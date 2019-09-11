24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0513:2916:5719:4421:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. انتقادات ترافق تمويل الحكومة لصندوق الكوارث من جُيوب المغاربة (5.00)

  2. رابطة حقوقية تندد باحتكار الشركات الكبرى للصفقات (5.00)

  3. اللغة العربية جريمة وأد في واضحة النهار (5.00)

  4. السلطات تشمع ورشَين لصناعة "الميكا" بالمحمدية (5.00)

  5. انتشار النيران يدفع إندونيسيا إلى صلاة الاستسقاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | العمراني يستعرض خطة تطوير الطاقات في المغرب

العمراني يستعرض خطة تطوير الطاقات في المغرب

العمراني يستعرض خطة تطوير الطاقات في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 18:34

قام يوسف العمراني، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى جمهورية جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء بجوهانسبورغ، بعرض الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب لتطوير الطاقات المتجددة، مبرزا أهمية هذه الاستراتيجية بالنسبة لإفريقيا، القارة التي تواجه تحديات عديدة مرتبطة بتأثير التغيرات المناخية.

وأبرز العمراني، في كلمة خلال افتتاح ندوة حول موضوع "باور ويك أفريكا" بساندتون، الحي المالي بجوهانسبورغ، مبادرة الملك محمد السادس بدعوة أزيد من ثلاثين بلدا إفريقيا إلى قمة العمل الإفريقية الأولى حول التغيرات المناخية، المنظمة بمراكش على هامش مؤتمر (كوب 22) سنة 2016.

وقال السفير إن القمة كانت مواتية بالنظر إلى الأولوية التي يجب أن توليها جميع البلدان الإفريقية لقضايا الطاقات المتجددة وتنميتها، مشيرا إلى الجهود التي بذلها المغرب منذ أكثر من عشر سنوات، من أجل تسويق رؤية مندمجة وشاملة ومنسقة لهذه القضايا على الصعيد القاري.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة مقتنعة بأن تنفيذ أي استراتيجية مستدامة وقابلة للتطبيق لمكافحة التغيرات المناخية يجب أن تحظى بدعم جميع البلدان الإفريقية، مبرزا أن المغرب ما يزال ملتزما، إلى جانب باقي البلدان الإفريقية الشقيقة الأخرى داخل الاتحاد الإفريقي، من أجل قارة إفريقية موجهة نحو المستقبل وسيدة مصيرها.

وأضاف يوسف العمراني أن التحديات كبيرة لكن إفريقيا ستكون قادرة على رفعها شريطة تحلي جميع مكوناتها بالعزم، مشيرا إلى أن الهدف الأوحد يظل هو بناء إفريقيا مقاومة للتغيرات المناخية ومنخرطة في مسار التنمية المستدامة، مع احترام التوازن البيئي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، شدد السفير على أنه يتعين على إفريقيا التحدث بصوت واحد للمطالبة بتعبئة الموارد اللازمة، مضيفا أنه "من واجبنا إعطاء دفعة قوية لصعود إفريقيا ومواصلة التقدم نحو تحقيق الأهداف المحددة".

وأشار العمراني إلى مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا كنموذج للشراكة الإفريقية التي من شأنها تسريع تنفيذ مشاريع التزويد بالكهرباء لفائدة السكان، وخلق سوق طاقي تنافسي، والمساهمة في التصنيع والاندماج في منطقة غرب وشمال إفريقيا، معتبرا أن مؤتمر جوهانسبورغ يتيح الفرصة لتبادل الطموحات والرؤى للمستقبل.

كما استعرض في هذا السياق مختلف الإصلاحات التي أطلقت بالمملكة، مبرزا أن هذه الاستراتيجية الصادرة عن أعلى سلطة سياسية في البلاد تتخذ من تحقيق تطوير النجاعة الطاقية وتقوية الاندماج الإقليمي هدفا لها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.