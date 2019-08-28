معتقل ريفي شاب يطالب بإسقاط الجنسية المغربية‬

هسبريس من الرباط

طالب عبد العالي حود، المعتقل على خلفية احتجاجات الحسيمة، بإسقاط الجنسية المغربية وعقد بيعة الملك محمد السادس عنه، مرجعاً سبب إقدامهِ على هذه الخطوة إلى "فقدان أمل الحرية".

وأوضح المعتقل في رسالة له من السجن المحلي بطنجة: "هذه الخطوة تأتي تماشياً مع صرخة إخواننا المعتقلين من داخل أسوار سجون الدولة المغربية، وبعدما سبق لي شخصيا أن بادرت إلى المطالبة بإسقاط الجنسية المغربية بعد الأحكام المجحفة والظالمة الصادرة في حقي وحق رفاقي من معتقلي الحراك الشعبي المسالم بالرّيف".

وقال حود إنّه "جدد مراسلته للجهات المعنية معلنا التخلي عن جنسيته المغربية وفك رباط البيعة إسوة برفاقه المعتقلين بسجن راس الما"، مورداً: "هذه "الخطوة تأتي بعدما استوفينا كل الحلول الممكنة واستمعنا إلى مختلف الأصوات القادمة من هنا وهناك، وبعدما انتظرنا حلاً لهذا الملف الشائك خلال أزيد من سنتين".

وأردف المعتقل: "أجد نفسي اليوم وقد فقدت الأمل في كل الشعارات الرنانة التي كانت تتلى على مسامعنا في كل مرة وعند كل مناسبة. سئمنا من خراطيم الإطفائيين. آن الأوان لنطفئ نار سجننا بأنفسنا بعدما كشفنا زيف ادعاءاتكم".

واسترسل المعتقل الرّيفي في رسالته: "عندما يجرد المرء من كل حقوقه الأساسية في الحرية والعيش بكرامة والحياة بأبسط مقوماتها، لا يبقى أمامه إلا أن يغرق لينجو الوطن الذي سقاه أجدادنا بدمائهم ومازلنا نسقيه بحريتنا".