ان يكون غرفة تسجيل و الرئيس لا يعرف البرلمان و لا يقدر على مواجهة البرلمان المكان الحقيقي للديموقراطية و للنقاش و المداولات و بعيدا عن الوزير الاول الذي ليس سوى موظف كبير و منسق بين الوزراء و الرئيس يعين من يشاء بلا موافقة النواب اي صوت الشعب و الكل ينتظر شهرا ماذا سوف يقول الرئيس في تمييع ركيك و مسرحة هزيلة و كلام الرئيس مداهنة اذ لا يناقش..حرية؟؟؟
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7
4 - مسلم وسطي الجمعة 04 دجنبر 2020 - 21:51
نعم لحربة الصحافة... لكن لا و ألف لا للترامي على الأديان والطعن في الأنبياء والمرسلين
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5 - yous الجمعة 04 دجنبر 2020 - 22:09
انت مع توقيف حرية المسلمين و منع المسلمين من أداء فرائضهم الدينية تقولون ما لا تنفدون
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2
6 - ملاحظة الجمعة 04 دجنبر 2020 - 22:15
ما قامت به Charly hebdo لا يعد صحافة بل عربدة و إستهتار لربح المال و تحسين الوضعية المالية للجريدة و الدليل أنها تعيد طبع الروسومات المسيئة للنبي لتحقق أرقام قياسية من المبيعات ، مبيعات الدي لم يسبق لها أن حققتها مند تأسبسها
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2
7 - مجرد ملاحظ الجمعة 04 دجنبر 2020 - 22:21
النظام السياسي الفرنسي لا يمكنه انتاج اية حرية حقيقية سواء صحفية او سياسية او حزبية بسبب هيكلته منذ 1945 و لانه نظام رئاسي لا يتوفر على ميكانيسمات تحد منه كما في امريكا و بعض الدول الاخرى ذات النظام الرئاسي - مثلا لن تجد الرئيس الفرنسي في البرلمان وسط نواب الشعب للمسائلة او اقتراح قوانين ابدا ابد و حتى في تركيا و المجر الرئيس يأتي الى البرلمان لمخاطبة النواب.في فرنسا هناك فقط تلميع لنظام ارستقراطي اقطاعي قديم اذ بقي الجوهور هو و لهذا دوما كان يحكم فرنسا عساكر او جنرالات دوما و في غالب الاحيان...و حتى اليوم ثمو من يدعو لحكم العسكر بل ثمة من يهيأ لجنرالات متقاعدين للرئاسة و هم معروفون اليوم ناهيك عن ان كثير من المحافظين اي من كبار الداخلية او المالية يأتون الى السلطة- اين جوهر الديموقراطية هنا؟ الرئيس في واد و البرلمان صوت ارادة الشعب في وادي اخر تماما... ايننا من نظام بريطانيا و دول الشمال بما فيها المانيا و حتى ايطاليا و اليابان.. فير فرنسا الرئيس لا يناقش و لا يسائل في البرلمان بل هو فوق كل مسائلة و يكتفي بخطب فوقية و قرارات في غرف الاليزي يتخدها مع مستشاريه المجهولون.السترات الصفر
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