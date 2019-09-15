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الاستغناء عن استمارة المعلومات بالبوابات الحدودية
الأحد 15 شتنبر 2019 - 14:20
أفادت معطيات توصلت بها هسبريس بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستستغني، ابتداء من يوم غد، عن استمارة المعلومات التي يعبّئها المسافرون المغادرون والقادمون إلى أرض الوطن، بمختلف البوابات الحدودية للمملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء الجديد يندرج في إطار تسريع وتيرة السفر بمراكز ختم الجوازات في مطارات وموانئ المملكة، إلى جانب بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وجاء ضمن المعطيات ذاتها أن رجال أمن الحدود لن يعودوا، ابتداء من يوم غد، مطالبين بمراجعة تلك الاستمارة وسيكتفون بمعاينة بيانات جواز السفر.