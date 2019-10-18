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الرئيسية | مجتمع | العاجي: "الرّاكْد" دليل قِدَم العلاقات الجنسية الرضائية في المغرب

العاجي: "الرّاكْد" دليل قِدَم العلاقات الجنسية الرضائية في المغرب

العاجي: "الرّاكْد" دليل قِدَم العلاقات الجنسية الرضائية في المغرب
هسبريس - وائل بورشاشن
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:00

انتقدت سناء العاجي، باحثة في علم الاجتماع، مقولات مغربية شائعة مثل: "شحال هادي كانت الحشمة"، قائلة إنّ الممارسات الجنسية خارج إطار الزواج كانت موجودة دائما رغم تغيُّر البنيات الاجتماعية اليوم، فقد كان "الراكد" ممارسة مقنّنة في المغرب إلى حدود 2003، وحدّد السّنّ الذي يمكن أن يمكث فيه الطّفل ببطن أمّه لسنتَين في الجزائر، وكان يصل إلى عشر سنوات عند الحنابلة.

وأضافت العاجي، في سياق تقديم كتابها حول الجنسانية والعزوبة في المغرب، بمكتبة "Les étoiles" بالرباط، أنّ المغاربة في عهد الحمّامات التي كانت تخصّص في جزء من اليوم للرّجال وجزء آخر للنساء، كانوا يقولون إذا حملت العازب إنّها "شربات في الحمام"، بمعنى تسرّب السائل الذكري لجسمها داخل الحمام الذي كان فيه رجال، كما كانت الممارسة التي تسمّى "السِّتر" داخل العائلات، بينما نجد اليوم ممارسات أخرى مثل "غشاء البكارة الصّيني".

وعن مسألة الصحافية هاجر الريسوني التي خرجت بعفو ملكي مؤخَّرا، علّقت العاجي: "بعيدا عن كونها صحافية، من السخيف وضع امرأة عمرها 28 سنة في السّجن لعلاقة رضائية"، مضيفة أنّ تغطية هذه القضية إعلاميا تمَّت لأنّها صحافية، في حين أن الممثلة نجاة الوافي مثلا عُيِّرَت، ثم زادت أنها تتساءل كيف ستدبّر فتيات حياتهن وعلاقتهنّ بعائلاتهنّ بعد تعرّضهن لتغطية إعلامية واسِعَة مثل ما حدث مع "قُبلة النّاظور" أو مع قضية بوعشرين، عكس زمن قضية "تابت" الذي لم تُعرَف فيه أسماء النّساء؟.

وقدّمت المتحدّثة أمثلة تدلّ على "العمل الكبير الذي نحتاج القيام به"، سواء عندما قالت هاجر الريسوني "كنّا متزوِّجين بالفاتحة" بدل أن تقول هذا الأمر "ليس من شأنكم"، أو الرّعب الذي أحسّت به عند قراءة ما قالته النّجّار حول "المساعدة في القذف"، واستعادت ذكرياتها مع أمّها في بداية مسارها المهنيّ عندما قالت عندي خبرٌ سيفرحك، فقالت أمّها: "هل سيأتي أحد؟"، بمعنى هل سيأتي شخص لخطبتك؟.

وفرّقت الباحثة في علم الاجتماع والصحافية المغربية بين وضعيّتَين يعيشُهما المغاربة الذين لهم علاقات رضائية خارج إطار الزواج، بين من يعيشون وضعية اقتصادية مريحة تسمح لهم بتدبّر شقق وغرف منفصلة في الفنادق، وبين من يعيشون "إشكالا لوجيستيكا يُحبطهم"، وله آثارٌ جانبيّة على جنسانيّتهم، فلا يصير الموعد حميميّا، بل يرتبط بالوقت الذي يمكن فيه تدبير المكان.

وسجّلت الباحثة وجود تمثّل حول أن اختيار الفتاة مرافقة فتى إلى مكان ما يُفقِدُها حقّ طلب موافقتها بعد ذلك، كما عدّدت مجموعة من الأمثلة على عنف اللغة التي تترجم الثقافة، وتترجم جنسانية مُشَيِّئَة للمرأة عند الحديث بالدارجة عن فعل افتضاض بكارتها ومن قام به إذا كانت عذراء، وهو ما يظهر أيضا في تعبير "تبادل الزّوجات" الذي يعكس رؤية للمرأة كمفعول بها، علما أن الزّوجين يُتبادلان لا الزوجة وحدَها.

وترى سناء العاجي أنّ عملها البحثيّ ليس عملا حول الجنسانية، بل عن الفرد داخل الجماعة، مضيفة أنّه ليس الكتاب الأوّل من نوعه في المغرب، بل سبقته كتب أخرى لفاطمة المرنيسي، وسمية نعمان جسوس، ومصطفى الديالمي، وليلى السليماني، متمنّية أن تُنتَج أعمال أخرى كثيرة في الموضوع مستقبلا.

وقالت المتحدّثة إنَّ "شهادة العذريّة" ممارسة ليست مطلوبة قانونا، بل ما يطلب هو شهادة العزوبة وشهادة الخلوّ من الأمراض المنقولة جنسيا، مضيفة أنّ "شهادة العزوبة ممارسة اجتماعية"، تضع "الشّرف بين أفخاذ المرأة، فإذا نزفَت فلا مشكل إذا كانت في حياتها كاذبة أو غشّاشة".

وقدّمت الباحثة في علم الاجتماع مثالا بنوع مرن من البكارة لا يُفتضُّ ولو بممارسات متعدِّدَة، إلا في حالة الولادة، مستحضرة مثالا قدَّمته طبيبة نساء قالت لها إنَّ شابة مقبلة على الزواج زارتها مع أبويها لفحص قبلي، وسألتها الطبيبة هل تريد أن تسمع نتيجة الفحص وحدها فقالت لا، ثم أخبرت العائلة الصغيرة بأنّ غشاء بكارتها من نوع لا يفتضّ بالممارسة الجنسية ولو استمرّت، وهو نوع ينتقل بالوراثة، فإما أن يكون لدى الأمّ أو الجدّة، فارتمى الأب على قدمَي زوجته طالبا المسامحة.

وقالت الباحثة إنّ المجتمع لا يمكِّنُنا من اختيارات فردية وجنسية، بل يسير بثقافة "إذا ابتليتم فاستتروا"، مضيفة أنّ مؤسسة الزواج تظل مهمة في المغرب، رغم تزايد عدد العُزّاب، لأن هذا متعلّق بظروف اجتماعية واقتصادية لا اختيارا لعدم الزواج، ثم وضّحت أن عملها البحثي لا يبحث في الدين كما هو، بل في تمثُّلِه عند الناس، ثم زادت: "لا شيء في الدين الإسلامي يأمر بضرب غير الصائمين وسجنهم، في حين نتسامح مع "المْرَمْضنين"، ولا نتسامح مع من لهم رخصة الفطر أو من اختاروا عدم الصيام، إذا أكلوا في الشّارع العام".

وشدّدت العاجي على أنّه لا يمكن التسامح مع "البيدوفيليا"، والاستغلال الجنسي في العمل لأن لا رضائية مع ربِّ العمل، ولا مع العنف الجنسي، ولا الاغتصاب الزّوجي، وزادت: "مشكل التربية الجنسية معقد، فيظُنُّ البعض أنَّها إظهار للفعل الجنسي للأطفال، بينما هي تربيتهم للتعرف على جسدهم، وتحتاج علماء اجتماع وعلماء نفس وبيداغوجيين لمعرفة ما يجب أن نُدَرِّسَهُ لكل فئة عمرية".

وأضافت الباحثة أنَّ "ولوج الأطفال إلى البورنوغرافيا لا يعطيهم أيَّ أجوبة، ويرون جنسا عنيفا ليس هو الجنس ذاته، فيما لا يستطيع الآباء الإجابة عن أسئلتهم أو لا يعرفون كيف يمكن مقاربَة الموضوع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهم بدورهم لم يتربّوا جنسيا؛ فيكبر الأطفال الذكور وهم يحملون على ظهرهم ثقل جنسانيتهم، ويكذبون عن تاريخ أولى علاقاتهم ومدّتها… وتدفع الإناث لوحدهنَّ ثمن العلاقة الجنسية، ويمنع الإجهاض في غياب تربية جنسية، ولا تُعطى النساء حقَّ اختيار متى يردن أن يكن أمهات، أو لا يمنحن وضعية "امرأة عازبة" ليعشن حياتهنَّ بشكل عادي".

وينتج عن غياب التربية الجنسية بحث الرجال عن علاقات جنسية ميكانيكية، وبحثٌ عن قذف لا عن متعة، وتعلّم المرأة أن العلاقات الجنسية معاناة وألم، وتتزوّج بذي العمل الجيّد لا من تحبّ، ويبحثُ الرجل عن الأمّ الجيدة وربّة البيت على حساب الحبّ والمتعة؛ ثم زادت: "تتغيّر البنيات الاجتماعية، ويوجد المجتمع اليوم في مرحلة انتقالية، لا يستعدُّ لتحمّل مسؤوليتها أي من الفاعلين المجتمعيين بالمغرب".

وذكرت العاجي أنَّ "الكثير من الأمور تُغَطَّى بالدِّين بينما هي ممارسات مجتمعية"، مضيفة: "نعيش جهلا بثقافتنا وخوفا من النّقاش؛ فإذا كان مقال أو كتاب أو أغنية ستزعزع عقيدتك فالمشكل في إيمانك"، وأضافت أن مبادرة مثل موقع "مرايانا" مبادرة فردية لتغيير ولو الشّيء القليل، في ظلّ ما قامت به الحكومات المتعاقبة في قطاعَي الثّقافة والتعليم، ولعدم الاكتفاء بالتّعليق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - عادل الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:18
الزنا هو العلاقات الرضائية...والخمر هو مشروبات روحانية، واللواط هوالمثلية.. والربا هو القرض،...
وفهم تسطا...
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92
2 - N.H الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:19
لماذا همكم الوحيد هذه الأيام هو ما تحت السرة عوض أن تدافعو عن حقوق الشعب المهضومة تدافعون عن العهر داخل مجتم هو في حد داته عاهر
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108
3 - Mohamed الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:19
كثر الحديث و الخوض في هذا الموضوع.. إن كنت تريدون إلغاء تجريم العلاقات خارج إطار الزواج فافعلوا ذلك و اريحوا اعصابنا من كثرة الحديث عن هذا الأمر!!
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3
4 - مغربي الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:20
اسمها الزنا اما العلاقة الرضائية فهذا اسمه زواج.
تروجون للزنا والفساد والدولة تشجع تلى الفساد والافساد.
تفشي الزنا بل ومطالبة بعض الفسادين بهاً والترويج بها في المنابر الاعلامية
اللهم انس ابرئ من كل من الحاكم ومن البرلمان وممن يدعو ان تشيع الفاحشة قي المسلمين
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47
5 - وعزيز الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:23
قال الله تعالى في كتابه العزيز:


بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم...

(((2)الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3))


صدق الله العظيم...



من يرضى بالرذيلة، ذاك شانه..


فقط سوال بسيط :

هل تؤمنون بالآخرة و الحساب و العقاب و الجنة و النار؟؟؟؟؟؟
اذا كان الجواب :
نعم.


فاتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله... فينبؤكم بما كنتم تعملون...



انتهى الكلام...
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88
6 - mjalwake fnew york الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:23
les marocains sont des hypocrites, ,,99% des marocains ont des relations sexuals avant le mariage ,,ce qui ne sont pas marier n,en parlons pas.
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-24
7 - mohajir الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:24
من يعرف المغرب وواقعه يعرف أن البعض يمارس العلاقات الرضائية ويشرب الخمر ويمارس الدعارة ويخلف وراءه أطفال الشوارع والتفكك الأسري والأمهات العازبات المتخلى عنهن ومآسي إجتماعية من مختلف الألوان والأشكال ومع ذالك يطبلون لترسيم هذه الأوضاع المزرية وهذه الكوارث الإجتماعية بإسم الحريات والحريات براء منهم
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43
8 - مهندس الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:24
اعتقدت انها ستناقش بحثا في الفيزياء او الكيمياء او تكنولوجيا جديدة ستغير حياتنا نحو الأفضل!!!!...نعيش بين أشخاص متطفلون على الثقافة والعلم يفكرون بفروجهم عوض عقولهم.
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56
9 - عبداللّه الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:25
قال المتنبي
لو كانت النساء كمن ذكرنا لفُضلت النساء على الرجال..

المرأة إذا حصّنت نفسها وصلت خُمسها وصامت شهرها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئتي. هنيئا لها بهذه المكرمة.
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38
10 - مواطن الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:28
اذا لم تستحيي فقولي ما شئتي.
سبحان الله أصبحت النساء تفتي في الدين.
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23
11 - عابر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:30
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله لااعلم أين يريد هؤلاء أن يصلوا بنا في هذه البلاد العزيزة، أصبح الزنى علاقة رضاءية، فأي فجور هذا، والله لايرضى به إلا الفاجر والديوت، واحفظ الإسلام والمسلمين، ولكل من قال آمين يارب العالمين.
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27
12 - إلى الأمام أيها المغرب الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:32
باخ باخ باخ أين وصل المغرب بالعلم والتقدم والرفاهية والعيش الكريم.
زيدو شرفتموننا يارجال ستخاف منا أوروبا وإسرائيل بهدا الإنجاز الفريد.
لـــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــلله يــــــاوطـــــنــــــــي.
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21
13 - doukali الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:34
ما هده الخزعبلات ؟؟؟؟
في أي خانة سنصنف هدا الشئ الدي سمي ظلما بمألف ؟؟؟؟
ماهو البعد التقافي لهده الخزعبلات ؟؟؟؟؟؟
إذا حملت العازب إنّها "شربات في الحمام
نوع مرن من البكارة لا يُفتضُّ ولو بممارسات متعدِّدَة، إلا في حالة الولادة...........
ولكم واسع النظر
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13
14 - عباس الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:36
المفروض من باحثة ان تعطي تحليل بنيوي لاشكالية الوصاية على الجسد والسلوك الجنسي عند المغاربة لا ان تقول كلاما سطحيا تطغى عليه مقاربة النوع .
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6
15 - سكفندري الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:36
أنا متأكد ان قصف التعليقات سيبدأ..مجتمع متخلف منافق..يدعي المحافظة والتدين..وهو من اكثر المجتمعات الباحثة عن البورنو في الانترنيت.
برافو سناء
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-6
16 - كريم الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:38
الاغلبيۃ الكبيرۃ فبلادنا ما عاجبهاش هاذ قلۃ الحياء,وحشمو شويا و شوفو فين تشغلو الناس
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12
17 - literatus الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:41
باحثة في علم الإجتماع !!! تأخد قصة من هنا وتعميمها على كل المغاربة وتأخذ حكاية من هناك وتعمم وووو هذه الباحثة تستمد على خرافات وقصص وحكايات العجايز !!! على أي أرقام تستند ؟؟ كم النسبة المئوية في المغرب من البنات الواتي شمت في الحمام ؟؟؟ عندما كنت صغير كلما شاهدت قوس قزح قالت لي جدتي " عرس الذئب " هذه السيدة تكرر اليوم ماقالت لها جدتها ممكن باحثة في حكايات أسرتها
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10
18 - ameur الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:41
العلاقة الجنسية هي نوعان رضائية او اغتصاب و كلاهما خاج نطاق الزواج جريمة طعاقب عليها القانون و يحرمها الشرغ لكنكم انتم لإشباع رغباتكم الجنسية المتعددة و عدم القناعة بمغاشرة وفية و دائمة تودون التنويع د‘ن شرط او قيد مثل بعض الحيوانات التي تتبع هذا النوع من العيش و التكاثر
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5
19 - مشهور الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:41
العيب ماشي فيكم ، العيب في اللي كيعطيكم كثر من مستواكم ، واش المغرب مازال متأخر سنوات ضوئية على الدول المتقدمة ، ونتوما في الوقت اللي خاصكم تخدمو عقلكم في البحث عن سبل التقدم والتطور ، كتخدموه في الحديث عن العلاقات الرضاءية ،
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10
20 - ابراهيم الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:42
البغاء والزنا والخيانة الزوجية واللواط وجل أنواع الفساد الاخلاقي كانت وستبقى دائما في جميع المجتمعات بما فيها الإسلامية...ولكن مالا اقبله ولا يقبله كل من فيه القليل من الشهامة والمروءة والغيرة هو ان يتم اباحته في العلن ،بحيث يصدق فينا قوله ص (كل أمتي معافى إلا المتجاهرون) ايها الناس اجتهدو في الخير واقترحو ما يخرجنا من التخلف والجهل وينشر العلم والمعرفة ويقضي على الفقر و العوز...
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9
21 - abdelali الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:42
ارجوكم دعوا ابن خلدون يرقض بسلام و لا تجعلوه يندم على تأسيسه لعلم الإجتماع حتي ينسب اليه من همه فقط دراسة ما بين الفخضين.
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7
22 - داكشي كاين الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:44
العلاقات الرضائية قديمة قدم وجود الإنسان على هذه الأرض، ولولا وجودها لما نزل حكم الزنا في بداية الإسلام، والكثير من الناس يظنون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ملائكة، ففي عهدهم كانت السرايا وكان ملك الأيمان وتبث في سير بعضهم وجود علاقات رضائية مع النساء، وطبقت في حقهم الحدود،..غير ان الذي ينبغي أن يفهم أن الحدود التي أنزلها الحق سبحانه، كل الحدود، إنما شرعت لتحمي الإنسان لا لتضيق عليه كما يحلو للبعض أن يفهم.....ولن ننتظر وجود الراكد لنستدل به على وجود العلاقات الرضائية
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4
23 - انس المعلق الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:46
لاحظت ان علماء الاجتماع
يجاهدون لتحليل الجماع
بجميع الاشكال و الانواع
اللهم استر
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3
24 - مع الحلال ضد الجرام الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:51
الزنا حرام بنص القرآن. و القرآن كلام الله.
ان اردتم جعل الحرام حلالا فطلبوا الله ان يغيره.
نحن نعبد الله وحده. وانتم ماذا تعبدون؟؟؟؟؟
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5
25 - حميد الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:56
اين أنت من كتاب الله عزّ وجل و من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
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2
26 - لا للزنا الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:57
أيامنا كانت بخير في الخمسينات الى السبعينات وأيامكم من الثمانينات لحد آلان لم تجلبوا فيها الا العار والخزي والبعد عن الله والمطالبة بالحرام ان يحلل بينكم
أقول لكم بطن الأرض خير لكم من ضهرها
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1
27 - bensaid الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:58
كل من أراد أن يتحدث في موضوع العلاقات الرضائية فليقل لنا ما هي وضعيته الاجتماعية أولا. اهو (او هي) متزوج.مطلق. أعزب. عانس. ارمل?.فغالبا ما يكون أو تكون عانس أو مطلقة و تبحث عن رخص لممارسة الجنس بالعلالي.
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1
28 - مسلم وافتخر الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:59
لا لدعاة الاباحية الجنسية في بلد مسلم، المغاربة يرفضون هذه الحملة التي يقودها دعاى الفجور والفواحش من العلمانيين الذين يهدفون الى تخريب وافساد المجتمع المغربي.
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1
29 - ابن سوس المغربي، سؤال؟ الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 20:59
للأسف الشديد الذين ننتظرهم التحدث بجراء عن الوضع المزري الذي يعيشه الشعب المغربي من أمية جهل تخلف بطالة رذائت الصحة و التعليم و المطالبة بحقوق الشعب المغربي في العدالة الاجتماعية دولة الحق والقانون دولة المؤسسات ديمقراطية حقيقية محاسبة الفساد، تركو كل مصائب التي تنخر هذا الوطن و فتحوا باب الدفاع عن الرذيلة و الفسق و تدمير أخلاق الشعب المغربي هذا الطابور المدسوس ة يخدم أجندة غربية فاسقة تريد جعل المغرب بورديل و ماخور للعهر في العالم، واش المغاربة ناقصين الفسق و الفساد؟ علاش ما كنسمعوش هذا الناس كا يدافعو على سجناء الرأي المعتقلين السياسيين الذين دفغو ثمن حريتهم للدفاع عن حقوق المواطنين في الحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟
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1
30 - الخير الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 21:01
لا سيدتي كان من قبل الحياء والحشمه هادي شحال متى كنا نسمع عن اعتداء التلميذ علي المعلم او المعلمه و هل كان من قبل كثرة التحرش الجنسي بدأنا نسمع بهذه المشاكل فقط عندما ظهرت نخبة تهتم بحريات ليس من أولويات حريات مجتمعنا او اولويات مشاكل شبابنا كالبطاله وتدهور التعليم والصحه ليس الوقت للخوض في هذا الان
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