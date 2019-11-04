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الرئيسية | مجتمع | تسريب صوتي يدفع مديرية السجون إلى معاقبة الزفزافي بـ"الكاشو"

تسريب صوتي يدفع مديرية السجون إلى معاقبة الزفزافي بـ"الكاشو"

تسريب صوتي يدفع مديرية السجون إلى معاقبة الزفزافي بـ"الكاشو"
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:02

بعد قرار إعفاء مدير السجن المحلي رأس الما على خلفية تسجيل صوتي لناصر الزفزافي، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج معاقبة هذا الأخير رفقة معتقلي الريف القابعين بالسجن نفسه، متخذة في حقهم إجراءات من قبيل السجن الانفرادي ومنع التواصل مع الأهل.

وقالت المندوبية ضمن بلاغ لها إنه "بعد ثبوت قيام مجموعة من السجناء على خلفية أحداث الحسيمة بالتمرد والتنطع في وجه الموظفين والاعتداء عليهم ورفض تنفيذ الأوامر، قررت المندوبية العامة اتخاذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء، إذ قامت بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو)، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما؛ وذلك تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها".

وأكدت المندوبية أنه "ارتباطا بتسريب ونشر تسجيل صوتي للسجين (ن.ز)، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح تحقيق إداري معمق في الموضوع، خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة".

وقالت المندوبية في بلاغ سابق لها إنه بمجرد علمها بالتسجيل المذكور، أوفدت، الخميس الماضي، لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، "من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات هذا التسجيل، بغية تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني".

وواصلت: "يتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع أن السجين المعني استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عمرو حوتي الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:22
هاذ النوع ديال التسريبات غير مفهومة ولا قانونية إذ هناك مراقبة إلكترونيكية بالتفتيش الأوتوماتيكي فكيف يتسرب صوت السجين إلى الناس والعائلات ؟ ودون توزيعهم على الزنازن يجب معاقبتهم بأعمال شاقة مثل المشاركة في بناء القناطر والطرق التي تشيد في الوطن . وكذلك كل من يتدخل أو يقوم بوقفات ومسيرات في حق المحكومين ويطلب لهم حرية السجن . فالسجن تأديب لكل من دخله والسلام
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2 - بكلي الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:22
انه اجاء سليم في حقه لانه سيستغل كل مساحة اتيحة له هو سجين فيبقى سجين مهما انه لليحترم المؤسسة السجنية فهو بدوره لا يستحق الاعترام وبعد هدا الاجراء اكيد ستخرج بعض الاصوات وتقول ان التسجيل ليس للزففزافي واشياء من هدا القبيل وحتى الزيارات العائلية يجب ان لاينفرد بهم فليكن له مرافقا من المؤسسة السجنية
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3 - adil الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:28
سلام عليكم أسي زفزافي .الله يرحم بها الولدين صغر راسك وبرد اللعب وراه ضروري غادي يكون شي حل. ولكن باش تدير تسجيلات راه كتششع على السيبة فالبلاد .وشي وحدين كايتسناو الفرصة باش يشعلو لعافية
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4 - بلازواق الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:28
الجهل عار فلو كان الزفزافي متعلما لما كان مصدرا لكل هدا الشر لمنطقته ولوطنه ولفطن الى ان التعصب للقبلية المقيتة منهي عنه دينا وقانونا وان العلم الوطني لاعلاقة له بليوطي بل ارتضاه المغرب مند قرون وتمت اضافات اليه من قبل السلطة الشرعية ولكن الاب هو من يتحمل اهمال تربيته وحرمانه من الدراسة
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5 - أمين الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:29
الظلم ظلمات يوم القيامة.....اتقو الله في هاؤلاء.
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6 - المنطق الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:31
لو أن ما قام به الزفزافي كان ورائه مواطن إسباني أو فرنسي لكان خارج السجن يتمتع بكل حريته معزز مكرم... و لأنه إبن الوطن يحبه و ضحى بنفسه من أجل إصلاح الأوضاع المزرية سيبقى في السجن حتى تحيا الضمائر الغائبة.... إن لله و إن إليه راجعون
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