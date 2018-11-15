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كُتّاب وآراء
"أمنيستي" تدعو إلى إطلاق سراح المرتضى إعمراشن
دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) فرع المغرب السلطات المغربية إلى إطلاق سراح المرتضى إعمراشن، المعتقل على خلفية نشر تدوينات على صفحته في موقع "فيسبوك" اعتبرتها السلطات القضائية تحريضا على الإرهاب.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بلاغ صادر عنها، إن تأييد محكمة الاستئناف بسلا الخاصة بقضايا الإرهاب للحكم الابتدائي الصادر في حق إعمراشن، القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا، يندرج ضمن "استهداف حرية التعبير في المغرب".
واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية أن سجن المرتضى إعمراشن جاء لكونه كان من الوجوه البارزة لحراك الريف، مضيفة أن "الحكم الصادر ضد المرتضى إعمراشن يجب أن يُلغى".
واعتبرت "أمنيستي" أن الحكم الصادر ضد إعمراشن يوم أمس "هو آخر مثال على العمليات التي تقوم بها السلطات المغربية ضد نشطاء حراك الريف، عبر متابعتهم قضائيا"، مشيرة إلى أن "قوات الأمن المغربية أوقفت، منذ سنة 2007، مئات النشطاء، من بينهم أطفال".
ووصفت "أمنيستي" ظروف اعتقال إعمراشن بـ"غير الإنسانية"، داعية إلى إلغاء الحكم الصادر ضده وإطلاق سراحه.