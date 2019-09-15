24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. السرطان يهدد رحاب (5.00)

  2. إدانة أمريكي بالبيدوفيليا عقب إعادته من المغرب (5.00)

  3. القضاء البلجيكي يحقق في اتهام وزير بالفساد (5.00)

  4. أمن البيضاء يوقف متورطا في قتل وحرق فتاة (5.00)

  5. لنكشف قليلا عن واقع لغتنا العربية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الاستغناء عن استمارة المعلومات بالبوابات الحدودية

الاستغناء عن استمارة المعلومات بالبوابات الحدودية

الاستغناء عن استمارة المعلومات بالبوابات الحدودية
هسبريس من الرباط
الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:20

أفادت معطيات توصلت بها هسبريس بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستستغني، ابتداء من يوم غد، عن استمارة المعلومات التي يعبّئها المسافرون المغادرون والقادمون إلى أرض الوطن، بمختلف البوابات الحدودية للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء الجديد يندرج في إطار تسريع وتيرة السفر بمراكز ختم الجوازات في مطارات وموانئ المملكة، إلى جانب بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وجاء ضمن المعطيات ذاتها أن رجال أمن الحدود لن يعودوا، ابتداء من يوم غد، مطالبين بمراجعة تلك الاستمارة وسيكتفون بمعاينة بيانات جواز السفر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.