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هكذا جرى استقبال بطلة "تحدي القراءة العربي" بمطار البيضاء

هكذا جرى استقبال بطلة "تحدي القراءة العربي" بمطار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل (فيديو: إ.بوحيا | صور:م.امحيمدات)
الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:00

وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام، وأقارب الطفلة مريم أمجون، جرى استقبال بطلة "تحدي القراءة العربي" بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وكانت الطفلة مريم، التي رفعت رأس المغاربة عاليا وسط النكبات التي يعيشونها بين الفينة والأخرى، محاطة بأسرتها الصغيرة، وممثلين عن وزارة التربية الوطنية.

وظلت الطفلة التي لا يتجاوز عمرها تسع سنوات تتلقى التهاني، لكنها أبت إلا أن توجه عبر جريدة هسبريس الإلكترونية شكرها للشعب المغربي على ما قدمه لها، مشيرة إلى أنها لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه لولا مساعدته ودعمه وتشجيعه.

وبخصوص فوزها بالجائزة، أكدت الطفلة أنه يرجع إلى والديها اللذين ساعداها بتشجيعهما المتواصل.

وعلى بوابة مطار محمد الخامس كان العشرات من المواطنين، سواء من أقارب البطلة أو غيرهم، ينتظرون خروج المتوجة باللقب الإماراتي، معبرين عن سعادتهم بتتويج الطفلة المغربية.

ورغم الضوضاء والتهافت على الطفلة، الذي لم يرق إحدى قريبات المتوجة، إذ قالت: "كنا فرحين كثيرا، لكن الاستقبال للأسف لم يكن جيدا بسبب كثرة الحضور ولم يتم تركنا نحتفل كما كنا نتصور"، إلا أن العديد من الحاضرين عبروا في تصريحاتهم لجريدة هسبريس الإلكترونية عن أملهم في أن تشكل هذه التلميذة دفعة لباقي المغاربة من أجل القراءة والتعلم.

وقال أحد المواطنين في حديث للجريدة: "إن الشباب كنز المغرب. وهذه الفتاة أظهرت مستوى المغاربة وشرفتنا، والكل فرح بذلك".

من جهتها عبرت إحدى الفتيات اللواتي حضرن لاستقبال التلميذة مريم عن سعادتها بالفوز بهذه الجائزة، متمنية للبطلة التفوق الدائم؛ فيما قالت أخرى: "أتمنى أن يكون الكل مثلها..وماكرهتش نفوز حتى أنا".

وجرى بحضور ممثلين عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة نقل التلميذة مريم أمجون إلى وزارة التربية الوطنية حيث سيتم استقبالها من طرف أمزازي.

يذكر أن الطفلة مريم كانت قد تمكّنت من حصْدِ المرتبة الأولى في مسابقة "تحدي القراءة العربي"، التي تندرج ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بعدما تفوقّت على أزيد من عشرة ملايين مشارك من 44 دولة من الوطن العربي والعالم.

وتم تتويج المتسابقة المغربية في التصفيات النهائية في حفل كبير أقيم في دار دبي للأوبرا، بعدما تفوقت على كل من مريم عبد السلام من مصر، وندى عنقال من الجزائر، وقسام صبيح من فلسطين، ومحمد خالد حسين من الأردن، والذين بلغوا المراحل النهائية للمسابقة العالمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الصنهاجي الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:14
مبروك لك يا ابنتي رفعتي راسنا في العالي دون تبرج و مسخ كما بعض الخنفوسات اوصيك الا تدهبي الى برنامج التافه "رشيد شو"لانه ليس مستواك و انك كبيرة على هدا البرنامج السخيف.
وفقك الله

اطلب من بعض الاخوة شرح ماهي"تحدي القراءة العربي" السنا نحن عرب و مسلمين و قرانا عربي الدي حفظناه و تعلمناه.
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66
2 - Saida الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:15
ماشاء الله والعقبى لجميع الأطفال المغاربة يرفعو راسنا في العالم الإسلامي
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50
3 - assadik الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:16
ملاحظة : فين هما الطبالة و الدقايقية اللي كيتلقوا للمغضوب عليهم( العفانة)
اللي جالت العز الطفلة و المرأة المغربية كتستقبل بالسكات، كون شاركات في سطار أكاديمي كون لقيتي فين ما كان شي مشرمل او موسخة تلقاهم كيتسناو في باب المطار، و الصحافة الصفراء كتعمل ليهم الدعاية ليوم عودتهم، معملوش نفس الشيء مع البطلة اللي شرفات المغرب وهي تستحق اكثر من أي شخص آخر
ايوا شجعوا العفن و الدعارة يا وجوه الشر أما وجوه الخير ما شي من سهمكم
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45
4 - رمضان مصباح الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:18
والله مفخرة ،وانه لدرس عظيم لكل من بات يروج للتفاهات ..
خالص التهاني لك ،ولأسرتك التي أوصلتاك الى هذا المستوى.
وحبذا لو تقتدي بها كل الأسر المغربية والعربية ،لتحصين الصغار من تفاهات الكبار.
ذكرتني بمساري ،اذ بدأت ألتهم كل ما يقع بين يدي من كتب،في سنها تقريبا؛حتى قرأت "الرأسمالية أساس الاستعمار" للنين ،وأنا لا أفقه شيئا مما أقرأ.
ونريد لقنواتنا أن تفتح برنامجا مخصصا لتكوين مثل هذه البراعم.
هل نكون الفنانين المطربين فقط؟
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5
5 - عسو الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:19
هنيئا لك طقلتي ولك المغلربة بهذا التتويج والله شرفتنا ولكن سؤالي من أين جئت بان الكتاب مستشة للعقول ههه لقد اصبت فهو غداء للروح ودواء لعليل النفس
بارك عليك وعلى اسرتك ومغربك انا افتخر بك مريم....
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5
6 - ارفع لكما قبعتي الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:23
لكما مني كل التقدير وأعني بذلك والدي الطفلة وخصوصا الوالد الذي كانت بصمته واضحة في هذا التتويج وأوجه من خلال هذا المنبر رسالة إلى كل أم والى كل أب بأن لا يكونا فقط الوالدين البيولوجيين بل الوالدين الفعليين المربيين والمواكبين لتدرج اولادهم في جميع النواحي فكم كان يحز في نفسي أن أرى الام منشغلة بفيلم مدبلج وتكتفي بأن تقول لأولادها اذهبوا حان وقت الدراسة لا يا سيدتي فالتربية سلوك وليست توجيها والكلام الأجوف لا يقدم ولا يؤخر أعود وانحني لك سيدي اجلالا على مجهوداتك فما أكثر الآباء الذين تعج بهم المقاهي والذين يعتبرون التربية شانا يخص الأمهات فقط احييك سيدي احييك وارفع قبعتي اجلالا لك
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4
7 - عبد العزيز الادريسي الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:36
فخر المغرب شرفتنا ورفعت شأننا بين الأمم أمير اللغة العربية اللقب الذي تستحقه عن جذارة واستحقاق
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2
8 - كان هنا الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:37
الله يحفظك ويسترك والديك ألف ألف مبروك لك ولاسرتك الموقرة الله يبعدك من ولاد الحرام ومن مول البغرير ومسمن أشوف آسي عيوش ولاد الحلال
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9 - bonjour الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:37
نريد معلومات اكثر على هذه البطلة
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2
10 - بنحمو الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:41
المهم ان ينتبه الشباب المغربي أن القراءة لها دورها و خيرها كثير. فقراءة الكتب لكبار المبدعين في القثة و اامسرح و الشعر تهذب الدوق و ترفع من قيمة القاريء في المجتمع ....
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11 - حسام الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:42
تحية تقدير واحترام لك ايتها الصغيرة ولكل طفل مغربي اقول له عبارتك المعبرة"القراءة مستشفى العقول" وانت قدوتهم للعلم والمعرفة وفقك الله ومبروك لك ولوالديك وللشعب المغربي.
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12 - حميد باكوري الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:44
في هذا الزمن البءيس يتهافت الانتهازيون للركوب على هذا الإنجاز الذاتي واستغلاله لتحقيق عدة مكاسب وحتى السياسية منها .
يجب وضع السؤال هو ماهي الإمكانيات المادية والمعنوية بالدعم والمساندة التي حققها البعض بما فيها السلطة الوصية والسلطة الإدارية للوصول الى هذا الإنجاز الفردي ؟؟؟
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13 - مواطنة الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:44
اتمنى ان لا يركب أحد على هذا الإنجاز الذي حققته مريم.لأن ذلك يرجع فقط إلى مجهود والديها ودورهم الكبير في تحقيق هذا اللقب وطبعا بإرادتها ومجهودها ..استغرب تطفل بعض الجهات على هذا الإنتصار والنتيجة المبهرة التي حققتها هذه الطفلة التي لم يساعدها احد من المسؤولين..هم الآن بطبلون فقط.. بالتوفيق لها ولكل المجتهدين .وهنيئا لعائلتها
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3
14 - عين اسردون الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:51
الى الاخ ASSADIK

اعرف بان نيتك سليمة و لكن حتى الطبالة و الدقايقية ليسوا من مستوى الجائزة اللتي حصلت عليها مريم , خليهم للمغنيات .
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15 - احمد الجمعة 02 نونبر 2018 - 19:56
مجهود فردي ودعم اسري وعائلي وليس لجهة رسمية اي فضل عليها في تميزها... يعرفون فقط كيف يركبون على انجازات الاخرين...انظروا الى مؤسستها في تيسة بتاونات وما تعانيه من تهميش كما باقي المدارس المغربية ديال اولاد الشعب.
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