مصادرة مقر "أوطم" تقترب .. ويساريون ينددون بـ"تصفية الذاكرة"

هسبريس - نور الدين إكجان

محاولات أخيرة، تعاودها القيادات السابقة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، من أجل تفادي مصادرة مقر النقابة الطلابية، فعلى طول الأيام المقبلة ستشهد جنبات محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط إنزالا لمختلف الفصائل الطلابية اليسارية، من أجل وقف مصادرة المقر، الذي تبحث وزارة الشباب والرياضة ضمه إلى أملاكها.

ووفق ما أوردته لجنة وقف مصادرة المقر الكائن بحي أكدال، فـ"الجلسة ستعقد يوم الاثنين 2 دجنبر المقبل، داعية "كافة المعنيات والمعنيين إلى حضور أطوار هذه الجلسة للتعبير عن استنكارنا لهذا السعي غير المبرر إلى مصادرة مقر منظمة طلابية شرعية"، منتقدة "تأجيل المحكمة بتّها في الملف كل مرة دون مبرر مقبول".

واعتبر المصدر ذاته أن "أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتفويت مقر نقابة الطلاب المغاربة إلى وزارة الشباب والرياضة مساس وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لمنظمة الطلاب "أوطم"، وتضييق جديد على الحرية النقابية للطلاب المغاربة"، وزاد: "بل هو كذلك خرق سافر لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية".

وطالبت اللجنة بـ"التصدي للمؤامرة الجبانة، التي تشكل اعتداء سافرا على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعلى تاريخه ورموزه"، مصنفة المستجد ضمن "مسلسل القمع الذي يطال نضالات الحركة الطلابية واعتقال مناضليها"، مشددة على "غياب أي سند قانوني أو قضائي سليم يسمح للدولة بمصادرة مقر الاتحاد الطلابي".

وفي السياق، أورد مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أنه "بات من الواضح أن الدولة عازمة على اجتثاث فكرة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من ذاكرة الشباب المغربي؛ فهذه المدرسة الفذة، التي كونت الطلاب وأنتجت نخبا في مجالات مختلفة، باتت غير مرغوبا فيها إلى درجة الإلغاء التام".

وأضاف البراهمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النهج الديمقراطي مستعد بمعية بقية الفعاليات اليسارية للانخراط في كل الأشكال النضالية التي تروم الدفاع عن معلمة تاريخية لها أفضال كبيرة على الشباب المغربي"، مؤكدا أن "الدولة، بعد أن استنفدت خيارات الحظر العملي من خلال إذكاء الصراعات، مرت نحو مرحلة أخرى".

ولفت الفاعل اليساري الانتباه إلى أن "خطوة مصادرة المقر تعني إلغاء ذاكرة الشعب المغربي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبارها قضية بريئة بين الدولة وطرف داخل المحكمة؛ فالحكومة لها ما يكفي من المقرات الفارغة من أجل استغلالها، لكن غرضها واضح بخصوص مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".