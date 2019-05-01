عائلات معتقلي الرّيف تطلب تجميع الزفزافي ورفاقه بسجن الناظور‬

هسبريس- عبد السلام الشامخ

تترقّب عائلات معتقلي حراك الرّيف تحركاً رسمياً لتجْميعِ كافة "نشطاء الحسيمة" في أقربِ سجنٍ إلى ذويهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتحسين وضعيتهم، خاصة بعد الوعود التي قطعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بتجْميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها، في أفق تجميعهم داخل سجن واحد.

وتتمثّل مطالب المعتقلين، وفق ما نقله مصدر مقرب من العائلات، في "تجميع كل معتقلي حراك الريف في سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتوحيد موعد الزيارة الأسبوعية للمعتقلين السياسيين الموجودين بنفس السجن، وتحديد مدة الزيارة في ساعتين، وتحسين شروط إقامتهم داخل السجن على مستوى: المأوى، والتغذية والطبخ، والفسحة، والتطبيب، والتعليم".

وأضاف المصدر، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أن "النشطاء يريدون التمتع بحقوقهم باعتبارهم معتقلين سياسيين، وأن يتمتعوا بنفس الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في سجن عكاشة، والاطلاع على المواد الإخبارية، وأن تكون غرفهم في جناح مشترك حتى يكونوا في تواصل دائم".

وتأتي دعوة عائلات المعتقلين بعدما تحقّق المجلس الوطني لحقوق الإنسان من "سير زيارات العائلات والأقارب للمعتقلين"، وحرص، من خلال وفود اللجان الجهوية بكل من فاس وطنجة، والتي ضمت في عضوية بعضها أطباء، على "تتبع، بعناية خاصة وبشكل منتظم ومستمر، الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام (أكثر من 15 زيارة ومكالمات هاتفية يومية)".

وأضاف المجلس في بلاغ له أنه "خلال هذه الزيارات، قام بالتقصي والبحث بشأن ظروف الاستقبال والاعتقال والحالة الصحية للمعتقلين، من خلال مقابلات فردية وجماعية مع المعتقلين، واجتماعات عقدها مع مدراء السجون المذكورة والمسؤولين عن الصحة".

وفي السياق، قال الحقوقي إلياس الموساوي إنّ "عائلات المعتقلين دائما ما تتعامل مع الوعود التي تقدمها بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية بنوع من الريبة، لكون هذه الجهات تمتلك باعا طويلا في نقض العهود المبرمة".

وأضاف الموساوي أنّ "البيان الأخير لجمعية "ثافرا"، التي تعنى بوضعية معتقلي الحراك من داخل مختلف السجون، ذهب في هذا المنحى من خلال مطالبته مندوبية السجون بالالتزام بما تم الاتفاق عليه أثناء المفاوضات التي جرت بين المعتقلين ولجان تمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وأمام عدم الثقة المعبر عنه من قبل العائلات بعد صدام البيانات الذي جمعها مع مندوبية السجون، يضيف الموساوي، فإن "الرأي العام الحقوقي يطمح إلى تجاوز هذه الوضعية من خلال الإسراع في تجميع المعتقلين بسجن "سلوان"، المتاخم لمدينة الناظور، حتى يتم تخفيف العبء عن المعتقلين وعائلاتهم عبر برمجة زيارات موحدة في الزمان والمكان".

وشدّد المتحدث ذاته على أنّ "الإسراع في تنزيل هذه الخطوة لا محل أنه سيساهم في رأب الصدع الموجود بين مختلف الأطراف، تمهيدا لزرع بذور الثقة التي ستعجل بحل شامل للملف".