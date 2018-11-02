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كُتّاب وآراء
هكذا جرى استقبال بطلة "تحدي القراءة العربي" بمطار البيضاء
وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام، وأقارب الطفلة مريم أمجون، جرى استقبال بطلة "تحدي القراءة العربي" بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.
وكانت الطفلة مريم، التي رفعت رأس المغاربة عاليا وسط النكبات التي يعيشونها بين الفينة والأخرى، محاطة بأسرتها الصغيرة، وممثلين عن وزارة التربية الوطنية.
وظلت الطفلة التي لا يتجاوز عمرها تسع سنوات تتلقى التهاني، لكنها أبت إلا أن توجه عبر جريدة هسبريس الإلكترونية شكرها للشعب المغربي على ما قدمه لها، مشيرة إلى أنها لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه لولا مساعدته ودعمه وتشجيعه.
وبخصوص فوزها بالجائزة، أكدت الطفلة أنه يرجع إلى والديها اللذين ساعداها بتشجيعهما المتواصل.
وعلى بوابة مطار محمد الخامس كان العشرات من المواطنين، سواء من أقارب البطلة أو غيرهم، ينتظرون خروج المتوجة باللقب الإماراتي، معبرين عن سعادتهم بتتويج الطفلة المغربية.
ورغم الضوضاء والتهافت على الطفلة، الذي لم يرق إحدى قريبات المتوجة، إذ قالت: "كنا فرحين كثيرا، لكن الاستقبال للأسف لم يكن جيدا بسبب كثرة الحضور ولم يتم تركنا نحتفل كما كنا نتصور"، إلا أن العديد من الحاضرين عبروا في تصريحاتهم لجريدة هسبريس الإلكترونية عن أملهم في أن تشكل هذه التلميذة دفعة لباقي المغاربة من أجل القراءة والتعلم.
وقال أحد المواطنين في حديث للجريدة: "إن الشباب كنز المغرب. وهذه الفتاة أظهرت مستوى المغاربة وشرفتنا، والكل فرح بذلك".
من جهتها عبرت إحدى الفتيات اللواتي حضرن لاستقبال التلميذة مريم عن سعادتها بالفوز بهذه الجائزة، متمنية للبطلة التفوق الدائم؛ فيما قالت أخرى: "أتمنى أن يكون الكل مثلها..وماكرهتش نفوز حتى أنا".
وجرى بحضور ممثلين عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة نقل التلميذة مريم أمجون إلى وزارة التربية الوطنية حيث سيتم استقبالها من طرف أمزازي.
يذكر أن الطفلة مريم كانت قد تمكّنت من حصْدِ المرتبة الأولى في مسابقة "تحدي القراءة العربي"، التي تندرج ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بعدما تفوقّت على أزيد من عشرة ملايين مشارك من 44 دولة من الوطن العربي والعالم.
وتم تتويج المتسابقة المغربية في التصفيات النهائية في حفل كبير أقيم في دار دبي للأوبرا، بعدما تفوقت على كل من مريم عبد السلام من مصر، وندى عنقال من الجزائر، وقسام صبيح من فلسطين، ومحمد خالد حسين من الأردن، والذين بلغوا المراحل النهائية للمسابقة العالمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
وفقك الله
اطلب من بعض الاخوة شرح ماهي"تحدي القراءة العربي" السنا نحن عرب و مسلمين و قرانا عربي الدي حفظناه و تعلمناه.
اللي جالت العز الطفلة و المرأة المغربية كتستقبل بالسكات، كون شاركات في سطار أكاديمي كون لقيتي فين ما كان شي مشرمل او موسخة تلقاهم كيتسناو في باب المطار، و الصحافة الصفراء كتعمل ليهم الدعاية ليوم عودتهم، معملوش نفس الشيء مع البطلة اللي شرفات المغرب وهي تستحق اكثر من أي شخص آخر
ايوا شجعوا العفن و الدعارة يا وجوه الشر أما وجوه الخير ما شي من سهمكم
خالص التهاني لك ،ولأسرتك التي أوصلتاك الى هذا المستوى.
وحبذا لو تقتدي بها كل الأسر المغربية والعربية ،لتحصين الصغار من تفاهات الكبار.
ذكرتني بمساري ،اذ بدأت ألتهم كل ما يقع بين يدي من كتب،في سنها تقريبا؛حتى قرأت "الرأسمالية أساس الاستعمار" للنين ،وأنا لا أفقه شيئا مما أقرأ.
ونريد لقنواتنا أن تفتح برنامجا مخصصا لتكوين مثل هذه البراعم.
هل نكون الفنانين المطربين فقط؟
بارك عليك وعلى اسرتك ومغربك انا افتخر بك مريم....
يجب وضع السؤال هو ماهي الإمكانيات المادية والمعنوية بالدعم والمساندة التي حققها البعض بما فيها السلطة الوصية والسلطة الإدارية للوصول الى هذا الإنجاز الفردي ؟؟؟
اعرف بان نيتك سليمة و لكن حتى الطبالة و الدقايقية ليسوا من مستوى الجائزة اللتي حصلت عليها مريم , خليهم للمغنيات .