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كُتّاب وآراء
المغرب يستدعي السفيرة الهولندية ويرفض اقتحام شؤونه الداخلية
استدعى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، ديزيري بونيس، سفيرة هولندا في الرباط، بعد التصريحات التي قدمها وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، حول حراك الريف، أول أمس الأربعاء.
وكان رئيس الدبلوماسية الهولندي، رفع تقريرا إلى البرلمان الهولندي في "لاهاي" حول تداعيات احتجاجات الحسيمة والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم مجموعة ناصر الزفزافي.
وعلمت جريدة هسبريس الإكترونية أن المملكة المغربية عبرت عن رفضها القاطع والصارم للتقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الهولندية حول تداعيات حراك الريف بالمغرب.
واعتبرت الدبلوماسية المغربية أن هذا "التصرف هو تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للمغرب، نابع من انعدام واضح لعدم احترام العدالة المغربية، وفي تناقض صارخ مع القواعد الأساسية لاحترام القرارات القضائية التي تصدرها دولة أجنبية".
وذكر ناصر بوريطة السفيرة الهولندية بالمواقف التي سبق أن عبرت عنها الخارجية المغربية، في اجتماع سابق بالرباط، مع نظيره الهولندي، حيث عبر حينها عن رفض الرباط القاطع لأي تدخل في شؤونه الداخلية.
كما عبر المغرب، خلال استدعائه للسفيرة الهولندية اليوم، عن رفضه للتقرير الصادر عن وزير الخارجية الهولندي، "لأن مضامينه مغلوطة، ومبنية على تقديرات مغايرة للحقائق".
وأفادت المصادر ذاتها أن وزير الخارجية قرر إرسال رسالة جوابية إلى نظيره الهولندي في هذا الشأن. كما قررت الرباط تعليق اللقاء الثنائي الذي كان سيجمع الوزيرين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في نهاية شهر شتنبر الجاري.
وجاء في التقرير الهولندي، الذي يُدخل العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأمستردام مرحلة "القطيعة الجزئية"، سجل أن "العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية علقت على الظروف السيئة التي يوجد عليها المعتقلون داخل السجون المغربية". وأضاف التقرير أن هولندا طلبت من السلطات المغربية أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.
وقال سنيف بوك إن الدول الأوروبية لم تعلن مواقفها من الأحكام الصادرة في حق عدد من نشطاء "الحراك الريفي"، قبل أن يوضح أن الوقت لازال مبكراً من أجل إعلان الحكومة الهولندية عن موقف نهائي من هذه الأحكام، في انتظار صدور الأحكام الاستئنافية، وتابع بأن السفارة الهولندية ستواكب مرة أخرى محاكمات الاستئناف بالدار البيضاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (79)
الدول المتقدمة تحترم الرأي الاخر حتى لو كان غير صائب. و بقات مسكينة هاد الحكومة كتبكي. كل مرة تحتج على دولة مرة فرنسا و مرة موريطانيا و مرة هولندا و ترامب جاي في الطريق و لكن سوف يلتزمون الصمت معه و يكتفون بالمراقبة و قول الله يعديها على خير.
على الاقل هذا يشفي الغليل في انتظار تضييق الخناق على بارونات المخدرات بالريف و تعميق البحث لنجفيف منابع تبييض الاموال القذرة.
هولندا لن تتقبل بأي شكل من الأشكال أن تسقط كلمتها أمام بلد ضعيف كالمغرب لازال يترقب المساعدات المالية من الإتحاد الأوروبي.
من كان بيته من زجاج و لا يحترم المواثيق الدولية على الإطلاق عليه بالسمع و الطاعة قبل فوات الأوان.
لن يترك العالم المتحضر دويلة كالمغرب تعبث كما تشاء في حق فئة عريضة من سكان البلد.
نحن مع رفع الظلم و الحيف عن الريف و أهله كيف ما كانت السبل.
الحرية لمختطفينا و على رأسهم الصنديد ناصر.
leur politiciens essayent d'attirer plus de voix de rifains en faisant cela.
العدالة المغربية قاليك ههههههه
ادا كان دارسا للقانون الدولي والدبلوماسية
ثانيا المغرب ليس مستعمرة تابعة لهولندا
ثالثا الرد المغربي باهت وضعيف مافعلته السعودية مع كندا هو الصواب المعاملة بالمثل
كفانا من هذه التصرفات.
الدولة المغربية تدخلت في أزمة ليبيا الداخلية وما تزال فمن أعطاها هدا الحق.
تدخلت في ازمة اليمن اللداخلية وما تزال فبأي حق.
تدخلت في أزمة سوريا الداخلية.
بل وعقدت مؤتمر أعداء سوريا.
وعندما تحدثت وزيرة خارجية هولاند حول معتقلي الريف استنكرت.
اطلقي سراح المعتقلين وإعطوا للشعب حقوقه ولن يتدخل أحد في شؤونكم.
الدليل الأكبر هو طوفان المهاجرين المغاربة في البحر.
عاش الشعب والموت لناهبي ثروة البلد ، المرجو النشر
من فضلكن
كيف لهولندا دولة الحق والقانون أن تسكت على الظلم و هو أمر يهمها ولو من بعيد. أليس للمختطفين و معتقلي الرأي و لقمة العيش أهالي هم مواطنون هولنديون؟
لماذا يتدخل المغرب بشؤون هولندا حين يتعلق الأمر بمعاشات المتقاعدبن العائدين للمغرب؟؟ أم أن القضية فيها العملة الصعبة، الكيل بمكيالين، حلال علينا و حرام عليكم
يقول المثال .البديء هو اضلم .
هل تعلم ان فينيزويلا ضد وحدتنا الوطنية والموسانيدة للجارة الجزاءير
فينيزويلا هي لي ادخلة في شؤونينا الداخلية وضد وحدتينا الوطنية .
م
لن يرضخ المغرب الشامخ ولن يرضى شرفاء الريف بالتدخل الأجنبي.
هولاندا التي حرمت مواطنيها من أصل اجنبي من حقوق إجتماعية في السنوات الأخيرة لا يمكنها الحديث عن حقوق الانسان.
هولاندا بلد فاشل لانها لولا المغاربة والاتراك لما وصلت الى ما وصلت إليه من ازدهار مادي، اما الاخلاق فلا تعرفها.
اقترح تنظيم مظاهرات امام سفارتها بالرباط كخطوة أولى تليها وقفات في عواصم العالم
هناك مئات الاغاني الريفية التي تتغنى بهولندا و هناك كلمات هولندية تستعمل في الريف كما في هولاندا عكسها. هولاندا أصبحت جزء لا يتجزأ من الريف. الشيء الوحيد الذي ينقص الريف هو عدالة و حرية و مستوى معيشة و التعليم و الصحة كما في هولاندا. اتمنى لو كان الريف جزء من هولاندا.
والله اعلى واعلم.
plusieurs pays et avec le voisinage je vous dit c'est a cause de votre diplomatie d'amateur
يبدو انك غافل كما يدل عليه اسمك
عشرون سنة لمسبب الشغب ؟ هل تظن ان الناس تأكل التبن مثل الحمير !
على من تظحك ؟ تذكرني بالملك الراحل عندما سأله صحافي عن سجن تزمامرت الرهيب فقال انه لا يعرفه و انما يعرف ان هناك حديقة للورود
الضغط على المغرب من طرف دول ديموقراطية فيها عدالة مثل هولاندا جيد و مفيد للمغاربة يجب ان تفرح ان هناك دولة مثل هولاندا تحب المغاربة و تتابع أخبارهم و تريد لهم الخير مثل قضاء نزيه و احترام آدمية و إنسانية المغاربة و تحريك المخزن لإيجاد حلول للهجرة الخ
هولاندا هي صديقة الشعب المغربي المقهور
هناك دول قيادة وهناك دول تابعة وشتان مابين الأثنين
النوايا السيئة لوزير خارجية " هولاندا " أتجاه المملكة المغربية ، فهي إن دلت على شئء ، فانها تدل على حقده الدفين في حق المغرب والمغاربة .
Vous n épargner personne avec votre langue et à la fin vous faites rien
Pleurnicher et ensuite se mettre au pas
كل مغربي حامل للجنسية الهولاندية هو موافق علي القوانين الهولاندية التي تحلل ابشذوذ واللواط...الخ اي بمعني اخر فهو يضرب تعاليم دينه ودين اجداده في العمق
ألا يتسحي المغرب كدولة تعيش بالمساعدات الغربية ومنها هولندا التي يعيش فوق أرضها أزيد 450.000 مغربي مشرد ولهم كامل الحقوق كالهولنديين.
هولندا في غنى الطماطم وعلب السردين والبرتقال والنعناع والقسبور التي ينتجها المغرب ويصدرها إلى الدول الأوروبية.
على المغرب أن يعرف قدره بين الأمم فهولندا ليست بوركينا فاسو أو ملاوي أو المزمبيق.
هولندا ذالك البلد الصغير وسط أوروبا إقتصادها يعادل إقتصاد جميع دول العربان مجتمعةً.
تصدر سنوياً أكثر من 400 مليــــارد أورو إلى دول العالم.
وثاني دولة للإنفاق عن التعليم بعد السويد وأول في الصحة عالمياً.
كل واحد لا يدافع عن بلده فهو شماتة و اتحداه أن يرجم شرطي هولندي بالحجر أو يسبه
الصومال لم تعد تخاف فبالاحرى المغرب الدي سيرد عليها في الاستئناف
انا من جهتي وجب قطع العلاقة مع هولندا فليست وصية علينا
أسد علينا و نعاج مع أمريكا
لقد لخصت ما كنت اريد ان اقوله
لن ترض عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم"
لقد وجد هؤلاء المهجرون الخير في بلاد " الكفار " من تعليم، ورعاية صحية، وكرامة. والله لوجد هؤلاء التقدير والكرامة لما هاجروا من بلاد " المسلمين. اما الفاسدون والانتهازيون والمنبطحون والمنافقون فانهم نجحوا في قتل روح الوطن والمواطنة لدى غالبية الشعب المغربي، لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون.
If they do care for Moroccans,they should do by at least keeping the ones living over there happy,and stop slicing the old pensioners money and treat them equal like theirs.
Stop these double standards,and act with respect.