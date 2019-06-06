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الرئيسية | مجتمع | السلطات الفرنسية تُرحل 1161 مهاجراً مغربياً بـ171 مليون درهم

السلطات الفرنسية تُرحل 1161 مهاجراً مغربياً بـ171 مليون درهم

السلطات الفرنسية تُرحل 1161 مهاجراً مغربياً بـ171 مليون درهم
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 06 يونيو 2019 - 23:00

رحَّلت السلطات الفرنسية خلال السنة الماضية ما مجموعه 1161 مهاجراً مغربياً في وضعية غير قانونية، بتكلفة مالية بلغت 16 مليون يورو، أي ما يعادل 171 مليون درهم مغربي.

وأفادت مُعطيات تقرير برلماني، نشرته وسائل إعلام فرنسية، بأن المغاربة يحتلون المرتبة الخامسة في قائمة المهاجرين غير القانونيين الذين جرى ترحيلهم قسراً خارج التراب الفرنسي، بعد الألبانيين والرومانيين والجزائريين.

وجاء على رأس المرحلين من فرنسا خلال السنة الماضية 2112 مهاجراً ألبانياً، يليهم الرومانيون بـ1909، و1525 جزائرياً، فيما بلغ عدد السودانيين المرحلين خارج التراب الفرنسي ما يقارب 872 شخصاً، وقُدر مجموع المرحلين بـ33.960 شخصاً.

ويُكلف ترحيل الأجانب في وضعية غير قانونية الدولة الفرنسية أموالاً طائلة، وصلت السنة الماضية قرابة 500 مليون يورو، بمعدل 13.794 يورو للشخص الواحد، وتشمل هذه التكاليف المراقبة والإجراءات الإدارية والإيداع في مراكز الاحتجاز والعدالة والترحيل.

وبحسب التقرير الذي أجراه البرلمان الفرنسي، فإن تشجيع مهاجر على العودة إلى بلاده مع تقديم مساعدة مالية له يكلف 2500 يورو، أي حوالي ست مرات أقل من الترحيل القسري (13800 يورو)، لكن يتم اللجوء إلى الخيار الأخير بنسبة أكبر تصل إلى 80 في المائة.

وبحسب معطيات التقرير، فقد هناك حوالي 330 ألف أجنبي في وضعية غير قانونية في فرنسا في سنة 2018، بلغ منهم عدد العائدين طوعاً 10.676 شخصاً، أغلبهم من ألبانيا (2822 شخصاً)، يليهم الأفغان بـ1075، والمولدوفيون بـ844، والصربيون بـ631.

ووقف التقرير على عدد من نقاط ضعف نظام ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، وما يزيد من التكاليف هو رفض عدد من الدول استلام المرحلين، كما أن عدداً من المهاجرين المعنيين لا يفصحون عن جنسياتهم الحقيقية خوفاً من الترحيل، وفي بعض الأحيان يُرحلون إلى بلدان غير بلدانهم ويكشفون عن ذلك حين الوصول.

كما كشف التقرير الفرنسي أن عدداً من عمليات الترحيل لم تتم بسبب ضعف الإمكانيات البشرية للجهات المسؤولة على العملية خارج الحدود، فمراكز الاحتجاز الإدارية تعاني من عجز يصل إلى 405 موظفين، كما أن شرطة الحدود تعاني هي الأخرى من نقص حاد في الموظفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - خير وسلام الخميس 06 يونيو 2019 - 23:09
مرحبا وألف مرحبا

من الحلم الأوربي إلى الواقع المغربي
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19
2 - ملاحظة الخميس 06 يونيو 2019 - 23:13
يجب على فرنسا أن تضم وتؤوي جميع المهاجرين ولا ترحلهم مهما كانت ظروفهم قانونية أو غير قانونية.
لأن فرنسا استعمرت بلدنا لسنوات طويلة واستفادة من خيراتنا التي سرقتها بواسطة لخائنين ومازلت تأخد فوسفطنا وندفع ثمن مواطنيها العاطلين.
فرنسا يجب عليها احترام المهاجرين المغاربة كيفما كانت وضعيتهم سواء قانونية او غير كدالك.
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89
3 - الفروي عامر الخميس 06 يونيو 2019 - 23:14
يمكن لهؤلاء المهاجرين المغاربة المساهمة في بناء وطنهم المغرب بما راكموه من تجارب و معارف و علوم بفرنسا كما ان لهم دراية باللغة الفرنسية المطلوبة بالمغرب اذ يمكن تشغيلهم بمثابة اساتذة للغة الفرنسية و هكذا يستفيد المغرب من خبرتهم و تتخلص فرنسا منهم بانسانية كبيرة...و يمكن تطبيق نفس السياسة و المبدأ على كافة المغاربة باوربا...لكن على فرنسا حماية حقوقهم بالمغرب كما كانت تعمل ما بين 1912 و 1955 لما فيه خير الشعبين و البلدين و الدولتين و بالنظر للروابط التاريخية و اللغوية المثينة بينا و الدولة الفرنسية..
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-55
4 - مثليين من باريس الخميس 06 يونيو 2019 - 23:16
خيرا فعلت، فلا حاجة لنا بهم، فليعودو من حيث اتو، فرنسا ليست في حاجة لمن لا نفع فيه، هذه أرض الحرية والعدالة والمساواة، حيث لا فرق بين ابيض واسود،ولا تمييز بين مكونات المجتمع مثليين كانو أو غيريين، يهود او مسيحيين أو مسلمين أو لا دينيين
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-92
5 - Recardo الخميس 06 يونيو 2019 - 23:21
فرنسا ترحل الا برياء وتترك المجرمون لان هذا الا سلوب تعتمده هذه الدولة وتتدعي الديمقراطية وبلد الحرية والمساوات والقانون والعدالة كل هذا كلام فارغ لكن سياتي اليوم الذي ستجني فيه هذه الدولة تمار هذه السياسة الخبيتة
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23
6 - زمان الأزمنة الخميس 06 يونيو 2019 - 23:21
واش المبلغ المالي الذي تم به ترحيل المغاربة خيالي ومبالغ فيه او أنه فقط من أجل الضغط على الحكومة المغربية... واش هذا المبلغ منطقي أم هناك عملية نصب علينا لاستنزاف أموال الشعب المغربي البسيط.
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13
7 - اصحيبي الخميس 06 يونيو 2019 - 23:24
فرنسا ترحيل المغاربة والاشقاء الجزائريين لاتخسر عليهم فلسا واحدا. من لحيته تلقيم له
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13
8 - mouloud tanger الخميس 06 يونيو 2019 - 23:26
فرنسا أسوأ دولة في أوروبا بكل سلطاتها والمنظمات السيايية وووووو
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24
9 - لحسن الخميس 06 يونيو 2019 - 23:26
على المغرب أن يحدو حدو فرنسا في ترحيل كل من هو غير شرعي إلى بلاده مهما كلف الثمن و الا سنعيش أزمة تنضاف إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الثقافية التي يتخبط فيها بلادنا .
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6
10 - DOCTEUR EN PLANTE الخميس 06 يونيو 2019 - 23:28
tres tres bonne nouvelle bienvenue pour batir notre pays et cela par le commencement ds le militaire je veux dire tajnid
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-8
11 - سعيد اسماره الخميس 06 يونيو 2019 - 23:28
السؤال الذي يطرح نفسه ماسبب هجرتهم من وطنهم عن اهليهم وذويهمГالجوب بسيط هو الحرمان والفقر والتهميش ليس هناك طير يفر من عشه الا قهرا ولو كان في بلدانهم خير ماهاجروا.
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16
12 - ابو هند الخميس 06 يونيو 2019 - 23:29
من حق كل دولة ان ترحل الاجانب الموجدين على ثرابها بطرقة غير شرعية الى بلدهم الاصلي لكن لماذا لا يرحل الافارة من المغرب اقتداء بالدولة الفرنسية انهم يسرحون ويمرحون بكل حرية وامان فاذا كان هذا الافربقي يعامل هكذا فلماذا لا تجبر الدولة المغرببة الدولة الفرنسية المعاملة بالمثل بالنسبة للمغاربة حلال على هؤلاء الافارقة وحرام على اخوتنا المغاربة يجب المعاملة بالند ولا نرضخ لقرارات احد كلنا بشر نعيش على هذا ااكوكب في تساو واحترام ولكن العكس والسلام.
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11
13 - ghani الخميس 06 يونيو 2019 - 23:31
عطيوني هديك 13000 يورو نهز حوايجي ونخلي ليكم الكارط سيجور والباسبور والخدمة حتا هي والدار ديال لكرا ههههههه، تقرير برلماني كاذب
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16
14 - زهير الخميس 06 يونيو 2019 - 23:34
السلطات الفرنسية تُرحل 1161 مهاجراً مغربياً بتكلفة 171 مليون درهم .. لو كان قسموها عليهم, تجي لكول واحد فيهوم قرابة 15 مليون سنتيم و يهانيو راسهوم من صداع يجيو راسهوم للمغرب
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2
15 - Motherafrica الخميس 06 يونيو 2019 - 23:34
و لما تتحرك سلطات دول شمال أفريقيا للحد من
تدفق المهاجرين الأفارقة
نسمع رواية حقوق الإنسان وووو سؤال المطروح
هل جملة حقوق الإنسان نسجت فقط للضغط على
الدول العربية فقط ؟
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1
16 - الواقع المر الخميس 06 يونيو 2019 - 23:37
اوربا لم تعد الحلم إنها تعاني من أزمة إقتصادية خانقة على أبواب اﻹنفجار في بعض الدول مثل إيطاليا التي لم تعد قادرة على إستيعاب ولو مهاجر واحد. بدل المخاطرة في بلاد الغير العنصريين وغسل الصحون في المقاهي أو تنظيف الأدراج مقابل أجر هزيل أعملوا على تقدم بلدكم حافظوا على نظافته وعلى بنيته التحتية وعلى طبيعته وبيئته أخلقوا أعمالكم بمبادرتكم الشخصية والذاتية يجب أن تعلموا أن العديد من المواطنين صدمهم الواقع المرير هناك وتمنوا لو أنهم لم يفكروا يوما في المغامرة والهجرة مقابل أموال أعطوها للمافيات بدون فائدة تذكر.
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4
17 - رشيد Cantabria الخميس 06 يونيو 2019 - 23:51
171 مليوم × 1161 = 147286 درهم كشدوها فلوس. كدارو لباس عيركب بي 7286 د عتبق لكول لواحد 14 مليون سنتيم
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0
18 - Simmo الخميس 06 يونيو 2019 - 23:55
فرنسا تخسر 500 مليون أورو من 450 مليار اورو التي تأخذها بدون مقابل من أفريقيا ناهيك عن أخذ الفوسفاط من المغرب بالمجان والغاز الجزائري أيضا بالمجان وبترول ليبيا مقابل قتل القدافي إلى غير ذالك.
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-1
19 - ولد حميدو الخميس 06 يونيو 2019 - 23:56
2500 اورو
صرف ضعفها من اجل الوصول لفرنسا
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2
20 - الحساسبي الجمعة 07 يونيو 2019 - 00:04
نديرو عملية حسابية
171/1161 = 0.14
معنى هذا أن المهاجر تقام عليها ب 0.14 مليون درهم أي 14 مليون سنتيم. يا ودي كون أعطيتوهم غير 10 د المليون الواحد و قطعتو ليهم الطيارة، يبقاو يدعيو معاكم مدى الحياة.
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1
21 - اسباني و ليس مغربي الجمعة 07 يونيو 2019 - 00:06
انا احترم كتيرا اسبانيا لانها تحترم المهاجرين و تستقبلهم انه احسن بلد يمكن لاي مهاجر الولوج اليه و
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2
22 - lemarocain الجمعة 07 يونيو 2019 - 00:13
Le prix de 16 millions d euros c est un trop ça veux dire 13 000 euros chacun a part si chaque marocain a quitter la France avec un jet privé, ces français se moquent de nous ou quoi arrêter de dire n importe quoi on ne fumé pas la moquette
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0
23 - ولد حميدو الجمعة 07 يونيو 2019 - 00:17
لا مجال للمقارنة بين الافارقة بالمغرب و المهاجرون باوربا للاسباب التالية
اغلبية المهاجرين بفرنسا عالة عليها و يكلفونها اموالا طاءلة في السوسيال بينما في المغرب يصرف عليهم الماء و الكواغط فقط و تكاليف بسيطة في العلاج او ترحيلهم من مدينة لمدينة و في المقابل يتوصل بمساعدات من الاتحاد الاوربي بالاضافة تدخل العملة الصعبة لان كثير من الافارقة بالمغرب يتوصلون باموال من اقاربهم المهاجرين باوربا و منهم من اشتروا لهم محلات تجارية حتى اصبحت بعض القيساريات يمتلكونها افارقة يبيعون فيها الهواتف و مستلزماته
و كدلك الالاف من الطلبة في الجامعات و المعاهد المغربية من ابناء الميسورين ببلدانهم و طبعا سيتوصلون بالاموال من اباءهم و صادفت طالبا في معهد مغربي اعترف الي بان الدبلوم الدي سيحصل عليه سيعطيه قيمة وزير ببلده
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24 - roman الجمعة 07 يونيو 2019 - 00:20
la france prend notre phosphate gratuitement? quelle est votre source? Ici tous le monde devient expert hhh
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