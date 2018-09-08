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الرئيسية | مجتمع | المغرب يستدعي السفيرة الهولندية ويرفض اقتحام شؤونه الداخلية

المغرب يستدعي السفيرة الهولندية ويرفض اقتحام شؤونه الداخلية

المغرب يستدعي السفيرة الهولندية ويرفض اقتحام شؤونه الداخلية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 19:25

استدعى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، بعد التصريحات التي قدمها وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، حول حراك الريف، أول أمس الأربعاء.

وكان رئيس الدبلوماسية الهولندي، رفع تقريرا إلى البرلمان الهولندي في "لاهاي" حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم مجموعة ناصر الزفزافي.

وعلمت جريدة هسبريس الإكترونية أن المملكة المغربية عبرت عن رفضها القاطع والصارم للتقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الهولندية حول تداعيات حراك الريف بالمغرب.

واعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذا "التصرف هو تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للمغرب، نابع من انعدام واضح لعدم احترام العدالة المغربية، وفي تناقض صارخ مع القواعد الأساسية لاحترام القرارات القضائية التي تصدرها دولة أجنبية".

وذكر ناصر بوريطة السفيرة الهولندية بالمواقف التي سبق أن عبرت عنها الخارجية المغربية، في اجتماع سابق بالرباط، مع نظيره الهولندي، حيث عبر حينها عن رفض الرباط القاطع لأي تدخل في شؤونه الداخلية.

كما عبر المغرب، خلال استدعائه للسفيرة الهولندية اليوم، عن رفضه للتقرير الصادر عن وزير الخارجية الهولندي، "لأن مضامينه مغلوطة، ومبنية على تقديرات مغايرة للحقائق".

وأفادت المصادر ذاتها أن وزير الخارجية قرر إرسال رسالة جوابية إلى نظيره الهولندي في هذا الشأن. كما قررت الرباط تعليق اللقاء الثنائي الذي كان سيجمع الوزيرين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في نهاية شهر شتنبر الجاري.

وجاء في التقرير الهولندي، الذي يُدخل العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأمستردام مرحلة "القطيعة الجزئية"، سجل أن "العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية علقت على الظروف السيئة التي يوجد عليها المعتقلون داخل السجون المغربية". وأضاف التقرير أن هولندا طلبت من السلطات المغربية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

وقال سنيف بوك إن الدول الأوروبية لم تعلن مواقفها من الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء "الحراك الريفي"، قبل أن يوضح أن الوقت لازال مبكراً من أجل إعلان الحكومة الهولندية عن موقف نهائي من هذه الأحكام، في انتظار صدور الأحكام الاستئنافية، وتابع بأن السفارة الهولندية ستواكب مرة أخرى محاكمات الاستئناف بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (79)

1 - جلول الجمعة 07 شتنبر 2018 - 19:47
من منكم يعرف الأغنية الريفية : سلماين أبابا وهولندا.
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-131
2 - رشيد من فرنسا مغربي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 19:48
وما دخل المغرب في فنزويلا ، عندما خرج الشعب الفنزويلي ضد الفقر والفساد ، خرج المغرب بتقرير تقولون فيه بأن فنزويلا بلد يزخر بثروات لا تحصى لكن الشعب في فقر مدقع وتم نقل ذلك التقرير عبر قنوات الصرف الصحي، إذن المرجو منكم السكوت يا حكام البلد واهتموا بالشعب الذي يموت في صمت بسبب نهبكم لثروته وتكديسها في بنما ، عاش الشعب والموت لناهبي ثروة البلد ، المرجو النشر يا هسبريس من فضلكن
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446
3 - مغربي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 19:50
لي فيه الفز كيقفز. الحكومات العربية المتخلفة كلما انتقدتها دولة اجنبية تسحب سفيرها و تبدأ بالبكاء. و كلما انتقدها احد من مواطنيها إما يسجن او ينعت بالخائن او العميل او الارهابي.
الدول المتقدمة تحترم الرأي الاخر حتى لو كان غير صائب. و بقات مسكينة هاد الحكومة كتبكي. كل مرة تحتج على دولة مرة فرنسا و مرة موريطانيا و مرة هولندا و ترامب جاي في الطريق و لكن سوف يلتزمون الصمت معه و يكتفون بالمراقبة و قول الله يعديها على خير.
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329
4 - شحشي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 19:58
شكرا للسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على التفاعل الايجابي مع الراي العام المغربي المناصر لاستقلالية المغرب و سيادته .
على الاقل هذا يشفي الغليل في انتظار تضييق الخناق على بارونات المخدرات بالريف و تعميق البحث لنجفيف منابع تبييض الاموال القذرة.
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-309
5 - ابن زعير الجمعة 07 شتنبر 2018 - 19:59
اكيد اننا لم ولن نقبل على انفسنا كمغاربة ان يتدخل احد في شؤوننا الداخلية لان في ذلك مس بسيادة البلد وبكرامة المواطنين وتطفل غير مبرر من دول قمة في التحضرولكن يجب علينا نحن في وطننا ان نحترم بعضنا البعض وان تكون الحكومة في خدمة الشعب وان تحترم مطالبه العادلة والمشروعة التي هي من حقه طبعا وان تتجاوب معه بكل مسؤولية وديمقراطية تطبيقا لروح الدستور والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان لانه بكل صراحة احكام معتقلي الريف قاسية جدا وتضرب في العمق قيم العدالة والحريات وتترك الفرصة للاخرين للتدخل في شؤون الوطن.فرجاءا ارحموا هذا الشعب واجعلوه يحس بادميته التي قد تغيب عنه احيانا واستجيبوا لمطالبه البسيطة جدا لان المغاربة شعب مسالم يحب بلده وملكه ولايستحق ان يعيش بهذا الشكل.
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174
6 - marocaine الجمعة 07 شتنبر 2018 - 19:59
les pays démocratiques publie les rapport comme ils vois les choses mais nous ont cherche toujours a camoufler les réalités toutes les pays européens connaissent les réalités de notre justice et de notre gouvernement en plus de 3 millions de nous ressortissants vie en Europe plus rien a leurs cacher malheureusement
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77
7 - حسيمي من هولندا الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:04
و بهذا يكون المغرب قد أغشى يده عنوة في عش الدبابير.
هولندا لن تتقبل بأي شكل من الأشكال أن تسقط كلمتها أمام بلد ضعيف كالمغرب لازال يترقب المساعدات المالية من الإتحاد الأوروبي.
من كان بيته من زجاج و لا يحترم المواثيق الدولية على الإطلاق عليه بالسمع و الطاعة قبل فوات الأوان.
لن يترك العالم المتحضر دويلة كالمغرب تعبث كما تشاء في حق فئة عريضة من سكان البلد.
نحن مع رفع الظلم و الحيف عن الريف و أهله كيف ما كانت السبل.
الحرية لمختطفينا و على رأسهم الصنديد ناصر.
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189
8 - Sidi ifni الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:06
Thank you Netherlands! Thank you for your humanity. There is no justice in Morocco. Hespress share my opinion
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109
9 - hamza27 الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:07
bien fait. il ne manquait plus que la petite hollande pour s'incruster dans nos affaires.

leur politiciens essayent d'attirer plus de voix de rifains en faisant cela.
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-108
10 - Pilote الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:09
اللي ضروه عظامو يقادهوم له المغرب راه شحال من دولة كتطير جات حتى المغرب وفرانات بمعنى كتبغي تبان كيطيح لها كواريها..ودبا النوبة جات فهولندا بعد اشهر غادة تطيح الراس وماتنوضوش مزال...واللي مزال يجبد لها المغرب غادة تقول له بعد مني راه دقتو واعرة..
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-213
11 - جواد دادس الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:10
واعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذا "التصرف هو تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للمغرب، نابع من انعدام واضح لعدم احترام العدالة المغربية، وفي تناقض صارخ مع القواعد الأساسية لاحترام القرارات القضائية التي تصدرها دولة أجنبية".

العدالة المغربية قاليك ههههههه
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179
12 - باسل الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:12
السيد بوريطة يكفيك أن تحاول قنع الاتحاد الاوروبي بسيادة المغرب لتجديد الاتفاق البحري معهم أما القضاء المغربي فهو معروف لدى الجميع بعدالة أحكامه والدليل هو الأجنبي الذي دنس العلم الوطني
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85
13 - السنهوري الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:14
يجب تدكير وزير خارجية هولندا بمفهوم السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ادا كان دارسا للقانون الدولي والدبلوماسية
ثانيا المغرب ليس مستعمرة تابعة لهولندا
ثالثا الرد المغربي باهت وضعيف مافعلته السعودية مع كندا هو الصواب المعاملة بالمثل
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-95
14 - بن الجلالي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:14
و ما دخل هولندا في احكام صادرة بالمغرب؟ يجب على الخارجية المغربية ان تكون صارمة في الموضوع . كفى من هذه التصرفات الاستعمارية. يحكون لنا على الدمقراطية و الحقوق ووووو فقط لما تكن ببلادنا .عندهم يتحول الامر الى خاصية امن الدولة. بالمانيا دولة الحق و القانون لا يمكننا حتى فتح مسجد كمسلمين حاصلين على الجنسية الالمانية. المساجد الموجودة كلها بدون ترخيص . يسلمون تريخيص لجمعيات ثقافية فقط لكي تكون لهم كلما ارادو امكانية الاغلاق بحجة الترخيص ليس للمسجد.
كفانا من هذه التصرفات.
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-98
15 - marwan الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:15
مهما يكن من الخلافات فتضل مشاكل داخلية تحل يالحوار و الهدوء بين السلطات و الشعب و لا يحق التدخل فيها ، و لنا ثقة كبيرة في السيد بوريطة لحل المشكلة كعادته و تعود الامور لنصابها ، ونتمنى من السلطات الافراج عن المعتقلين الابرياء دون المجرمين للتعاون في تقدم المغرب وو ازدهاره
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-52
16 - saido الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:18
كل ما جاء في تقرير الخارجية الهولندية هو صحيح ، هذا بشهادة المغاربة انفسهم ...
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112
17 - يونس الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:19
الخير اللي دايراه هولندا في المغاربة والله ماديراه الدولة المغربية في الشعب المغربي
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129
18 - سوق عكاض الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:20
هذا يدخل في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هولاندا دولة ديموقراطية والقضاء فيها مستقل 100% وهذه الأحكام تراها ظلما وعدوانا في حق الزفزافي ومجموعته.في هولاندا 20 سنة لا تعطي إلا لقاتل الأرواح الذي يستحق المؤبد والوزير المغربي يطلب احترام القضاء أي قضاء هذا الذي يحكم بالهاتف شخص خرج ليطب محاربة الفساد فإذا به يحصل على المؤبد.نحن كمغاربة الأحرار بدورنا ندين هذا الحكم الجائر في حق الزفزافي ومجموعته.
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110
19 - YOUSSEF ALHOCEIMA الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:20
انا احب هولندا اكثر من المغرب،والله لم اعد احب شيء في هذا الوطن،اين العدالة يا وطني،مات اجدادنا من اجلك.
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83
20 - MAGHREBI NAFSS الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:21
Même la minuscule Hollande commence à s'ingérer dans les affaires internes du Maroc?je salue la rapidité de la riposte du MAE et j'espère que nos responsables gèlent la coopération sécuritaire avec ce pays ,c'est leur point faible .ils finiront par venir à genoux implorer notre aide.La très large communauté marocaine de là-bas devra faire pression sur eux pour nous ficher la paix une fois pour toute
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-49
21 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:23
ما دخل هولندا في قضية مغربية عادية تتعلق باحتجاجات في احدى مدنه و انتهت بعد ان قالت العدالة المغربية كلمتها فيها و ارتاح سكان مدينة الحسيمة من صراخ الغوغاء في الشوارع فما وقع في الحسيمة اصبح شيئا من الماضي و لماذا لم يرفع وزير الخارجية الهولندي تقاريره للبرلمان عن احداث كاطالونيا و برشلونة و غرداية في الجزائر و في تامنراست و البليدة و بنغازي و البصرة و ادلب و ريف دمشق لماذا لم يرفع تقاريره عن فلسطين و عن جرادة و زاكورة و المكسيك و البرازيل و فرنسا و اكدي ميزيك فكيف لوزير خارجية دولة ان يتجرا و يناقش احتجاج في احد المدن المغربية التي لا تمثل حتى 2 في المائة من سكان المغرب هل كان هذا الوزير ينتظر من المغرب ان يتعامل بلطف مع المخربين الذين احرقوا منازل المواطنين و روعوهم في سكينتهم فهل سبق للبرلمان المغربي ان تدخل في احتجاجات اي دولة فما على الدبلماسية المغربية الا ان تتعامل مع هولندا بالمثل و تتصدى لها و تفضح تدخلها في شؤونه الداخلية بسبب رغبة او ضغط من بعض ابناء الحسيمة الذين يعيشون في المهجر و هم لا يمثلون سوى انفسهم لان المدينة استعادت بريقها و هدوءها بعد ان تم اعتقال رؤوس الفتنة.
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-80
22 - مغربي مخلص الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:23
واضح أن الدول الأوربية قد تكالبت على المغرب واستهانت به و استصغرت شأنه واستباحت سيادته ففرنسا ترسل استدعاءات لمغاربة و هولندا تتدخل في قضية حراك الريف و البرلمان الأوربي وهيومن رايتس وتش يجريان تحقيقات في الصحراء .. يجب على المغرب أن يقف بحزم أمام هذه السلوكات الاستعمارية و أن يفرض احترام سيادته .. وأن يعالج مكامن الخلل في علاقاته الدولية حتى يفرض احترامه في المجتمع الدولي
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-60
23 - محمد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:24
نعم لماذا لم تتدخل هولندا في احداث كتالونيا وفي غيرها من الدول الاوربية لاكن عندما يكون شيء ما في المغرب تتدخل كل الدول الغربية والمنظمات الغربية لذى عليهم احترام السيادة المغربية كما نحترمهم نحن
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-55
24 - محمد المواطن الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:25
الكل يتدخل في شؤون الآخرين.
الدولة المغربية تدخلت في أزمة ليبيا الداخلية وما تزال فمن أعطاها هدا الحق.
تدخلت في ازمة اليمن اللداخلية وما تزال فبأي حق.
تدخلت في أزمة سوريا الداخلية.
بل وعقدت مؤتمر أعداء سوريا.
وعندما تحدثت وزيرة خارجية هولاند حول معتقلي الريف استنكرت.
اطلقي سراح المعتقلين وإعطوا للشعب حقوقه ولن يتدخل أحد في شؤونكم.
الدليل الأكبر هو طوفان المهاجرين المغاربة في البحر.
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67
25 - مغربي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:29
المغرب سيعطي لدويلة هولندا درسا لن تنساه
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-75
26 - So far from home الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:29
ردا على رقم 9 حمزة رغم ان مساحة هولندا صغيرة الا أن ناتجها الوطني يفوق المغرب بأضعاف المرات . لا تنسى ان المغرب يعتمد على مساعدات الدول و غير مستقل في قراراته كما تزعم . امثالك عطاهم الله أجساد بدون عقول .......
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78
27 - M9hor f bladi الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:29
وما دخل المغرب في فنزويلا ، عندما خرج الشعب الفنزويلي ضد الفقر والفساد ، خرج المغرب بتقرير تقولون فيه بأن فنزويلا بلد يزخر بثروات لا تحصى لكن الشعب في فقر مدقع وتم نقل ذلك التقرير عبر قنوات الصرف الصحي، إذن المرجو منكم السكوت يا حكام البلد واهتموا بالشعب الذي يموت في صمت بسبب نهبكم لثروته وتكديسها في بنما ،
عاش الشعب والموت لناهبي ثروة البلد ، المرجو النشر
من فضلكن
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60
28 - محمد الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:31
و هل أصلا يوجد في المغرب عدالة حتى تحترمها هولندا؟؟؟!!! ثم كيف للمغرب أن يرفض تدخل هولندا مقر المحكمة الدولية، وهي الهيئة القضائية للأمم المتحدة التي يعد المغرب عضوا فيها.
كيف لهولندا دولة الحق والقانون أن تسكت على الظلم و هو أمر يهمها ولو من بعيد. أليس للمختطفين و معتقلي الرأي و لقمة العيش أهالي هم مواطنون هولنديون؟
لماذا يتدخل المغرب بشؤون هولندا حين يتعلق الأمر بمعاشات المتقاعدبن العائدين للمغرب؟؟ أم أن القضية فيها العملة الصعبة، الكيل بمكيالين، حلال علينا و حرام عليكم
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63
29 - متتبع الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:33
ريحة المغرب بدات كتعطي...الكل بدأ يشتكي من المعيشة المزرية للمغاربة في كل انحاء المغرب...شيئ لا يبشر بالخير المرجو ان تتحسن الاوضاع.
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51
30 - Yosf الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:35
طبعا اضن بان لا احد من شعبنا هو مسرور بتدخل أية دولة في شؤوننا الداخلية. ولكن لماذا نوفر لهم المجال الخصب لانتقادنا. انا لا أعرف ما الذي فعله او لم يفعله حراك الريف، ولكني اعرف ان حق الشعب الثقافي مهضوم، وفِي جامعات هولندة يمكن للطالب ان يدرس الثقافة الامازيغية وهذا منذ عهد طويل، حين كنّا في بلدنا محرومين بهذا، فبماذا نجاوب هنا عندما نسأل عن اللغة، هل نقول عربنا الاسلام وفرنسنا الكفار!!!
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36
31 - amin sidi الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:35
سلام. الى رشيد من فرنسا انت خارج عن التغطية عن اخبار ابلدك الاصلية المغرب.
يقول المثال .البديء هو اضلم .
هل تعلم ان فينيزويلا ضد وحدتنا الوطنية والموسانيدة للجارة الجزاءير
فينيزويلا هي لي ادخلة في شؤونينا الداخلية وضد وحدتينا الوطنية .
م
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-52
32 - ميمون الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:44
الاستعمار الاوروبي يريد اعادة انتشاره في افريقيا واسيا عبر بوابة حقوق الانسان. ليبيا وسوريا والعراق ومالي والصومال ومصر واليمن وتونس والجزائر وافغانستان واللائحة طويلة نموذج لإعادة الانتشار.
لن يرضخ المغرب الشامخ ولن يرضى شرفاء الريف بالتدخل الأجنبي.
هولاندا التي حرمت مواطنيها من أصل اجنبي من حقوق إجتماعية في السنوات الأخيرة لا يمكنها الحديث عن حقوق الانسان.
هولاندا بلد فاشل لانها لولا المغاربة والاتراك لما وصلت الى ما وصلت إليه من ازدهار مادي، اما الاخلاق فلا تعرفها.
اقترح تنظيم مظاهرات امام سفارتها بالرباط كخطوة أولى تليها وقفات في عواصم العالم
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-38
33 - Regarder dans le miroir الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:46
En 1995,à Srebrenisa des casques bleus hollandais ont expulsé 350 hommes bosniaques de leurs camps pour qu'ils soient massacrés par les soldats Serbes.No comment
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-10
34 - محمد غفلان الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:47
الى الحسيمي في هلندا انت دهبت الى هولندا وتعيش هناك والمغرب بلدك وانت واحد منه حراك الريف كان منطقيا وحق من الحقوق المشروعة في كل بلدان الهالم والحق تقابله واجبات ومن الواجب على المتظاهرين التطاهر واحترام القانون فالدين حوكموا اخلوا بالنظام العام وزاغوا عن التوابت المعمول بها في كل بلدان العالم فهل تريد ان يقدفوا بباقات الورود طبعا لا من تظاهروا سلميا عادوا لمنازلهم سالمين ومن استقووا وعاتوا فسادا لاقوا جزاءهم الم ترى هولندا حصار غزة ومصادرة الاراضي الفلسطينية ليل نهار
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-45
35 - سناء الادريسي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:47
هولندا لايهمها لاحرية الشعب ولا قمعه هادوك الداخلين على السياسة والذين يضعون رجل في هولندا ورجل في المغرب والذين تنقصهم الشجاعة لاظهار ماتخفي أنفسهم هم من يستغلون مناصبهم لتقديم الافكار اثناء الاجتماعات. واظهار عضلاتهم باقحام مايقع في المغرب واظهاره على انه مدافعين عن الحريات. وهم مدافعين عن مناصبهم ومشجعي على الفتن لان راسهم فارغ كبحال المغاربة الموجودين في المغرب على الفلوس مستعدين يبيعون الجمل بما حمل. الشعب المغربي من يجب ان يخرج ويطالب بالافراج عن الشباب حرام يضيعوا في عمرهم. اوتغريمهم غرامة مالية كما تفعل الدول المتقدمة. اما هولندا لابهمها حرية الشعب المغربي حتى لو سجن كله. يديروا الخير غير مع المغاربة لعندهم.
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-26
36 - Jamal sued الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:50
خبر عاجل المغرب يسحب جميع الطلاب المغاربة والمهاجرين من هولندا وسوف يوفر لهم الشغل والمسكن والرعاية الصحية احسن مما كان عليه في دويلة هولندا الفقيرة ، وكذلك صعد المغرب من لهجته الى سحب جميع المشاريع العملاقة وإقفال البنوك والاستتمارات ، وان استدعى الامر سوف يوجه ضربات جوية وبحرية من الاساطيل المغربية المتواجدة على سواحل أوربا
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44
37 - المغرب قبل كل شيء الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:54
انا مغربي غيور على بلده انا اظن رغم البكاء اليومي وسب الوطن من طرف بعض المواطنين الذين يظنون انهم مواطنين ان لامغرب رجاله يحمونه من الانفصاليين والخونة.
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-33
38 - بيك يا العدالة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 20:59
هنا تجد فرق شاسع بين الثقافة الأوروبية والمغربية، في أوروبا من المستحيل أن تجد هذا النوع من التصرف، بسبب تقرير يأتي عن دراسة وملاحظات عبر مدة زمنيةطويلة ومن قنوات متعددة مثل الصحافة والمنشورات في عدة مجلات الكترونية والمكتوبة ليست فقط الهولندية وإنما الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والالمانية، ان تستدعي سفير لدولة تتبوأ المراتب الأولى في حقوق الإنسان مثل هولندا، هذا رغم تنامي الحزب اليميني المتطرف، والله انها مهزلة بكل المقاييس ان تحتج عن أمور موثوقة لا يختلف فيها عقلان، حراك الريف هو حراك في الإعلام اكثر منه في الشارع، ليس هناك أي احتجاج تم توثيقه عبر الويب من حراك الريف وكل خطابات الزفزافي محفظة عند مستر يوتوب، يا السي بوريطة اذا اخفيت الصوت فمذا تفعل بالرائحة؟ أليس من الجدير معالجة أصل المشكل، إلا وهو لماذا الريف مهمش لماذا هاجر العشرات الاف من الشبان من الحسيمة منذ عام، لماذا لم يستجاب للمطالب رغم مشروعيتها، ولماذا حوكم على النشطاء يشعرون سنة بينما المسؤولون الكسلاء محميون....يا بوريطة انها وريطة اشمن وريطة
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30
39 - Adilusa الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:02
الزفزافي نال جزاء الفتنة التي أشعلها ومن أراد الركوب عليها سيلقا نفس المصير.
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-40
40 - mohammed الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:02
je préfère la hollande que le maroc. je soutient la hollande , dalima walla madlouma comme on n'a soutenue l’Espagne avant
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10
41 - Awal الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:03
ما قدمته هولندا للريف منذ الستينات من القرن الماضي لا تستطيع الرباط أن تقدمه في الف سنة. بالعكس الرباط فرضت حصار ثقافي و سياسي و اقتصادي على الريف لم يعرف مثيل له في التاريخ.

هناك مئات الاغاني الريفية التي تتغنى بهولندا و هناك كلمات هولندية تستعمل في الريف كما في هولاندا عكسها. هولاندا أصبحت جزء لا يتجزأ من الريف. الشيء الوحيد الذي ينقص الريف هو عدالة و حرية و مستوى معيشة و التعليم و الصحة كما في هولاندا. اتمنى لو كان الريف جزء من هولاندا.
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34
42 - Mous الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:06
Depuis une Anne quelle cyclone a passée sur l il la situation est catastrofique, cet il appartient aux holandis , il faut commencer par faire un rapport sur cet il avant de voir la situation du Maroc, la Hollande n’a rien fait depuis une année pour la population sur son territoire
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-16
43 - Anir الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:06
نحن نطالب بتدخل هولندا فقط لفك الحصار عن احرار الشعب المغربي القابعين في ذنازين الذل والعار بل نطالب بتدخل مجلس الامن وتحت فصل السابع اذا كان ممكنا وفي اول جلسه له.والسلام
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27
44 - Nouvelle Page الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:10
هولندا لا تحب الاجانب المسلمين و تريد التخلص منهم عبر هذه الازمة ليسهل طردهم

والله اعلى واعلم.
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-31
45 - السلاوي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:12
رقم 2 رشيد من فرنسا مغربي . ربما عندك نقص في المعلومات . فهجوم المغرب على فنزويلا نابع من الحقد الدفين للنظام الحاكم بفنزويلا ضد المغرب وضد صحرائه حيث انه في جلسات الامم المتحدة او في اي اجتماع قاري ينهض ممثل فنزويلا ويقدم توصية ضد المغرب وضد استرجاع صحرائه بل ذهب النظام الفنزويلي بعيدا حيث اصبح يتحرش ويحرك في الاجتماعات ضد المغرب ناهيك ان هناك علاقات مقطوعة بين البلدين منذ حكم الرئيس السابق تشافيز . لدى فتحليلك مغلوط و نابع عن حقد على النظام المغربي وليس دفاعا عن الحق
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-23
46 - mohajir الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:13
وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك ينظر إلى حقوق الإنسان بشكل مختلف عن المغرب,
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21
47 - هولاندا العضيمة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:17
نصف مليون مواطن هولاندى هم كذالك مغاربة. الدولة المغربية تدخل السجون اخوة و ابناء و افراد عائلات هؤلاء المواطنين الهولانديين الى السجون ضلما و عدوانا , فقط لاءنهم عبرو عن رائيهم و طالبوا بحقوق اقتصادية و اجتماعية و ثقافية جد مشروعة. الدولة المغربية لفقت لهم التهم الواهية, الضالمة و حكمت عليهم باحكام ضالمة طبقا لقواننين تشكل اداة قمعية لكل من يخالف الراءي و يطالب بحقوقه المشروعة. انا لست ريفي انا مغربي سوسي واندد بالضلم الذى لحق بمغاربة الريف. كذالك هولاندا لها الحق ان تدافع عن مصالح مواطنيها من اصول مغربية بما ان المغرب لايكفل حقوق هؤلاء المواطنين الذين هم مغاربة كذالك. اما الذين يهاجمون هولاندا!!فاءقول لهم, هولاندا بزاف عليكم!هولاندا بلد العدل و القانون. هذا البلد الصغير اعطى للاءنسانية اكثر من 27 حامل لجائزة نوبل للسلام في الطب, في الكيمياء في الفيزياء الى اخره. انشرى ياهسبريس جزاكم الله خيرا. عاشت المملكة الهولاندية و حفض الله المغرب من كل سوء.
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21
48 - دكالي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:17
هدا التدخل السافر يدل على أن هولندا كانت لها يد في احدات الحسيمة، ولماذا التدخل فقد في ملف احدات الحسيمة بالذات، تم أن هناك رجال الأمن تعرضوا للأذى ولم يشملهم التقرير، أين الحياد والديمقراطية؟ على هولندا أن تعتذر، شكرا سي بوريطة على التدخل، على ممثلي الأحزاب والمنتخبين أن يتحركوا
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-23
49 - renée الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:19
faut se poser des questions pourquoi vous êtes arriver a ce stade la dans les relations diplomatique avec
plusieurs pays et avec le voisinage je vous dit c'est a cause de votre diplomatie d'amateur
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0
50 - El. m الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:22
أظن أن إخوة مقيمون في هولندا الدين يتكلمون على المغرب هل تحترمون قوانين الهولندية هل أنتم مندمجون طبعا لا سجون الهولندية مملوءة بكم أصلح نفسك أولا ثم تكلم عن آخر بهدلتو المغاربة أنا مقيم في هولندا باجرامكم وعشواءيتكم جعلتم أبواب مغلقة في وجه جالية المغربية صالحة وليس طالحة سياسة بعيدة عنكم اصلحو أنفسكم أولا
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-16
51 - ابوسيبوعة الگحطاني الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:38
اظن ان التقارير التي رفعها رئيس دبلوماسية هولندا الى برلمان بلده هي تقارير من تحت راس هذه السفيرة واعوانها لان وزير خارجية هولندا ليس مقيم في المغرب ولا يعرف شيئا عن المغرب اذا التقارير ارسلت اليه من سفارة بلده في المغرب ، اذاً خاص هذه السفيرة يتجبدو ليها الودنين مززززيان .
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-19
52 - النكوري الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:46
الى محمد غفلان
يبدو انك غافل كما يدل عليه اسمك
عشرون سنة لمسبب الشغب ؟ هل تظن ان الناس تأكل التبن مثل الحمير !
على من تظحك ؟ تذكرني بالملك الراحل عندما سأله صحافي عن سجن تزمامرت الرهيب فقال انه لا يعرفه و انما يعرف ان هناك حديقة للورود
الضغط على المغرب من طرف دول ديموقراطية فيها عدالة مثل هولاندا جيد و مفيد للمغاربة يجب ان تفرح ان هناك دولة مثل هولاندا تحب المغاربة و تتابع أخبارهم و تريد لهم الخير مثل قضاء نزيه و احترام آدمية و إنسانية المغاربة و تحريك المخزن لإيجاد حلول للهجرة الخ
هولاندا هي صديقة الشعب المغربي المقهور
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22
53 - سلمان الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:49
ليست اي دولة عربية قادرة ان تفعل مافعلت السعودية .
هناك دول قيادة وهناك دول تابعة وشتان مابين الأثنين
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-21
54 - قضية لا تعنيه و الامر واضح . الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:50
المغرب ؛ بلد ذو سيادة له خصوصيته و له تايخ عريق و هو الآن منهمك في تقوية جذوره و تحسين ظروفه، و المغرب ليس بمحمية اي جهة كانت ،و هو يتمتع بحريته و عزته و كرامته و يتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ قراراته ، وله الحق في رفض اي تدخل في شؤونه . فقضية حراك الحوسيما هو شأن مغربي داخلي و قد اصدر اصدر القضاء المغربي في شأنه أحكاما بمقتضى القانون ، و ما دامت ان القضية في الإسناف ؛ فلا داعي لمثل هاذه التصريحات الفظفاظة التي تأكد من شأنها عن، ان تضع علامات إستفهام حولها .
النوايا السيئة لوزير خارجية " هولاندا " أتجاه المملكة المغربية ، فهي إن دلت على شئء ، فانها تدل على حقده الدفين في حق المغرب والمغاربة .
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-16
55 - وا معتصماه الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:53
وا حسيمي ما خصنيش كاع نجاوبك ، حتى تفتخر با صلك ، انا من بلجيكا ونعرف مثالك هنا ، المغرب قوي ما يحتاج لبعض لا يزيده شيء، بزاف على هولندا وبحالها تدخل لمساندة من وطنيتهم هشيشة ان لم اقل خا........، عاش المغرب نفديو بلادنا باخر قطرة الدم، مشاكلنا بيناتنا لا نستغيث باحد ،نتحداك ملي تموت تدفن فهولندا القوية ، والمغرب العزيز بريء من كل من لا نفس ولا غيرة له عليه، باز على شي وحدين من الجبل نحو nederlands
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-17
56 - لاللقمع...لاللإعتقال السياسي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:56
إذا كنتم لاتريدون تدخلا أجنبيا من بوابة حقوق الإنسان و حرية الرأي و التعبير و الحريات الجماعية فما عليكم إلا بإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه وكل معتقلي الرأي و الحراكات الإحتجاجية الشعبية السلمية المنظمة في أصقاع المغرب العميق البئيس و المقهور و المطالب بالحق في العيش الكريم و الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية و الاقتصادية  في الريف و جرادة و زاكورة و غيرها و لا للعودة إلى سنوات الجمر والرصاص...
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15
57 - جزائري الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:56
ما يمنع من لسانكم ولا واحد. اليد قصيرة
Vous n épargner personne avec votre langue et à la fin vous faites rien
Pleurnicher et ensuite se mettre au pas
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-12
58 - فريد تك الجمعة 07 شتنبر 2018 - 21:58
المملكة المغربية هي ثاني اقدم مملكة في العالم بعد الامبراطورية اليابانية تليها المملكة البريطانية (ما محل المملكة الهولاندية من الاعراب اذن !؟).
كل مغربي حامل للجنسية الهولاندية هو موافق علي القوانين الهولاندية التي تحلل ابشذوذ واللواط...الخ اي بمعني اخر فهو يضرب تعاليم دينه ودين اجداده في العمق
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-18
59 - مهاجر الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:09
المغرب كامل فيه غير الوالدين و الفريق الوطني لي باقي يفرحو و ننتضر مثول المسؤولين عن حجز الزفزافي أمام محكمة لاهاي الدولية
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-6
60 - khalid الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:30
il faut que tout le monde connaisse cette realite: la premiere generation des marocains en Hollande etaient des ouvriers dans les mines et dans les usines de produits chimiques,presque tous ont contracte des maladies graves comme le cancer des poumons et la hollande leur a verse des somme d argent et leur a demande de partir chez euxpour mourrir.Demandez a connaitre la verite de la Hollande avant de parler. gallik la hollande
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0
61 - اسماعيل الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:32
ببساطة هولاندا تبحث عن نفوذ لها في شمال المملكة وملايين من مغاربة شمال المغرب يعيشون في هولاندا هولاندا تعمل على الاحتفاظ بتلك الاموال الضخمة التي يرسلها مغاربة هولاندا لبلدهم للام المغرب
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-8
62 - البلولي مول البغرير الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:40
هولندا تقتات من مدخرات المخدرات اهل الريف التي وظفوها في كبريات الشركات الهولندية والتجارة بصفة عامة في هولندا..اهل الريف هناك أصبحوا يشكلون لوبي كبير داخل دولة هولندا.. استطاعوا أن يضغطوا عليها لاستقبال الزفزافي الاب استقبال الأبطال.. حرضوا الزفزافي وجماعته على الانفصال وخلق الفتنة والفوضى في المغرب ... اطروا واستقطبوا عدد كبير من المرتزقة للقيام بالتحريض والعنف في المملكة المغربية.. شحدوا عدد من الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي ضد المغرب وحكامه... رفضوا الأحكام الصادرة في حق الزفزافي وجماعته ووصفوها بالقاسية ضد ما سموهم ضحايا مطالب اجتماعية .. والورقة الاخيرة لهم هي الإيحاء لوزير خارجية بتصريحات مجانبة للصواب ضد المملكة المغربية.. وهو تدخل سافر في شؤوننا الداخلية.. وكمغاربة نرفض هذا التدخل السافر .. ونطالب باعتذار وزير هولندا للمغاربة وللدولة على ما صرح به ضد بلادنا وعلانية أمام وساءل الإعلام وسحب كل ما صرح به .. وفي حالة رفضه طلب مغادرة السفيرة الهولندية من المغرب .. حالا ..
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-7
63 - مغربي حر من بلاد الغربة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:43
ايها المغاربة الوطن والعزة والوكرامة شيء ومسميات الديمقراطية شيء اخر هل تكلمت هلندا علي القضية الفلسطنية مع من هم اكبر واقوا منها ام انه حكم الفوي علا الضعيف . لهدا كفانا دلا تحت مسميات الديموقراطية وليكن الوطن فوق كل شيء وارفع راسك يامغزبي وافتخر ببلدك ماحك جلدك مثل ضفرك.
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-3
64 - بيك يــــا ولدي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:43
على المغرب أن لا يلعب مع الكبار في العالم وخاصة هولندا العضو البارز في الإتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.
ألا يتسحي المغرب كدولة تعيش بالمساعدات الغربية ومنها هولندا التي يعيش فوق أرضها أزيد 450.000 مغربي مشرد ولهم كامل الحقوق كالهولنديين.
هولندا في غنى الطماطم وعلب السردين والبرتقال والنعناع والقسبور التي ينتجها المغرب ويصدرها إلى الدول الأوروبية.
على المغرب أن يعرف قدره بين الأمم فهولندا ليست بوركينا فاسو أو ملاوي أو المزمبيق.
هولندا ذالك البلد الصغير وسط أوروبا إقتصادها يعادل إقتصاد جميع دول العربان مجتمعةً.
تصدر سنوياً أكثر من 400 مليــــارد أورو إلى دول العالم.

وثاني دولة للإنفاق عن التعليم بعد السويد وأول في الصحة عالمياً.
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3
65 - Driss الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:46
واوووو...من فوقاش بلادنا عندها سيادة؟
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4
66 - اكدال الجمعة 07 شتنبر 2018 - 22:52
من تصرف عليه هولندا فليذهب عندها اما خدامها فهم في ضيافة عكاشة
كل واحد لا يدافع عن بلده فهو شماتة و اتحداه أن يرجم شرطي هولندي بالحجر أو يسبه
الصومال لم تعد تخاف فبالاحرى المغرب الدي سيرد عليها في الاستئناف
انا من جهتي وجب قطع العلاقة مع هولندا فليست وصية علينا
أسد علينا و نعاج مع أمريكا
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-6
67 - مغربي حر من بلاد الغربة الجمعة 07 شتنبر 2018 - 23:08
بلا بلا اللحم الا خنز كهزوه الماليه افتخر ببلدك يامغربي اباركا من ولتكن عندك عزة بالنفس والوطن وليكن نقدك ومقارنتك بناءة وليست هدامة .
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-3
68 - من اكادير الغالية الجمعة 07 شتنبر 2018 - 23:12
تحياتي لتعليق ::مغربي في بلاد الغربة .::رقم 63
لقد لخصت ما كنت اريد ان اقوله
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-3
69 - المغرب قبل كل شيء الجمعة 07 شتنبر 2018 - 23:13
الى47 و 67 اذا كنتم هولنديين كما تدعون فلماذا تكتبون بالعربية وفي موقع مغربي وفي مشكل مغربي محض من طالب بحقوقه لم يعترض عليه أحد لكن من تعدى ذلك وملا اليوتيوب بالفيديوهات وتحالف مع شعو وجماعته فلينظر المزيد.
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-4
70 - بيك يا وليدي عباش الجمعة 07 شتنبر 2018 - 23:14
ولتذهب هولندا المخدرات إلى الجحيم... العدد الكبير الذي كتبه بيك يا وليدي كلهم ريافة مجنسين يستثمرون في هولندا.. لا يستفيد منه المغرب شيءا .. ثم إن هيبة الدولة ووقارها فوق كل اعتبار .. نحن دولة مستقلة .. وكل دولة لها طابعها ومصالحها .. يبدو أن مصلحة هولندا في المغرب اكبر بكثير من مصلحة المغرب في هولندا... تبقى المصلحة هي اللغز الذي لا تعرفه يا ببك .. بيك عياش
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-5
71 - بنادم الجمعة 07 شتنبر 2018 - 23:26
اولا شاكرا لك على التعليق المفيد وباغي نقوليك هاد لمكلخين صعيب عليهوم يفهمو ولو تجيب ليهوم الخشايبات. لي مكلخ مكلخ
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-3
72 - Fatima الجمعة 07 شتنبر 2018 - 23:59
ياالهي تتغزلون بمملكة هولاندا التي كرهها لادرجة الاولى الاسلام،مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية استقبلت المملكة الهولندية مهاجرون أولهم اتراك و مغاربة حكم الموقع الجغرافي حينها فتحت لهم أبواب الشغل الذين كان الهولنديون برفظونه كالسكك الحديدية،و المعامل و الآبار ...سرعان ما اكتظت هذه الدولة بمهاجرين من العالم و الا ازدادت أحزابا من ببنها الحزب العنصري الراديكالي كاره الاسلام و رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم،تستعينون بهذه الدولة كأنها ملاك فوق الارض انها الدولة الوحيدة في أوروبا التي أباحت بالمخدرات حتى أصبحت سجون أوروبا مملوءة بالشباب الذين يقتنون انواع المخدرات ليوصلونا الى دول الجوار،اذن استعينوا بها يوم يموت احدكم فليدفن فوق تلك الارض الطاهرة على حسب كلامكم.
لن ترض عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم"
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0
73 - مغربي حر من بلاد الغربة السبت 08 شتنبر 2018 - 00:04
نحن لا ننتقد احد ولا نسب احد واخر الكلام عزها تعزك ووالوطن فوق كل شيء وابقا داءما مغربي يفتخر بمغربيته وعاش المغرب من طنجة الا لكويرة واعتز بالمغرب بحلوه ومره بلد الاجداد والاباء ياالعايش فبلاد الناس شحال........ .غدترجع والسلام
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0
74 - شيخ العرب السبت 08 شتنبر 2018 - 00:04
هولاندا دولة قوية بقوانينها ومؤسساتها. انها تحظى بتقدير واحترام من طرف دول المعمور. يعيش بها حوالي مليون مغربي.
لقد وجد هؤلاء المهجرون الخير في بلاد " الكفار " من تعليم، ورعاية صحية، وكرامة. والله لوجد هؤلاء التقدير والكرامة لما هاجروا من بلاد " المسلمين. اما الفاسدون والانتهازيون والمنبطحون والمنافقون فانهم نجحوا في قتل روح الوطن والمواطنة لدى غالبية الشعب المغربي، لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون.
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-1
75 - عبدالله السبت 08 شتنبر 2018 - 00:11
إلى 64
و كذلك الأولى في الميوعة
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0
76 - شاهد مشفش حاجة السبت 08 شتنبر 2018 - 00:33
البارح فرنسا اليوم هولندا غذا بريطانيا،إيطاليا، سويسرا، السويد، ألمانيا، إسبانيا.....هل كل هذه الدول سيستدعي لها المغرب السفير.
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2
77 - ولد حميدو السبت 08 شتنبر 2018 - 01:10
لا دخل لي في الموضوع و لكن ادا كانت هولندا تدافع على المحرومين بالمغرب فعليها أن تستقبلهم عندها و تمنحهم الجنسية و المغرب سيساعدهم و يوفر لهم حتى الطائرات و من أراد البقاء فليقبل على كل شيء فليس عندنا الديمقراطية
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0
78 - ولد حميدو السبت 08 شتنبر 2018 - 01:32
أهل فاس قلقون لأنه لم يتم إدخال الفقيقصات في المقرر الدراسي و أهل الريف يطالبون بايباون مكان الجلبان
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0
79 - Moroccan-UK السبت 08 شتنبر 2018 - 01:51
It's good to call upon their ambassador and tell them to shut the front door.
If they do care for Moroccans,they should do by at least keeping the ones living over there happy,and stop slicing the old pensioners money and treat them equal like theirs.
Stop these double standards,and act with respect.
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-1
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