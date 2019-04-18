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أمزازي يدافع عن الفرنسية ويخشى "فجوة اللغة" للتلاميذ بالمملكة

أمزازي يدافع عن الفرنسية ويخشى "فجوة اللغة" للتلاميذ بالمملكة
هسبريس - أمال كنين
الخميس 18 أبريل 2019 - 23:55

يستمر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، في دفاعه عن تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مقدما إحصائيات تفيد بأن طلاب الجامعة بالمسالك العلمية يعانون من "فجوة لغوية" و"انعدام أمن لغوي" يجعلهم يغادرون المدرجات.

أمزازي الذي كان يتحدث اليوم خلال اللقاء الذي نظمته أكاديمية المملكة بشراكة مع سفارة فرنسا بالرباط، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس الشعبة الدولية للباكالوريا، تحت شعار "اللغة العربية واللغة الفرنسية طموح مشترك"، قال إن "النظام التعليمي بالمملكة تراجع فيما يتعلق بإتقان اللغات الأجنبية؛ ففي الوقت الذي كانت فيه البلاد تتوفر على أطر يتقنون اللغة الفرنسية، اليوم واحد فقط من بين ثلاثة طلاب قد يتقنها بشكل جيد"، معتبرا السبب هو تعريب المواد العلمية بالمدارس عام 1990.

وأضاف: "عند الوصول إلى الجامعة يجد أولئك الذين اختاروا متابعة دراستهم بالفرنسية أنفسهم أمام فجوة لغوية، خاصة أن الدروس بهذه المرحلة تقدم بالفرنسية"، معتبرا أنه "لهذا نجد أن واحدا من بين كل أربعة طلاب جامعيين يغادرون الجامعة دون حتى اجتياز امتحان الفصل الدراسي الأول".

وأبرز الوزير أن ثلاثين بالمائة من الحاصلين على باكالوريا علمية ممن يتخلون عن متابعة دراستهم الجامعية يعاودون التسجيل في شعب تدرس باللغة العربية، من قبيل العلوم الإنسانية أو الاجتماعية، فيما 12 في المائة فقط من الطلاب يتابعون الدراسة بالشعب العلمية، وهو ما يترتب عنه تقزيم قيمة الشعب العلمية ضمن النظام التعليمي المغربي.

ويرى أمزازي أن طلاب المسالك العلمية يعانون من شعور حقيقي بانعدام الأمن اللغوي، وعلق على ذلك بالقول: "نحن بحاجة للعلميين، فمستقبل شركاتنا هو العلوم والتكنولوجيا".

وواصل: "لدينا فرصة تاريخية اليوم لتحسين الوضع، خاصة أن القانون الإطار المنبثق عن توصيات المجلس الأعلى للتعليم سوف يكون أول قانون يحكم نظام التعليم والتدريب والبحث بالبلاد، فمن خلال تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية سوف نضع حدا لهذا الانقسام اللغوي بين التعليم الثانوي والعالي، وسوف نستعيد بلا شك جاذبية جديدة للمسارات العلمية الأكاديمية".

وأورد أمزازي أن إتقان لغتين بات شرطا أساسيا من شروط الحصول على وظيفة، مشيرا إلى أن الفرنسية تتصدر قائمة اللغات الأكثر قيمة في سوق العمل بالمملكة، متبوعة بالإنجليزية، مبرزا أن إتقان هذه الأخيرة يسمح بزيادة في الراتب بين 20 و25 بالمائة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ريفي حر الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:02
لو لم يكن من المدافعين عن الثقافة الفرنسية لما أصبح وزيرا. لأن فرنسا هي التي تتحكم في الوزارات الحساسة كالتعليم والاوقاف والداخلية. هذا ما يسمى باللوبي المتحكم في مصير الدول الاسلامية .اللوبي الفرنسي الخبيث الذي بسببه الدول العربية والافريقية صارت فقيرة.
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18
2 - ابن العاصمة العلمية الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:04
واشوف المدارس الخصوصية اشنو دارت فولاد الشعب راه العشرات د الاطفال تحرمو من الدراسة هاد العام نظرا لان الاباء ديالهم معندهم باش اخلصو متنساوش هاد الملف
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7
3 - de passage الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:05
اللغات من حق أولاد الشعب أن يدرسوها ولا تبقى حكرا على طبقة معينة
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2
4 - أناضول الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:11
ابناء ماما فرنسا لازالوا في مناصب القرار بالبلاد.. الفرنسيون بدورهم يلجئون الى الكتب الانجليزية للتعمق المعرفي. وامزازي يشكر فرنسا ممولته
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18
5 - البيضاوي الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:15
لماذا يتكلمون وعن ماذا ؟؟؟ لم ينتهوا من مسرحياتهم !!! لو كانت عندنا ديموقراطية كما تزعمون لما عملتوا إستفتاء !!! من إنتخبك لكي تتكلم عنه ؟؟؟
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9
6 - Totti الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:15
والله تاجبهة هذا الرجل،يتكلم في كل شيء و عاد القمع من فوق،شمن تخصص عند هاد الوزير ها الخوت،أفيدونا رحمكم الله،ماعارفت يكون ألبيرت إينشتاين المغرب وحنا ما سايقين خبار
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-5
7 - الموضوعية الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:15
التفكير الموضوعي في نضري
التعليم الجامعي هو الحلقة التي تختزل مردودية 12 سنة للدراسة من قبل إدا ليست بالمدة الهينة
تعامل معها حتى اللاشعور ورد الفعل الفكري للتلميد
باللغة العربية
فتطلب منه في الدراسة الجامعية أن يتغير كليا
الأساتدة الجامعيون كلهم مفرنسين
مالحل إدا فالعملية ليست سهلة ونتائجها تضهر بعد 30 سنة
بما أن الجامعة مفرنسة فليس هناك خيار فوري إلا الفرنسية
والتعريب أو التمزيغ أو الانجليزية ليس بالأمر الهين
فيجب البدأ بالمؤطرين تم البدأ بالروض تدريجيا حتى الجامعة وزد على دالك إنتاج المقررات باللغات المطلوبة
فلابد من استراتيجية متكاملة وفعالة
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-2
8 - ali tichoukt الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:15
لا يمكن الاستغناء عن اللغتين الفرنسية والانجليزية في دراسة العلوم ومن يدعو لغير دلك فانما يدعو الى خراب التعليم او يعمل لتمرير سياسة اقصاء ابناء الشعب من التفتح و المعرفة حتى تبقى المناصب العليا خالصة لمن يتقن اللغات الاجنبية
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-2
9 - خديجة الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:17
قايد بالعالم القروي كان يدرس ابنه إلى جانب أبناء القرية في المدرسة ، وجاء بن القايد ثانيا وبن فلاح جاء الأول ، القايد زار الأستاذ ولم يستسغ ذلك قال له كيف لابن الفلاح هذا أن يتفوق على ابني ؟ القصة تلخص كل شيء :
ما تفعله أيها الوزير وما فعلته وزارتك منذ الاستقلال هو تكريس الفجوات اللغوية والرقمية وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب وأبناء طبقة الأثرياء وأصحاب السلطة والسياسيين ، همكم الأول الإبقاء على هذه الفجوات وإذا ظهر متفوقون من أبناء الشعب تدفعونهم إلى الهجرة أو توظفونهم بما لا يتناسب مع إمكانياتهم ومواهبهم ..والبقية يعرفها المغاربة ..
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8
10 - CITOYEN DE CENTRE الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:20
Bravo notre ministre ;le français est nécessaire pour l'enseignement des matiéres scientifiques dans notre pays.
شكرا السيد الوزير.تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ضروري جدا في مغربنا.
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-3
11 - البيضاوي الجمعة 19 أبريل 2019 - 00:20
اللغة العربية كانت لغة العلوم وما تزال كذلك لغة علوم لغناها و مرونتها . فالواقع اليوم ان لغة العلوم في العالم هي الإنجليزية . أما الفرنسية فهي لغة المستعمر = لغة الشيكي والبخ والنفخة فقط. أما هذا لوزير فهو لا يمثل لا الشعب المغربي ولا هو يفهم لا في اللغات ولا في التكوين المهني و لا بوزكري. فهو مجرد ناقل رسالة من اللوبي الفرنسي التابع لفرنسا ليتقاضى عليه أجرة من الملايين...
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-1
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