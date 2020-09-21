التلميذ الخطري ينال نحاسية "أولمبياد المعلوميات"

هسبريس من الرباط

توج التلميذ محمد الخطري بالميدالية النحاسية في نهائيات الدورة الثانية والثلاثين للأولمبياد الدولية في المعلوميات 2020، التي نظمت "عن بعد" خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 شتنبر، تحت إشراف اللجنة الدولية، بعدما كان مقررا احتضانها حضورياً من طرف دولة سنغافورة.

ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت به هسبريس، فقد مثل المغرب في هذه التظاهرة العلمية الدولية أربعة مترشحين، بعد اجتيازهم مختلف محطات الأولمبياد الوطنية في المعلوميات، التي تنظمها الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية للثقة الرقمية "أمان".

وعلى إثر الاختبارات النهائية للأولمبياد الوطنية، تم تحديد أعضاء الفريق الذي يمثل المملكة في الأولمبياد الدولية، ويتعلق الأمر بكل من التلميذ محمد الخطري، ممثلا للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات، ونبيل بودراع وأيمن مطيع وأيمن رياض الصلح، ممثلين للأكاديمية الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وقد حصل الفريق الوطني في هذه الدورة، يقول البلاغ، على 580 نقطة، حصد منها التلميذ محمد الخطري لوحده 260 نقطة.

واعتبرت الوزارة أن "هذه النتيجة جد مشرفة للمغرب وللمنظومة التعليمية، وذلك اعتبارا لحداثة مشاركة بلادنا في هذه التظاهرة الدولية (المشاركة الرابعة)، مقارنة بعدد الدول المشاركة، الذي يبلغ 86 دولة، وبعدد مشاركاتها".

وتقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجمعية "أمان" بخالص التهاني إلى المتوجين وأمهاتهم وآبائهم، وكذا إلى الأطر التربوية التي سهرت على تأطيرهم لتحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنية لهم التميز في التظاهرات المقبلة.