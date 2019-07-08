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الرئيسية | مجتمع | سلطات طنجة ترحل أطفال جمعية إسبانية بسبب "قضية بيدوفيليا"

سلطات طنجة ترحل أطفال جمعية إسبانية بسبب "قضية بيدوفيليا"

سلطات طنجة ترحل أطفال جمعية إسبانية بسبب "قضية بيدوفيليا"
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 08 يوليوز 2019 - 18:00

تفاعلا مع التحقيق الجاري بشأن "بيدوفيلات طنجة"، قررت السلطات المحلية نقل الأطفال الذين تهتم بهم الجهة المعنية إلى دور رعاية أخرى؛ فيما غادرت المسؤولة عن الجمعية البلاد رغم كون الشبهات تحوم حول ارتباطها بالقضية.

وحسب تصريحات نجاة أنور، رئيسة منظمة "ما تقيش ولدي"، فقد قرر الوكيل العام بطنجة إحالة القاصرين الذين كانت تؤويهم جمعية "لا طفل بلا سقف" الإسبانية على مراكز أخرى للرعاية، مشيرة إلى أنه لم يتم إغلاق الجمعية إلى حد الساعة لكون القرار من اختصاص سلطات وزارة الداخلية.

وأشارت أنور، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن رئيسة الجمعية غادرت التراب الوطني صوب إسبانيا، فيما لازالت التحقيقات مستمرة إلى حد الساعة.

وحسب تصريحات المشتكي فقد كان يأتي أشخاص مشاهير من إسبانيا لاغتصاب أطفال مغاربة متواجدين بالجمعية التي تعنى بأطفال الشوارع، فضلا عن اشتباه بتورط نساء في الاعتداء الجنسي.

يذكر أن القضية تفجرت حينما تقدم شاب يبلغ من العمر 19 سنة بشكاية يتهم فيها شخصا إسبانيا مشهورا بالاعتداء عليه جنسيا منذ أن كان عمره 13 سنة، ناهيك عن قدوم شخصيات إسبانية مشهورة للجمعية للاعتداء على أطفالها.

وأكدت أنور، في حديث لهسبريس، وجود نساء متهمات بالاعتداء جنسيا على هؤلاء الأطفال، قائلة: "هناك أستاذة إسبانية كانت على علاقة مع هؤلاء الأطفال ووصل بها الأمر إلى الإجهاض مرتين، ناهيك عن وجود قاصر آخر كانت له علاقة مع مسؤولة في الجمعية".

وأشارت أنور إلى أن "الضحية صرح بأنه تعرض لاعتداءات جنسية منذ كان عمره 13 سنة"، مشيرة إلى أن المتهم إسباني الجنسية يملك قناة تلفزية بماربيلا وكان يعد هؤلاء الأطفال بتشغيلهم فيها، مبرزة أنه "خلال هذه المدة كان يأتي برفقة مشاهير من إسبانيا، وكانوا يستغلون هؤلاء الأطفال جنسيا".

وأضافت الناشطة الحقوقية أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة، خاصة أن "هذه الممارسات الجنسية كانت تتم في فنادق كبرى، حيث كان يتم اصطحاب هؤلاء الأطفال إلى المطاعم والحانات"، متسائلة عن "سبل مراقبة دخول الأطفال القاصرين ودور سلطات مراقبة هذه الأماكن السياحية"، وداعية المشتغلين في هذه المطاعم والفنادق إلى التبليغ ولو برسائل مجهولة عن هذه الممارسات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مهتم الاثنين 08 يوليوز 2019 - 18:23
اين كانت عين السلطات طيل هده المدة هناك تقصير واضح من السلطات المحلية التي لم تتكتشف التمر طول هده المدة و لم تتحرى حول انشطة هده الجمعية
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2 - عدي و صافي الاثنين 08 يوليوز 2019 - 18:23
لا حول ولا قوة إلا بالله الذل بعينه اللهم ولي علينا خيارنا.
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3 - sehir الاثنين 08 يوليوز 2019 - 18:26
يعلم الله منذ متى يستغلون الأطفال ولا أحد يحرك ساكن! ! أليس منكم رجل رشيد!؟ الله المتتقم الجبار من كل نذل ذئب بشري سولت له نفسه العبث ببراءة الأطفال. والمسؤولين نيام لا مراقبة ولا محاسبة. لك الله يا وطني. احموا أبنائكم بأنفسهم أو استعملوا وسائل منع الحمل ولا تجنوا عليهم. فبلدنا أصبح قبلة الشواذ والبيدوفيليين .كأننا في غابة القوي يأكل الضعيف. لا ضمير لا مراقبة لا عقوبات صارمة. ... لا حقوق.
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4 - ملاحظ الاثنين 08 يوليوز 2019 - 18:37
هؤلاء الإسبان تجاوزوا الحدود..من الإعتداء على المغربيات في الحقول الى المعاملة الحقيرة للمغاربة بمراكز العبور و ضرب الأطفال الحراكة بعنف..هل اصبح المغاربة بلا قيمة في ظل النظام الحالي؟..ا يتحمل المسؤولية المباشرة بالعفو عن المغتصب؟..هل أصبحنا الحديقة الخلفية لإسبانيا؟ أتعلمون ماذا يعني قدوم المشاهير الإسبان لإغتصاب الأطفال المغاربة؟ انها كارثة بكل المقاييس...و الله لو كان بيدي القرار لفتحت الشواطئ لآلاف الحراكة للتوجه للإسبانيا..و لفرضت رسوم التأشيرة على سياحهم..السن بالسن..كفى من هذا العبث و أعيدوا لنا كرامتنا.
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5 - Adilusa الاثنين 08 يوليوز 2019 - 18:40
المغرب مشا خلا منذ 20 سنة، لم يبقى لبلدنا هيبة، بلد لا يحمي أطفاله لا يستحق أن يعيش فيه الإنسان.
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6 - BOUYAOMAR الاثنين 08 يوليوز 2019 - 18:46
et oui elle a quitée le territoire comme si elle n'a rien fait
et notre gouvernement ne fait rien et ne dit rien;comme si nous somme dans une jingle

laka ALLAH ya watani

bouyaomar
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7 - دليل الاثنين 08 يوليوز 2019 - 18:55
نجاة انور الا تتهمي بادلة فسيري لمحكمة مغربية واخرى اسبانية اما الا ماعندكش ادلة فبامكانهم متابعتك قضائيا
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8 - عابر سبيل الاثنين 08 يوليوز 2019 - 18:55
المتهمة تركوها تذهب بدون محاسبة.
تخيلو معي لو وقع هذا في دولة اوربية ماذا كان سيحصل....
المهم ما عندناش دولة وصافي....
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